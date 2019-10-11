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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - Безсмертный. ВИДЕО

Предоставление особого статуса Донбассу и расширение полномочий местных властей не имеет под собой рационального основания.

Об этом экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Кому нкжно давать больше самоуправления? Донбассу, где сейчас война, или Виннице, или Ривному. Очевидно, что Виннице и Ривному, потому что они приобрели опыт, выросли на сегодняшний день... А мы говорим, они должны получить больше полномочий. Чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - говорит Безсмертный.

Полное интервью с Романом Безсмертным смотрите здесь.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/v3153467
 
   
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У понеділок побачимо. скільки вартує Зєкапітуляція.
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Чому такий потужний політичний діяч, якого так ******** цитувати цензор набрав 31-го березня 0.14 % голосів виборців?
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Такі як Безсмертний не потрібні в переговорному процесі, бо він націоналіст, а по словам Хутіна Зеленському заважають капітулювати саме націоналісти. От і думай Те.
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