 Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный. ВИДЕО

Об этом экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
"Если бы президент Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - убежден Безсмертный.
Полное интервью с Романом Безсмертным смотрите здесь.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
При владі жиди, на екрані "Свати"
І 73%, як виявляється, нічого більше не потрібно!
почему он до сих не посажен? - вопрос к президентам, начиная с Ющенко.
как бы так.
он НИКТО и выброшен на свалку истории, как использованный гандон.