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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за подписание "формулы Штайнмайера".

Об этом экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Если бы президент Кучма подписал документ в Минске, это была бы его ответственность. А когда письмо подписывается в кабинете Зеленского, это ответственность Зеленского за ситуацию", - убежден Безсмертный.

Полное интервью с Романом Безсмертным смотрите здесь.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/v3153460
 
   
 Топ комментарии
 
Даже Кучма не захотел брать на себя ответственность за это мерзкое предательство. А это ещё тот чорт.
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Монике хочется дать концерт в Мацкве.
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Даже Кучма не захотел брать на себя ответственность за это мерзкое предательство. А это ещё тот чорт.
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как это не захотел? а подпись чья стоит? а подписать он мог и в туалете))
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этот климкин поломался..2018 год..
Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4384
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портников-это который на видео в попец дыньдынькался? ))
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нет. но ТО видео в интернете гуляло везде))
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гуляло гуляло и к тебе в зашло,зеопарышному утырку))так ты батенька ******** в плохом смысле этого слова
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главное, что ты признало что портников- говномес))
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і чи не є останні передастами? Риторичне питання...
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И Пе и Зе несут - узбагойся папа НУНС)))
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Да задолбал, это просто письмо и никакой юридической силы не имеет.
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Да, как и будапештский меморандум. Дешевок поблагодарили за ядерное оружие, и попросили убраться с собственной земли...
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Кучма этой подписью напомнил классику:
Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 434
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Та дався вам той Штейн-Меїр, тут віднайдена формула народного щастя!
При владі жиди, на екрані "Свати"
І 73%, як виявляється, нічого більше не потрібно! Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 8979
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Кстати да, это что сегодня началось? 28 лет в тупой прострации, с редкими перерывами на майданы. Плебс все устраивает...
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Чмыри обсирают друг друга. Если уж на то пошло...То чем таким выдающимся известен этот бессмертный ? Как и парашенко примазывается всегда к власти и для всех старается быть удобным. Обмылок выхолощенный.
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А чем известен Зеленский, игрой на пианино? А ты чем известен, прокацапским скулением?
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кучма должен сидеть как заказчик убийства журналиста.
почему он до сих не посажен? - вопрос к президентам, начиная с Ющенко.
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Кто ж его посадит, он же папа всей теперешней Украинской власти, настоящей, не той что с экранов рожи корчит, такие глупости говорите...
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Очень хороший вопрос. Не ожидал от тебя....
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зато ты всегда оправдываешь мои ожидания - ни разу еще не подвел
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Так и должно быть. Я же против олигархов,комуняк и кацапов.
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так и я за, когда зеленого предателя садить будем?
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Кучма подписал письмо по "формуле Штайнмайера" в кабинете президента, это ответственность Зеленского за ситуацию, - Безсмертный.

как бы так.
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этого дятла погнали с Минска , так он теперь гадит своими комментариями на каждом углу
он НИКТО и выброшен на свалку истории, как использованный гандон.
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Задрал Бессмертный! Да сколько же можно разъяснять? Зе в протяжении 14 часов говорил и отвечал по поводу ФШ. Один хрен не доходит. Бессмертному - потому как обиженный, ну а остальным то ли притворяются, то ли с головой плохо Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9236
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Само письмо не имеет юридической силы, и вообще письмо не составлено как юридический документ. Это лишь письменное подтверждение курса на особый статус. А разведение войск - это действия по подтверждению курса Украины на особый статус. И действия не зависят от Кучмы, и не являются следствием его подписи. Процесс на особый статус в Украине идёт двумя параллельными путями: 1 формальный(Кучма); 2 реальный(Зеленский).
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И что этот Безсмертный хочет !? За этими подобными выпадами Безсмертного и других... отстраненных, злоба, месть, всякие пакости за то, что не "оценили", не взяли, не...
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Головне, щоб Ромцьо МакЛауд знову ні за що не відповідав, надто ж за улюблений кучмізм та його Мінські пригоди.
Кучма підписав лист із "формулою Штайнмаєра" в кабінеті президента, це відповідальність Зеленського за ситуацію, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5512
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