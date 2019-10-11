 "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой", - Безсмертный. ВИДЕО

Об этом экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
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"Путин торпедировал (социально-гуманитарную концепцию Зеленского. - Ред.) "формулой Штайнмайера", уничтожив ее. Кто-то сейчас в окружении Зеленского говорит о социально-гуманитарных программах? О них забыли, а на этом нужно было строить всю дальнейшую концепцию", - отмечает Безсмертный.
Полное интервью с Романом Безсмертным смотрите здесь.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
Да, именно так.... И не только что бы больше убивать, а что бы вообще развалить Украину изнутри. Это цель пуйла и Зеленского, с их подручными террористами и оккупантами на Донбассе.
Потому, русские не могут существавать в этом мире без империи. Не будет империи, не будет имперского мышления, а значит не станет станет смысла сущестовавния русских на земле.
Для них это смерть.
Рашка это империя. А логика империи - это только расширение и никакого развития.
Поэтому, Украина нужна рашке как колония, для расширения жизненного пространства "русского мира".
Так было всегда ранее, и сейчас так же.
Фолклендский конфликт: как необъявленная война повлияла на политические позиции Великобритании.
Фолклендская война - вооруженный конфликт, который привел к тысячи человеческих потерь и стал решающим в политической карьере бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Необъявленная война длилась всего три месяца, однако значительно укрепила позиции страны на политической карте мира.
Фолкленды принадлежали Англии на тот момент и там высадился аргентинский десант и захватил их... Британия же просто выгнала аргентинских оккупантов с Фолкленд, вот и всё...
Украина скорее в позиции Британии, ибо на Украину напали рашисты и оккупировали часть территории (Крым и Донбасс)... Просто правители Украины (Петя, Зеля) не хотели и не хотят провести военную операцию по освобождению оккупированных территорий Украины, в отличие от Тетчер, которая просто отдала приказ британской армии изгнать аргентинских захватчиков с Фолкленд и армия выполнила эту задачу.
да нет?
Фформула штанбрехера появилась при петручио,к нему все воппроссыы
https://www.youtube.com/watch?v=S1SQ0E9t3T8
Там просто нечего добавить...
А тут порося проплатило и и ты вдруг прозрело?
Це ж кукли одного кукловода..........
Рома, йди в баню. Разом з лугандонами.