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 Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР. ВИДЕО

Командование российско-оккупационных войск продолжает принимать меры для ускорения "паспортизации" личного состава всех "силовых структур", сформированных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, в связи с этим вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, где показатель "паспортизации" будет плохим, с последующим принятием решений о наложения взысканий вплоть до увольнения с военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР

Кроме того, до 1 ноября с.г. всем "силовикам" будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы в случае не получения российского гражданства до конца текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/v3153444
 
 
 Топ комментарии
 
тобто проти нас воюють виключно громадяни ражки ? цікаво...
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а наш преЗедент про формулу Штанмайера, як єдино можливу Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 474 Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 9983
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тобто проти нас воюють виключно громадяни ражки ? цікаво...
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а наш преЗедент про формулу Штанмайера, як єдино можливу Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 9983
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І ось ці "громадяни", отримавши паспори країни агресора, і "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №738/2019 опрацювання питання стосовно спрощення в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях ... . забезпечення покращення умов проїзду та безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (на ділянці Старобільськ - Щастя) та Т1306 Сєвєродонецьк - Новоайдар." Розповзуться по всій Україні. А потім референдум про вступ до НАТО та ЄС ...
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Нам нужна прежде всего своя украинская территория,захваченная иродами, а любителям России один ответ -Чемодан-Вокзал-Россия!
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Т.е когда, если придёт, час избирательного процесса в законодательном поле Украины, эти иностранные граждане не смогут принять участие в голосовании, - я правильно понимаю? И возникнут вопросы уже к их статусу нахождения внутри границ Украины.
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не для этого особый статус будут вводить, чтобы через пару недель задуматься а что же мы сделали?
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Все иностранные (российские) граждане, находящиеся на территории Лугандона,сейчас находятся там абсолютно незаконно, за что уже законом Украины предусмотрено уголовное наказание. Они должны или покинуть эту территорию и уехать в Россию. или понести наказание по украинским законам. Других вариантов закон не предусматривает.
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в украине депутаты с чужим гражданством, главы сбу и, возможно, преЗЕК....
а то какой то избиратель )))))))))))))))))
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Именно в этом и состоит огромная опасность для украинского государства.
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хотели на нас ярмо повесить, что бы мы горбатились всей страной на восстановление Донбасса, который разрушен по вине кацапов, но не сраслось, придется кацапам продолжать терять деньги и ресурсы.
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Ну зачем ты с путинским бараном общаешься? Пусть идет траву щипать.
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Зеленский с этой проблемой почти справился. Явно будем восстанавливать. Немає російського громадянства - звільнення: окупанти прискорили "паспортизацію" на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 5615
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оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе/ и Зеленский с выборами суетится.
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Всех на карандаш
И ни каких украинских пенсий и прав.
Точка.
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Отличное лекарство ! Оно поможет , чтобы любить Украину .
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класс а мы полным ходом открываем оъбятья и готовимся принять за свой щёт пару милионов орков с прокачаными ватными мозгами и дикой ненавитью к Украине......
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Нужно успеть провести выборы на Донбассе пока всех не паспортизировали.
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нам тоже надо подобное внедрить...
Не знаешь Гимн Украины - увольнение,
Протаскиваешь рюзьке мир - отобрать паспорт
и тд, и тп Нет российского гражданства - увольнение: оккупанты ускорили "паспортизацию" на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 565
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Зато уже никто не скажет что конфликт гражданский.
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Так что, как по мне 1 км. это мало, даешь как минимум 330 км. на запад... Да, зебилоиды?
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Интересно, Моника дурак с инициативой, или просто агент *****? Ну вот чем можно думать, желая на полном серьезе подсадить в Украину пару миллионов люто ненавидящих нас людей, еще и давая им автономию. Неужели Монике так не терпится помочь рассеюжке снять санкции? И главное никто же не дает гарантии, что дамбас опять не взбунтуется, если наваросцам покажеться, что Украина их в чем-то ущемляет. Только тогда против расеюжки санкции вводить уже никто не будет. Т.к. это будет на 100% гражданская война.
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Давайте им пенсии умножим , и молоко за вредность по вторникам выдавыть.
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Зєлєнскій з терористами влаштує вибори на окупованих територіях бандитів з подвійним громадянством.
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Получи аусвайс, и только после этого имеешь право сдохнуть за миллиарды путлера и его кооператива озеро. Может им рекламщика поменять, как-то неубедительно звучит?
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Главное чтобы они при получении кацапского паспорта сдавали украинские. Чтобы йух потом сосали а не украинские пенсии
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Енто еще не все. "Министерство ЛНРии" издало указ что те пенсионеры которые до конца марта 2020 года не получат "ЛНРовского" гражданства не будут получать местную пенсию. ( для тех кто не знает, "обездоленные" тамошние "наши люди" умудряются получать сразу по две пенсии, украинскую ( для этого правда приходится потрудиться и подмазать украинских соц работников) и местную рашистскую ( ЛНРоДНРэровскую) которую оформляют по сумме назначенной украинской пенсии по курсу ( правда заниженному) 1 гр - 2 рубля. А районы там горняцкие, пенсии в значительной степень шахтерские. Ну вот получает какой нибудь "тракторист" тысяч 7 гривен украинской пенсии и еще тысяч 12 рублей местной. Да пусть война хоть 100 лет длится, ведь могут и прикрыть лавочку.) Но тут вопрос конечно в другом все население доунбасского народа хотят не мытьем так катаньем, заставить иметь ЛЕНРо ДНРовское гражданство ну а после желательно и российское, а Зекоманда об "интеграции "размечталась, играть с жуликами, заранее проиграть. Но возможно они это прекрасно пониают но не хотят в этом признаться.
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Досвід Ізраїлю з Сектором Газа. Стіна, Залізний Купол, звіздюлі в разі обстрілів.
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трижды в день - чтоб жизнь малиной не казалась
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Мне кажется,ГУР несет полную чушь.Роспаспорт за право ускоренной встречи с Богом-сомнительная перспектива.
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