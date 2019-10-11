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 Общество, За рубежом
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Все про:война (3631) Йемен (49)

 Ближний бой пехоты в Йемене - как воюют люди со стальными нервами и нулевой подготовкой. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись ближнего боя в Йемене между хуситами их противниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана со стороны противников хуситов, а ближний бой начинается с 18-й минуты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Саудовский F-15 получил попадание ракетой Р-27ЭТ, переделанной в Йемене в зенитную. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3153421
 
 
 Топ комментарии
 
Со стороны Мокшандии, за Хуйла - воюют не люди а орки...
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У нас своя война . Там , на Донбассе , тоже Люди со стальными нервами .
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мишени бегающие....
срочникам на одно упражнение
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У нас своя война . Там , на Донбассе , тоже Люди со стальными нервами .
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С какой стороны?
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Со стороны Мокшандии, за ***** - воюют не люди а орки...
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Стальные нервы у того, кто в том "укреплении" оборонялся. А если бы нервы были не стальные, то он мог бы умереть от смеха, когда каждый бросок гранаты сопровождается дикими воплями и немотивированной радостью.
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На плече у одного новенький ПТРК Корнет. Сауды поставляют?
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Если "Корнет", то только из Ирана и у хуситов...
А саудиты покупают нашу "Стугну"...

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"видеозапись сделана со стороны противников хуситов"
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Сложилось впечатление,что у хуситов не только гранат,но патронов нет.Только камнями и можно оборонятся.
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какая глупость убивать друг друга!
на том свете ждет ад, хоть здесь поживите
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Воюют за кусок скал, чтобы кто поумней потом их стал обваровывать
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Там голод. Заработать можно только на войне.
С одной стороны финансируют сауды. С другой иранцы.
В Сирии схожая ситуация
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так где там противник ?
можно сказать о противнике
"а семья то большая ?
Семья-то большая, да два человека"


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мишени бегающие....
срочникам на одно упражнение
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Треба зробити, що б кацапня так між собою воювала. Тоді решта людей буде жити в злагоді та спокої...
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ну надо взбунтовать племена - на кавказе - ямалы всякие
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тот в оранжевом реально рембо - у него в метрах 15ти граната рванула а ему пох
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в красных рубашках бегать по зеленому полю - ЭТО АКУЕННО!))))))
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Видео для спонсоров. Похоже на постановочное.
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Если кто-то, "ПОСЛЕ ЭТОГО, мне хочет расскзыаать, что это "повтанцы" - Я МОВЧУ".... "Валят" чётко, в "точку"... Такое "партызаны" не смогут...
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с 5 метров за пол-часа не могли убить друг-друга ни с калаша, ни гранатой ))))))))) спасибо, поржал))))))
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скоро во всех городах Европы..эти люди со стальными нервами будут устанавливать зелёные знамёна джихада..псевдолибералы - пускаем слюни дальше..
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Им хоть не запрещают открывать огонь в ответ как у нас. Даже у бабуинов есть ракеты. А ВСУ ответку могут давать только из стрелкового оружия которое ефективно только до 300 метров.
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Удивительно, как можно, имея голову, быть такими глупыми, и имея глаза, быть такими кривыми?
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Вот ето видно что гражданская война. Все одеты кто в чем. А теперь покажите наших *шахтеров* вооруженных до зубов на танках и самоходках выкопаных в шахтах
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Дикари. Тактики - ноль.
Кадры чем-то напомнили эпизод из "Голый пистолет 2", где полицейский с бандитом перестреливаются из-за мусорных баков, которые находятся на расстоянии одного метра 😂😂😂﻿
https://www.youtube.com/watch?v=eoOw2MuVmTo
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