 Ближний бой пехоты в Йемене - как воюют люди со стальными нервами и нулевой подготовкой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана со стороны противников хуситов, а ближний бой начинается с 18-й минуты.

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