 Ближний бой пехоты в Йемене - как воюют люди со стальными нервами и нулевой подготовкой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана со стороны противников хуситов, а ближний бой начинается с 18-й минуты.
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"Естественно, что это русские регулярные войска. Другого объяснения нет", - оккупанты возле Крымского воюют под флагом морской пехоты армии РФ. ВИДЕО
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Оккупанты проводят в Крыму учения морской пехоты
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+16
Со стороны Мокшандии, за Хуйла - воюют не люди а орки...
+6
У нас своя война . Там , на Донбассе , тоже Люди со стальными нервами .
+3
мишени бегающие....
срочникам на одно упражнение
срочникам на одно упражнение
А саудиты покупают нашу "Стугну"...
на том свете ждет ад, хоть здесь поживите
С одной стороны финансируют сауды. С другой иранцы.
В Сирии схожая ситуация
можно сказать о противнике
"а семья то большая ?
Семья-то большая, да два человека"
срочникам на одно упражнение
Кадры чем-то напомнили эпизод из "Голый пистолет 2", где полицейский с бандитом перестреливаются из-за мусорных баков, которые находятся на расстоянии одного метра 😂😂😂
https://www.youtube.com/watch?v=eoOw2MuVmTo