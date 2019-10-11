 Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник во время занятий по огневой подготовке. По заданию боец должен был произвести три коротких очереди из автомата, но, очевидно, что-то неправильно посчитал и разгневал инструктора.

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