 Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник во время занятий по огневой подготовке. По заданию боец должен был произвести три коротких очереди из автомата, но, очевидно, что-то неправильно посчитал и разгневал инструктора.
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+13
Зачем оно нам надо лексикон этих орков?
+9
Рукожопи...
Москалі не вміють воювати.
Москалі не вміють воювати.
+7
Поржать.
Москалі не вміють воювати.
https://www.youtube.com/watch?v=05HqjYOF8gw
Они же были "научены" именно твоим способом - как на видео, что не так то?
Дрилл сержанты армии США любезно рассказывают рекрутам, как пройти к психологу, а как пройти к няне.
https://www.youtube.com/watch?v=wM1LqadfuYQ
Это больше похоже на звонок родственникам.
фунфур'є всєя рассєі
інакше не буде форуму.
дуже здивувались якби це прочитали
ватніка лякала
і ви вже ці пояснення отримували.
- Какую те команду, несамостоятельное существо! Видишь вон х** настолько самостоятельный, я ему сказал не стрелять, он стреляет!
а вот "ягодки и арбузики", это уничтоженный "Пион", который не подлежит восстановлению..
Самоходная гаубица свалилась с тягача на дороге в Магасе
и как следствие: с водилы-механика (контрактник Никита Проскурин) взыскали ущерб на сумму 25,4 млн руб - это балансовая стоимость установки + 10 000 рублей штрафа..
ссыль
ЗЫ. САУ 2С7 «Пион» получила повреждения, которые делают восстановление невозможным