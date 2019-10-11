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 Общество, За рубежом
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 Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись с учений сотрудников военной полиции армии РФ, на которой инструктор отчитывает бойца из неправильно исполненной команды. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник во время занятий по огневой подготовке. По заданию боец должен был произвести три коротких очереди из автомата, но, очевидно, что-то неправильно посчитал и разгневал инструктора.

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Источник: https://censor.net.ua/v3153409
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем оно нам надо лексикон этих орков?
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Рукожопи...
Москалі не вміють воювати. Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!" - Цензор.НЕТ 242
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Зачем оно нам надо лексикон этих орков?
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Умных к умным а меня к табе.Каков поп таков и приход
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Рукожопи...
Москалі не вміють воювати. Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!" - Цензор.НЕТ 242
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Вот так и надо учить салаг. А то напридумывают стандартов нато с кучей психологов и нянек.
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В переходах у вас много скулящих милостыню "несалаг", которые показали стандартным соплякам из НАТО под ез-Зором как правильно воевать? Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 1542
Они же были "научены" именно твоим способом - как на видео, что не так то? Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 3985
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durachok , ti hotj znajesh kak u nas abuchajut vajennih ? vot chtob tolka ********* , pachti kak ruskij
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Та ты шо...стандарты НАТО...
Дрилл сержанты армии США любезно рассказывают рекрутам, как пройти к психологу, а как пройти к няне.

https://www.youtube.com/watch?v=wM1LqadfuYQ
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Не думаю...
Это больше похоже на звонок родственникам.
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полнейшая деградация, даже горилку не порют, як коллеги при изучении стандартов нато
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Зачем таким как ты пить горилку. Бутылки вам-свинорусам нужны для другого. А сидя на них вы и стекломоем неплохо справляетесь.
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Это не значит,что она потеряла актуальность.
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мистер боярин об'явився...
фунфур'є всєя рассєі Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 1165
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Постановка, явно знал что снимают. А вообще такой лексикон показывать в новостях как то не прилично... хоть какая-то этика должна быть, ведь это и дети могут смотреть.
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.....поставил на предохранитель,с.....ся нах........это пестня)))),даже не запнулся.
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Ну все поначалу тупят на стрельбах. Я потом с двух автоматов мишени в хлам разносил.
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Смешно- только вы меня тогда тоже не отключайте за такие же слова! Правила должны быть одни для всех.
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тексти статей не підпорядковуються правилам.
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сенс в тому, що для форуму окремі правила.
інакше не буде форуму.
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Осторожно, под вами отписался главный стукач Цензора.) У нее дед в НКВД служил.
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вони би ( бо в мене два діди, і я якось не можу зрозуміти котрого з них ви оббрехали)
дуже здивувались якби це прочитали Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 1128
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Я собственными глазами читал как вы хвастались своим дедом. Расскажите в каких органах он служил. Или может он был в УПА?
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то я про вашого діда писала
ватніка лякала Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 6395
і ви вже ці пояснення отримували.
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- Я думал Вы команду дадите.
- Какую те команду, несамостоятельное существо! Видишь вон х** настолько самостоятельный, я ему сказал не стрелять, он стреляет!

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это ситуация - просто цветочки для Рашкиной армии..
а вот "ягодки и арбузики", это уничтоженный "Пион", который не подлежит восстановлению..
Самоходная гаубица свалилась с тягача на дороге в Магасе

и как следствие: с водилы-механика (контрактник Никита Проскурин) взыскали ущерб на сумму 25,4 млн руб - это балансовая стоимость установки + 10 000 рублей штрафа..
ссыль

ЗЫ. САУ 2С7 «Пион» получила повреждения, которые делают восстановление невозможным Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!" - Цензор.НЕТ 8771
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а шо сделаеш? с русней по другому не получается. они же удмурты.
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По комментам сразу видно тех кто не был в армии.) Бутусов видимо тоже откосил.
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Цей москаль ще досить ерудований, а у мене був капітан-командир-москаль під час строкової, так той після кожного літературного слова "нах..." вставляв, а після матюка то й по два "наха" бувало.
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