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 Политика Украины
  1969  10
Все про:Зеленский (3278) Сбербанк (197) Хорошковский (726)

 Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский 30 сентября прилетел из Лондона в Киев в компании с советником главы правления российского Сбербанка в Украине Ярослава Порохняка. Журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Порохняк - давний соратник Хорошковского по компаниях "Меркс" и "Союз Виктан", а в двухтысячных работал в "Укрсоцбанке", который тогда принадлежал Хорошковскому.

В 2009 году, одновременно с тем, как "Квартал 95" выходил в эфире телеканала Интер, Порохняк был совладельцем этой студии вместе с президентом Владимиром Зеленским.

В 2010 году Порохняк стал главой правления телеканала "Интер", владельцем которого тогда был Хорошковский.

Порохняк в Киеве передвигался с Хорошковским на одной машине в направлении имения предпринимателя.

4 октября журналисты заметили, как зарегистрированное на Екатерину Порохняк авто въехало на территорию, где располагается имение семьи Хорошковских.

Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - Схемы 01
А 29 сентября, частный борт Хорошковского вылетел из Киева в Лондон. И среди пассажиров, кроме Хорошковского, были тот же Порохняк и Александр Луканов - член правления и президент российского банка в Украине "Альфа банка".

Журналисты отмечают, что самолет, которым пользуется Хорошковский, имеет герб с буквами K и H. Именно из этих двух букв начинается фамилия Хорошковский в английской транслитерации.

Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - Схемы 02

С помощью публичных онлайн сервисов журналисты проанализировали и другие перелеты этого самолета.

Так, за более 3 последних лет президентства Петра Порошенко борт Хорошковского всего дважды прилетал в Украину. Зато самолет с его именным гербом регулярно посещал Москву. Только в этом году был там 4 раза. А за последние три года - суммарно 16 раз.

Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - Схемы 03

Как отмечается в расследовании, Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую. Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3153399
 
 
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Хорошковский это гопник и уголовник. Почему он до сих пор не в тюряге пожизненно?
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Потому что это друг/напарник/хороший знакомый преЗЕдента.
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Разве вы не в курсе, что у Гнусавого к Хорошковскому есть серьезные вопросы? Я бы предположил обратное, но то таке... Вот потому и прилетает: на серьезные вопросы.
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Каломойский толкает Хорошковского на место Премьера.. а тот додик, который на самокате (Гончарук), этот нужен для возврата Каломойскому ПриватБанка (или компенсации), а затем его уберут.. и мы снова будеи торговать с Рашкой, а Зеленая Шмаркля будет проводить прессухи по 20 часов по всем каналам..
вот к таком сценарию нас готовят!...
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" это напомаженное существо с маникюром, педикюром и бриолином на волосах " сказала Тимошенко еще в 2009
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наводят мосты для российских банков
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