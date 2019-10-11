 Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Порохняк - давний соратник Хорошковского по компаниях "Меркс" и "Союз Виктан", а в двухтысячных работал в "Укрсоцбанке", который тогда принадлежал Хорошковскому.

В 2009 году, одновременно с тем, как "Квартал 95" выходил в эфире телеканала Интер, Порохняк был совладельцем этой студии вместе с президентом Владимиром Зеленским.

В 2010 году Порохняк стал главой правления телеканала "Интер", владельцем которого тогда был Хорошковский.

Порохняк в Киеве передвигался с Хорошковским на одной машине в направлении имения предпринимателя.

4 октября журналисты заметили, как зарегистрированное на Екатерину Порохняк авто въехало на территорию, где располагается имение семьи Хорошковских.



А 29 сентября, частный борт Хорошковского вылетел из Киева в Лондон. И среди пассажиров, кроме Хорошковского, были тот же Порохняк и Александр Луканов - член правления и президент российского банка в Украине "Альфа банка".

Журналисты отмечают, что самолет, которым пользуется Хорошковский, имеет герб с буквами K и H. Именно из этих двух букв начинается фамилия Хорошковский в английской транслитерации.

С помощью публичных онлайн сервисов журналисты проанализировали и другие перелеты этого самолета.

Так, за более 3 последних лет президентства Петра Порошенко борт Хорошковского всего дважды прилетал в Украину. Зато самолет с его именным гербом регулярно посещал Москву. Только в этом году был там 4 раза. А за последние три года - суммарно 16 раз.

Как отмечается в расследовании, Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую. Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

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