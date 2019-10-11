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 Политика Украины
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 Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко. ВИДЕО

Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта.

Об этом в эфире "1+1" заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы мы могли достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда – это было бы прекрасно", – отметил он. "Не можем. Не получается этого достичь. Поэтому это будет делаться постепенно", – добавил политик.

Яременко объяснил, что Украина надеется на мир, но не будет форсировать его достижения путем отречения от национальных интересов. "План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план "А". Это не начало плана. Это ближе к концу", – заверил депутат. 

Смотрите: Не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

По его словам, сначала должны последовать другие шаги, в частности обмен пленными и точечные разведения войск. "Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем", – подчеркнул Яременко и предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.

Политик напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. "При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками", – подытожил нардеп.

Читайте также: Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/v3153353
 
   
 Топ комментарии
 
демагогия пораженцев чтобы сдаться куйлу
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План А - Капітуляція ! План Б - в усраіль ! Многоходовочка !😈
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слово план пиризидент не любит..он натура богемная поэтому ему гораздо ближе слово дорога..
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План А - Капітуляція ! План Б - в усраіль ! Многоходовочка !😈
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По этой простой формуле Израиль не отходит со своих позиций и поэтому жив.

Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 9688
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демагогия пораженцев чтобы сдаться куйлу
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это хуже чем пораженчество это свиномыролюбство.
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ну правильно. это свиномыролюбие отягощенное потужным реформизмом.
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И разбавленное зелёной ссаниной малоросса-марафонца и слуг бабушки бени.
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демагогия запроданцев
запроданцев никто не уважает, ни в стране которую предали ни в стране которой продались
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Национальные интересы необходимо сдавать постепенно, чтобы не было болевого шока. "Украине не выгодно отсутствие авиационного сообщения с Россией, но прежде чем его возобновить "нужно встречаться и заканчивать войну". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в четверг, 10 октября. По мнению главы государства, странно, что при отсутствии авиасообщения с РФ, железнодорожное сообщение остается." - А ведь он прав...
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Я сомневаюсь что москали свинорылые и козломордые.
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как говорил незабвенный Ал Капоне:"если твой друг убеждает тебя на переговоры с твоим врагом то знай-предатели уже обо всём договорились"
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слово план пиризидент не любит..он натура богемная поэтому ему гораздо ближе слово дорога..
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етот кац уже не предлагает - активно заставляет.
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Коли Зе та Слуги народу визнають війну з росією?
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"Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта"

Такую татуировку на лбу нужно делать каждому протестующему "патриоту", который откажется от своей немедленной мобилизации.
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выпей зелёнки улучшишь своё самочувствие . что означает менее приятный обществу вариант . что . обществу неприятно то зебилам хорошо ?
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Это не план А. Это вообще даже не план. Это то, за что в иные времена ставили к стенке.
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"Патриот Ярёменко хочет победы, но он хочет сдаться. Он хочет сдаться, но он хочет преподнести это победно...
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так пусть сдаётся лично, может даже дважды, сразу всем, чтобы не прогадать
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Не выйдет. Эту технологию застолбил Пётр Алексеевич.
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Украина может, это ты не можешь
кстати, кто это вообще такой, откуда оно вылезло это морда тупая,набридло вже трепло
кого он блин напоминает не пойму какого-то персонажа
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Могла-бы, Кремль давно лежал бы в руинах под танками героического Петра Алексеевича.
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"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
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«План А, план Б, план В,...»- кручю-верчю всех запутать хочу. Как поговаривали на вокзалах цыгане наперсточники когда-то
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