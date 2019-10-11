 Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко. ВИДЕО

Об этом в эфире "1+1" заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы мы могли достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда – это было бы прекрасно", – отметил он. "Не можем. Не получается этого достичь. Поэтому это будет делаться постепенно", – добавил политик.

Яременко объяснил, что Украина надеется на мир, но не будет форсировать его достижения путем отречения от национальных интересов. "План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план "А". Это не начало плана. Это ближе к концу", – заверил депутат.

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По его словам, сначала должны последовать другие шаги, в частности обмен пленными и точечные разведения войск. "Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем", – подчеркнул Яременко и предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.

Политик напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. "При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками", – подытожил нардеп.

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