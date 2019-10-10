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Все про:Зеленский (3199) Порошенко (17824) Президент (4288) пресс-конференция (228)

 Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поделился своими впечатлениями от пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Андрея Серебрянского.

"Слишком много внимания уделено предшественникам. Почти треть времени и наиболее упоминаемая фамилия во время пресс-конференции. Это очень напоминает притчу про 3 конверта, когда приходит новый руководитель и ему вручают 3 конверта. На первом написано "вали все на предшественников", на втором написано "бери ответсвенность на себя", про третий я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, пора открывать второй конверт.

А если серьезно, то полгода с момента выборов - это достаточное количество времени, чтобы отчитаться перед обществом, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не советую искать врагов в Киеве. Враг Украины - в Москве

Обещание, что пришел конец эпохи бедности и учителя будут получать по 4 тыс. долларов - мы этого не увидели в бюджете, даже на следующий год. Обещание, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы пришли в закупке электроэнергии в РФ. Неужели для уничтожения энергетической независимости нашего государства делались все эти обещания?

Все украинцы хотели услышать ответ на обещание "мир - это просто" и достаточно просто перестать стрелять. Тогда война продолжалась только потому, что на ней кто-то зарабатывал. И через полгода выясняется,что мир - это сложно, что решения приходится принимать непростые, а мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили 5 лет, очень легко ослабить за 5 месяцев", - сказал Порошенко.

Смотрите также: С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко. ВИДЕО

По его мнению, на сегодняшний день надо объединяться, объединяться всей Украине.

"Объядиняться, чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, защищать наше движение в Европейский Союз и НАТО. Про этот путь мы сегодня к сожалению услышали очень мало", - резюмировал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3153323
 
   
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Хорошая картинка, можно даже принимать в качестве рвотного.
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дуже красномовно. Однозначно, світова слава:
"Зеленський дав виставу сьогодні котру він назвав прес-конференція. Він довго і агресивно вів промови, роздратовано реагував на критику, читав лекції присутнім в стилі шоу аля-путін.Український президент зверхньо ігнорував питання та не слухав жодного. Він відповідав, але не надавав відповіді. Це шокуюча подія"

Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 9482

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Слова Зеленського до журналістки:
"Вийдіть на вулицю і спитайте 100 перехожих - чи вважають вони Порошенко злочинцем і мародером, і у всіх 100% відповідей ви почуєте ствердну відповідь"
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Вибачаюсь, це було, здається про Пашинського. Але яка різниця?
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а може про тебе? "зайдіть на Цензор і спитайте 100 відвідувачів - чи вважають вони Івана Суліму пістоболом, і у всіх 100% відповідей ви почуєте ствердну відповідь" Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 452
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Я буду проти. А це вже не 100% Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 6483
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на пусте місце відсотки не рахуються
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Слова Зеленського до журналістки, оригинал:
"Вийдіть на вулицю і спитайте 100 перехожих - чи вважають вони Коломойского злочинцем і бандитом, і у всіх 100% відповідей ви почуєте ствердну відповідь"
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Всё правильно сказал и мы так считаем , а нас много .
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Так зеЛя для этого и собирал пресуху.чтоб Пороха во всем обвинить.
дальше он 2х слова связать не может..просто мямлит бредятину
ПОЗОРИЩЕ!
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Повторюсь. Я до этого думал, что Янык был самым тупым президентом. Как я заблуждался ..... Зеля фору даст.
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Неуважаемый Пётр Алексеевич!Имею бесчестье обратится к вам!Посидите перед журналистами столько же времени, сколько Зеленский, тогда я вас и стану слушать!
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ой. ржунеможу...ЗєлєЧМОніка така вже "трудяга" по фонтанах бігати, на концерти кварталівськіЮ шаурму жерти, на водопадах селфі робити та на пляжах...Хоч не звизди вже, СКРЄП ти парашинський!!! То Порох по передових їздив більше 40 раз! І працював на роботі до 2 чи 3 ночі(ранку)...А цей дезертир тільки 1 був в зоні ООС...бо сцить...і вибухів і самих військових, які в більшості його просто зневажають..
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дивлюсь на цей цирк , і в мене таке відчуття, що зєлєЧМОніка не тільки нюхає, а й приймає ванну з кокаїном...Такої маячні навіть від торгашки на базарі не завжди почуєш...
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...наркологи будут неделю выводить Вовочку Зеленского из марафона.
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😁😁😁 при Порошенко такого не было!
Ещё и сядешь, чмо барыжное
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Ой, Лялька -- смотри, сама не присядь... -- жизнь, такая штука хитрая... *)
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Разберусь без советов лузеров типа тебя
Пете своему советуй, он сам такой
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напиши еще чтонибудь по зеблански) соя свинарчуки...я ваш зебланский язык изучаю Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 5244
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Одни Историю делают. Другие её изучают. Третьи про неё пишут. Четвёртые про неё сочиняют...
Порох...? -- он думал, шо украинцы -- европейцы. А оно им надо? -- тут же всё по Закону! ...ошибся, Батя, трошки...*)
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а можно узнать - кто ведёт того синего слона
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Ідіоти вибрали такого ж ідіота Президентом, сьогодні Вова вирішив їм черговий раз показати, що вони не помилились у своєму виборі.
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У каждой новой власти так. Это уже традиция. Вы тоже обвиняли попередников и Кремль во всём, те в своё время обвиняли вас. Когда уже придут такие люди во власть и скажут что во всё виноваты только мы и никто другой?
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В этом нет смысла, ведь если бы вины предшественников не было, не было бы и новой власти, которая пришла бы на смену предшественникам. Все остались бы на своих местах.
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Порошенко слушал в записи свои пресс конференции? Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 4342
У него даже через четыре с половиной года виноваты были "попередники".
А последние пол-года - "наступники".
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а ти все чекаєш на повернення віктора фйодоровича?
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я так понимаю, что у Вас все кто против петра-панамского - ждут енакиевского дебила? Или все прихильники кремлевского ***** ?
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зачем врать? ни про папередников ни про наступников порох никогда не рассказывал. во всяком случаи в таком количестве. единственное что я помню - он говорил об остатке денег в казне после бегства яныка
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Президент Зеленский сказал что Порошенко никак с президентством не может распрощатся . А это заметно .
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Шоб вас упырей посадить никакого времени не жалко
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-- их посадят... а на пайку им хто отстегнёт -- от себя и своей семьи! -- ты и отстегёшь.
Они ж, шо врядли, сидеть будут по-багатому!
Главно, ты не потей в нищете... -- а на Зоне не опухнешь! *)
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Петя напоминает брошеную тётку которая вслед уходящему от неё мужчине кричит, что она лучше! Лучше!!!!

Дайте ему кто-то уже примирение с реальностью. В таблетках или ректальных свечах.
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Лялька -- про тёлку вслед уходящему мужчине! -- ты внушаешь...*)
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Да вали уже английский штудировать, к своему продажному уроду-куму.
У тебя кислое лицо, тебе никто амнистию не даст....
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Так это ж юные азировцы, бурят первый азировец. Через пару лет доведут страну до ручки и будет "хватить скиглить бирить лапату и копать"
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Бо моніці нема чим хвалитись.Пох*рив всі напрацювання по миротворцях ООН і підписав фількіну грамоту-формулу путіна-штайнмайєра.
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он забыл классика "прежде, чем обьединяться, и для того, чтобы обьединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться". а то там щас в этой тічці все перемешались. понятно, шо з такого роя змеев ничо харошего не может получиться.
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да кого ща интересует( кроме соевоупоротых) мнение соевого ушлепка???
его место на нарах! и чем быстрее Заланский его туда упечет с конфискацией-тем больше народа скажет Зе ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
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Після сьогоднішнього телешоу приЗєдєнта Монікі Зелінскі вже неможливо не погодитися з думкою Президента України Петром Порошенко. Україні потрібний Порох, а не якась там сциклива і тупа зелена шмаркля
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Ох і трепло, сам то скільки обіцянок виконав? А ще ми пам'ятаємо, як звинувачували у зраді тих, хто блокував торгівлю з окупованими територіями. Порося -- майстер перевтілення.
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По итогам пресс-конференции хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос.
Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?
Спокойной ночи.
(C)
@StarshinaZapasa
🤔
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Да зелю почнуть виштовхувати з України, як зрадника, а воно буде верещати, що винний Порошенко
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Петька заслуживает выделеного шрифта....цензор, эта оскорбление жертвы зелёного геноцЫда!
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Главное чтобы всех ублюдков корупционеров олигархов пересажал , а я бы их тварей просто раасстрелял как сабак паршивых
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Зеля открыл первый конверт и действует по указанию в нем.
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Вообще то Порошенко папередников тоже не слабо крыл, даже люстрировал.
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Врагов Украинского Народа нужно уничтожать .
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