 Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Андрея Серебрянского.
"Слишком много внимания уделено предшественникам. Почти треть времени и наиболее упоминаемая фамилия во время пресс-конференции. Это очень напоминает притчу про 3 конверта, когда приходит новый руководитель и ему вручают 3 конверта. На первом написано "вали все на предшественников", на втором написано "бери ответсвенность на себя", про третий я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, пора открывать второй конверт.
А если серьезно, то полгода с момента выборов - это достаточное количество времени, чтобы отчитаться перед обществом, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.
Обещание, что пришел конец эпохи бедности и учителя будут получать по 4 тыс. долларов - мы этого не увидели в бюджете, даже на следующий год. Обещание, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы пришли в закупке электроэнергии в РФ. Неужели для уничтожения энергетической независимости нашего государства делались все эти обещания?
Все украинцы хотели услышать ответ на обещание "мир - это просто" и достаточно просто перестать стрелять. Тогда война продолжалась только потому, что на ней кто-то зарабатывал. И через полгода выясняется,что мир - это сложно, что решения приходится принимать непростые, а мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили 5 лет, очень легко ослабить за 5 месяцев", - сказал Порошенко.
По его мнению, на сегодняшний день надо объединяться, объединяться всей Украине.
"Объядиняться, чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, защищать наше движение в Европейский Союз и НАТО. Про этот путь мы сегодня к сожалению услышали очень мало", - резюмировал Порошенко.
"Зеленський дав виставу сьогодні котру він назвав прес-конференція. Він довго і агресивно вів промови, роздратовано реагував на критику, читав лекції присутнім в стилі шоу аля-путін.Український президент зверхньо ігнорував питання та не слухав жодного. Він відповідав, але не надавав відповіді. Це шокуюча подія"
"Вийдіть на вулицю і спитайте 100 перехожих - чи вважають вони Порошенко злочинцем і мародером, і у всіх 100% відповідей ви почуєте ствердну відповідь"
"Вийдіть на вулицю і спитайте 100 перехожих - чи вважають вони Коломойского злочинцем і бандитом, і у всіх 100% відповідей ви почуєте ствердну відповідь"
дальше он 2х слова связать не может..просто мямлит бредятину
ПОЗОРИЩЕ!
Ещё и сядешь, чмо барыжное
Пете своему советуй, он сам такой
Порох...? -- он думал, шо украинцы -- европейцы. А оно им надо? -- тут же всё по Закону! ...ошибся, Батя, трошки...*)
У него даже через четыре с половиной года виноваты были "попередники".
А последние пол-года - "наступники".
Они ж, шо врядли, сидеть будут по-багатому!
Главно, ты не потей в нищете... -- а на Зоне не опухнешь! *)
Дайте ему кто-то уже примирение с реальностью. В таблетках или ректальных свечах.
У тебя кислое лицо, тебе никто амнистию не даст....
его место на нарах! и чем быстрее Заланский его туда упечет с конфискацией-тем больше народа скажет Зе ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?
Спокойной ночи.
(C)
@StarshinaZapasa
🤔
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