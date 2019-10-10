 Освобожденные украинские политзаключенные могут присоединиться к переговорам по обмену в Минске, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос от политзаключенного Владимира Балуха о том, можно ли освобожденных политзаключенных включить в переговорный процесс с Россией, передает Цензор.НЕТ.

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"Если мы говорим о "Минске", то мы можем говорить об этом. Там есть политическая, экономическая, гуманитарная подгруппы и подргруппа в сфере безопасности. Если мы говорим о политзаключенных, о которых ведутся переговоры в гуманитарной подгруппе, то пожалуйста. Если именно в эту подгруппу, именно об этом вопросе, то пожалуйста. В "нормандском формате" там сидят четыре лидера, я не понимаю, как мы это можем сделать. В вопросе возвращения наших политзаключенных, пусть ребята помогают. С удовольствием", - заявил Зеленский.

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