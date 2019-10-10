 Освобожденные украинские политзаключенные могут присоединиться к переговорам по обмену в Минске, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос от политзаключенного Владимира Балуха о том, можно ли освобожденных политзаключенных включить в переговорный процесс с Россией, передает Цензор.НЕТ.
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"Если мы говорим о "Минске", то мы можем говорить об этом. Там есть политическая, экономическая, гуманитарная подгруппы и подргруппа в сфере безопасности. Если мы говорим о политзаключенных, о которых ведутся переговоры в гуманитарной подгруппе, то пожалуйста. Если именно в эту подгруппу, именно об этом вопросе, то пожалуйста. В "нормандском формате" там сидят четыре лидера, я не понимаю, как мы это можем сделать. В вопросе возвращения наших политзаключенных, пусть ребята помогают. С удовольствием", - заявил Зеленский.
Путину новых политзаключенных хватит.
Потом -- за него подключатся его Кураторы. Нахлебаетесь потом кровавых слёз... -- лет на 40.
Украину разваливают изнутри! ...я так думаю...
...кстати, я сильно не уверен, шо ты сам, бо неизвестно что -- в Украине. ...мне пофиг -- я Украину наблюдаю -- без границ... А ты? *)
Так где ты живёшь -- откуда пишешь? Об том и поговорим...*)
То есть -- ты про Вишёвый просто так ляпнул...
Ещё раз хорошо! Про Донецк поговорим? *)
Если ты из Вишнёвого, то где от тебя Берковцы и Куренёвка, если смотреть с Нивок?
...я тебя не ставлю в угол... -- просто не хренди, шо ты украинец. Ответь на вопрос -- и всех делов...
... шо теперь скажешь? *)