 "Вопрос воды не обсуждается", - Зеленский о водоснабжении оккупированного Крыма. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он варианты возобновления водоснабжения оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ.
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Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не просил его о возобновлении водоснабжения Крыма.
"Чтобы переговоры были, кто-то должен их начинать. Эту тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем интересы Украины", - заявил Зеленский.
"Вопрос воды не обсуждается", - констатировал президент, заверив, что вода не пойдет в оккупированный Крым Северо-крымским каналом.
"Мы делаем на Херсонщине нормальное КПВВ. Есть идеи об инвестировании денег в Херсонщину, чтобы показывать Крыму: "Смотрите, как мы вкладываем деньги". Развивать там инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле временной границе", - добавил он.
- Какого?..
- Та любого!!..
На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено Людмилу Рабчинську - дружину глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Відповідна інформація міститься на сайті Кабміну.
Як зазначається, Рябчинська вступить на посаду 15 жовтня, говориться на порталі Кабінету міністрів.
Сьогодні компанія Філіп Морріс Україна (ФМУ) повідомила про готовність повністю припинити виробництво в Україні та закрити Харківську тютюнову фабрику.
вот такие сказочки о 40% "роста" экономики "по-зеленски"
Читай все, а не вырывай из контекста, соевый.
Идея Зебени в целом = возврат Украины в 2013год в обмен на полную лояльность и вступление в таежный союз = это и есть сохранение территориальной целостности.
Только я заметил, что Моника не ответила на вопрос рассматривает ли она варианты возобновления водоснабжения оккупированного Крыма, а сказала, что этот вопрос не поднимало *****.
Я не признаю никакую украинскую власть,т.к олигархи правят в Украине
Вот когда уничтожат олигархат будем посмотреть
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
Для 73% дурников это не доступно...
Щикарно, как сказал бы великий Картман.
И богдан скажет что мы его не правильно поняли...
Андрею Луганскому не дали. "не хватает тайминга"
строительство канала было ошибкой