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Все про:Зеленский (3199) Крым (21948) Путин (25097) водоснабжение (448) вода (308)

 "Вопрос воды не обсуждается", - Зеленский о водоснабжении оккупированного Крыма. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров не поднимал вопрос водоснабжения оккупированного Крыма.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он варианты возобновления водоснабжения оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не просил его о возобновлении водоснабжения Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

"Чтобы переговоры были, кто-то должен их начинать. Эту тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем интересы Украины", - заявил Зеленский.

"Вопрос воды не обсуждается", - констатировал президент, заверив, что вода не пойдет в оккупированный Крым Северо-крымским каналом.

"Мы делаем на Херсонщине нормальное КПВВ. Есть идеи об инвестировании денег в Херсонщину, чтобы показывать Крыму: "Смотрите, как мы вкладываем деньги". Развивать там инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле временной границе", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3153269
 
 
 Топ комментарии
 
Сказал, что воду не включаем, потому что не пока просили.
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КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено Людмилу Рабчинську - дружину глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Відповідна інформація міститься на сайті Кабміну.
Як зазначається, Рябчинська вступить на посаду 15 жовтня, говориться на порталі Кабінету міністрів.
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"Вопрос воды не обсуждается", - констатировал президент, заверив, что вода не пойдет в оккупированный Крым Северо-крымским каналом.Источник:https://censor.net.ua/n3153269

Читай все, а не вырывай из контекста, соевый.
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КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено Людмилу Рабчинську - дружину глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Відповідна інформація міститься на сайті Кабміну.
Як зазначається, Рябчинська вступить на посаду 15 жовтня, говориться на порталі Кабінету міністрів.
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А что там не так с тарифами? Коммунальные тарифы (водоснабжение, канализация, вывоз ТБО, ЖКХ) в ведении местных советов. А на газ при Зе тарифы неоднократно снижались.
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Он обещал сильно снизить "грабительские" тарифы. Ну и? Где это обещанное снижение, или он типа опять не знал или пошутил? Наоборот вода, водооотвод, связь и почта пошли вверх. И от антимонопольного комитета гробовая тишина.
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Для несвидомых: вода, водоотвод - эти тарифы в ведении местных советов. "Он обещал сильно снизить "грабительские" тарифы" - грабительский тариф на газ снизил. За прошлый месяц народ оплачивал газ по 6 грн. 36 коп. за кубометр.
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Харків залишиться без роботи: тютюнову фабрику Philip Morris закриють
Сьогодні компанія Філіп Морріс Україна (ФМУ) повідомила про готовність повністю припинити виробництво в Україні та закрити Харківську тютюнову фабрику.

вот такие сказочки о 40% "роста" экономики "по-зеленски"
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Монопольный кабинет их ******. Ану гоу пруф! Я пока не слышал такого!
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Ню-ню. Тут вон недавно АрселорМиталл закрывался прям срочно. Что-то не закрылся. Собирается 400 млн выделить на строительство онкоцентра.
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Сказал, что воду не включаем, потому что не пока просили.
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"Вопрос воды не обсуждается", - констатировал президент, заверив, что вода не пойдет в оккупированный Крым Северо-крымским каналом.Источник:https://censor.net.ua/n3153269

Читай все, а не вырывай из контекста, соевый.
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Пети давно нет, ты все проспал "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8701 За все в ответе Зюзя
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На ветку по трындеть вылезло? Соевые воняли, что Зе воду в Крым пустит, а вышло как всегда - соевые обгадились.
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Верить неадекватному кокаинисту - себя не уважать. Но это ваше, зебильное, дело
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Петя есть. Вон митинги регулярно организовывает по всей стране.
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Зебил, цитата в кавычках, остальное домыслы журналиста.
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"Вопрос воды не обсуждается" - окончательное решение по воде, петисос.
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Ты сначала думай, а потом иго-гокай. На хрена мне слушать, что он говорит. Я вижу, что он делает. А ты давай, конспектируй.
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Ты видишь только зраду, а слова Зе не для петикантропам, задрот.
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Правильно сказал. Слова - для баранов.
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юра анатоличъ,не узнал.багатым будишь
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Снова не узнал. Может, действительно, разбогатею.
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Навіть наголосив, що пуцин поки не просив.
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Опять врет. Я точно знаю, что зебеня предлагал кремлю эту тему ещё в апреле. до второго тура.
Идея Зебени в целом = возврат Украины в 2013год в обмен на полную лояльность и вступление в таежный союз = это и есть сохранение территориальной целостности.
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та воно не знає скільки дірок на його трусах )))
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Путин во время переговоров не поднимал вопрос водоснабжения оккупированного Крыма

Только я заметил, что Моника не ответила на вопрос рассматривает ли она варианты возобновления водоснабжения оккупированного Крыма, а сказала, что этот вопрос не поднимало *****.
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Это говорит о том, что он не такой простачок, как многим кажется!
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Простачка Коломойский давно бы сожрал и выплюнул, а не выставил своим миньйоном.
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Вопрос не в этом, а в том, почему Моника ушла от ответа.
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Великий болт їм а не воду. І ***** це розуміє
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а почему нет ...судя по тому как ви "приняли" трахенмахера от вашей моношоблы и завтра можна ожидать "воду" ...
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Что за идиотка просила сделать для крымчан бесплатную медицинскую помощь и быстрое оформление документов что бы вернуть Крым? Как эти идиотские методы могут вернуть территорию?
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Повезет тем, кто рядом с Крымом живет. Будут витриной успехов Украины.
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Ну, в вопросах витрины нам до вас далеко. Вы вообще никто, так, шелуха картофельная
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Не шеф ,а божок так правильней...
Я не признаю никакую украинскую власть,т.к олигархи правят в Украине
Вот когда уничтожат олигархат будем посмотреть
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Я к тому, что разберись в своей картофельной шелухе в виде несменяемого луки - предателя белорусского народа.
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свято ЗЕбілізма ...в "кащенко" що , ремонт ?
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Турист заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: "кошка - 5 евро, её история - 5000 евро."
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
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На городі бузина, а у лісі порося грім убив.
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Это ШЕДЕВР!))))

Для 73% дурников это не доступно...
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А до этих... рабоче-крестьян с ЗЕленой жевательной мускулой вместо мозга не дошло. "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7872

Щикарно, как сказал бы великий Картман. "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2436
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Сейчас ТОРЧКА отпустит...
И богдан скажет что мы его не правильно поняли...
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При этом, Зеленский утверждает, что хочет вернуть Крым. Захотят ли крымчане возвращаться, если им организовали водную блокаду? Впрочем, не только водную.
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А кто не захочет, для тех )(уйло мост построило "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2275
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Зачем нужны такие предатели из Крыма, на материковой части Украины и своих хватает аж 73%
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шмаре шария дали акредитацию. зеля улыбается и слушает откровенную украинофобию.

Андрею Луганскому не дали. "не хватает тайминга"
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Нет ни какой стратегии ни по одному важному вопросу, все импровизация и болтовня, поэтому Зе может натворить такое что потом нельзя будет исправить.
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Вся соевая ботоферма сверхурочно работает в комментах
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у Петі залишилось дуже мало часу до зняття недоторканості, путч здувся, на нари він не хоче, - от і напрягає бездарних писак
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вода в Крым не должна поставляться В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
строительство канала было ошибкой
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