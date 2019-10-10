 Зеленский рассказал о давлении на "слуг народа" в Раде: "Завтра вашу тещу посадят". ВИДЕО

Об этом в ходе пресс-марафона сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
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"Есть опытные парламентарии в других партиях, которые ежедневно занимаются только одним - воздействием эмоциональным, денежным", - отметил он, не став уточнять имена таких нардепов.
По словам Зеленского, они хотят расколоть партию "Слуга народа".
"Например, когда не проголосовали за один из законов, но потом проголосовали все-таки, потому что мы встретились, я начал говорить с депутатами, объяснять... Утром приехали эти люди, ходили по Верховной Раде, отправляли эсэмэски: "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете". То есть они используют неопытность некоторых депутутов СН", - рассказал президент.
Для этого надо проголосовать за или против?
скорой бы его уже на ростов выгнать!
Я чув що він уже в списку СН, але до нардепа треба ще троє діючих слуг вигнати.
Хакером , может и можно быть в 16 лет (хотя обычно это только в фантастических фильмах, где программистами называют сисадминов , не написавших за жизь ниодной строчки кода) ...
Но есть такое понятие даже не опыт (который и за 5 лет в какой-то конкретной области можно "заработать") .
Есть такое понятие , как житейская мудрость или просто мудрость ... И она приходит через не только достижения и удачу , но и через личные трагедии , фобии , неудачи .
Вова из интеллигентной профессорской семьи . Интеллектуальная реакция у него феноменальная , хоть и чувство юмора слегка приземлённое - это явно не Стивенсон
("Принц Флоризель") ... и точно не Жванецкий !
Житейской мудрости ему не хватает , потому такие и примитивные умозрительные схемы он и выдвигает ... деля политиков на старый мотлох и новый супер-дупер дел-люкс ...
Нет понимания , что прилагательной "молодой" не является константой даже в при бесконечно малой временной дескретности ...
И что к старым политикам он невольно относит такие партии , в которых были такие столпы , как Вл. Черновол и Драч , Лукьяненко и Хмара ... и что если уж оне не избежали соблазна деления и пачкования с другими силами , то куда там до них всякой интеллектуальной немощи из рестораторов-донжуанов , качков , борцов и грантоедов соросо-лобистов .
И Богданами Ерёменко та Димой Разумковым не залатать зияющие дыры интеллекта подавляющего большинства этой "сборной солянки под выборы" ...
Пламенное желание сделать что-то полезное для народа и страны очевидно ... Но как легко манипулировать такой пассионарностью молодых и гарячих пламенных борцов "за светлое будущее" канализируя их кипучую деятельность в нужном разным силам закулисья .
Кулиса обычно очень большая и в ней много интересантов помещается .
Мне особо омерзительна деятельность Сороса, поскольку у себя в стране он даже левее самых левых демократов ... т.е. за почти социализм . А в таких странах как Украина его грантоеды продавливают антинародные и антисоциальные "РЫГформы" . В его стране либертарианство было тренде в середине 19-го века .
А иногда и плагиатом попахивает , когда он Юлю записал в "мать драконов" , то была компиляция на Вовин мульт-сериал ! Только у Вовы смешнее ... бо тогда Вова бил по всем , влючая и власть .
А у Васи последнее время просто смердит заказухой под Кондитера . Офшоренко у него почти супер-герой ...