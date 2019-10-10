 Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.
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Зеленский рассказал, что встречался с Трухановым на Банковой в Киеве.
"Он жаловался на Стерненко. Вы же знаете, что он (Стерненко. - Ред.) убил человека. ... Там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная. Как ее изменить с нашей стороны - мы успели сменить службу безопасности, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области. Вы знаете там есть кланы, поэтому есть некоторые криминальные кейсы и я знаю, что эти криминальные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах", - рассказал Зеленский.
Зеленский отметил, что не имеет никаких отношений с Трухановым.
"У меня нет с ним никаких отношений. Все уголовные дела должны рассматриваться по закону. Я ничего не торможу и не имею никакого отношения к Труханову. Я хотел бы, чтобы он изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу. Я очень хотел, и я не этом настаивал. Я не знаю, увидим ли мы это ближайшим временем или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить там всех", - подчеркнул Зеленский.
На вопрос, сможет ли Труханов декриминализировать Одессу, президент ответил: "Я не думаю, что что-то изменится. Ну честно. Я говорю вам откровенно, все будет зависеть от местных выборов, к которым мы должны начать готовиться. Если одессситы хотят другого мэра, они должны избрать другого", - подытожил президент.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
Я выбрал Вас.
До скорой встречи,
- Фантомас.
Попросить криминалитета очистить город от криминала ну это шедевр кто ему в уши такую информацию вкладывает или он всех нас за дураков держит я вижу он или вообще не владеет инфой по стране или он вообще отодвинут от процесса управления страной а является просто говорящей головой.
Потрібні факти, а не пустослів'я
тільки можеш, що триндіти хахольчик...
перед тим, як щось ********, май при запасі факти, а так ти - балабольчик - хахольчик
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не сожительница осла , как говорила бабушка.
https://www.facebook.com/wojtek.samsel.3/videos/1378072625674551/
Вот так бывает, когда Президент дружит с мэром.
Хочется сказать - цирк уехал, клоуны остались...к сожалению, цирк не уехал - злой клоун делает цирк из всей страны.
Читаем Стивена Кинга. "Оно". Про борьбу с клоунами.
Так вот Вовик - Труха явно не похож на тут самую унтер-офицерскую вдову ... Там всё не очень с юмором и тем паче без всякой сатиры . Там сплошь достоевщина - где-то Раскольников, где-то вся обойма Карамазовых , чуточку князя Мышкина ...
Ну а ты Вова Аркаша из "Подростка" ... про которого в романе есть строки «Я бы назвал его подростком, если бы не минуло ему 19-ти лет» ...
Вот Вава в политике 40-летний "подросток", раз ты такую фразу ты произнесешь за день до приговора тому бандюку Трухе .
Кличко на фоне Трухи просто мать Тереза ...