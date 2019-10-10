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Все про:Зеленский (3199) криминалитет (498) Одесса (5682) Труханов Геннадий (217)

 Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский чтобы мэр Одессы Геннадий Труханов изменил подход к городу и очистил его от криминалитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

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Зеленский рассказал, что встречался с Трухановым на Банковой в Киеве.

"Он жаловался на Стерненко. Вы же знаете, что он (Стерненко. - Ред.) убил человека. ... Там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная. Как ее изменить с нашей стороны - мы успели сменить службу безопасности, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области. Вы знаете там есть кланы, поэтому есть некоторые криминальные кейсы и я знаю, что эти криминальные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не имеет никаких отношений с Трухановым.

"У меня нет с ним никаких отношений. Все уголовные дела должны рассматриваться по закону. Я ничего не торможу и не имею никакого отношения к Труханову. Я хотел бы, чтобы он изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу. Я очень хотел, и я не этом настаивал. Я не знаю, увидим ли мы это ближайшим временем или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить там всех", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, сможет ли Труханов декриминализировать Одессу, президент ответил: "Я не думаю, что что-то изменится. Ну честно. Я говорю вам откровенно, все будет зависеть от местных выборов, к которым мы должны начать готовиться. Если одессситы хотят другого мэра, они должны избрать другого", - подытожил президент.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3153250
 
 
 Топ комментарии
 
о. зебобики - труханов хороший. вырывайте пару страниц из методички. концепция меняется
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Сказал Порох, шо Зеля кот в мешке. ...а Зеля говно в ополонке... Пороху, лишь бы сбрэхать!
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А шо с Серегой ********** будете делать, Вовочка? В анал его целовать? Ну давайте...
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Це трешш..тобто ворон ворону повинен виклювати око)))
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Мне нужен През,

Я выбрал Вас.
До скорой встречи,
- Фантомас.
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Владимир, делайте шо хотите, ваще. Тока одна маленькая просьба: не считайте одесситов идиетами. Я вам доложу, шо вы такую куйню брякнули, шо вся Одесса обосцалась от смеха. Дайте Труханову, в помощники, Кивалова и вы точно освободите маму от бандитов. Это была шутка, Вова, если вы не поняли...
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З яким криміналом? Він же та Ківалов (якому підпорядковані усі суди Одеси та області) його, тобто криміналітет, і представляють. Хух, мені вже важко сміятися за сьогодні.)))
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Попросить криминалитета очистить город от криминала ну это шедевр кто ему в уши такую информацию вкладывает или он всех нас за дураков держит я вижу он или вообще не владеет инфой по стране или он вообще отодвинут от процесса управления страной а является просто говорящей головой.
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Дайте мені відро бо мене зараз знудить...
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Це все одно що просити Пороха очистити Україну від корупції. )))
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Давай еще попробуем. Раз 295 задавал вопрос- где ты ЛИЧНО, не телевизор, а ТЫ, сталкиваешься с коррупцией в Украине?
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Значить якщо я не стикався з корупцією, то її нема? Ну ти і тормоз.
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ти не доктор фрейд - ти дохтор даун!
Потрібні факти, а не пустослів'я
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прокуратура предоставить тобі факти, не кіпішуй, кацапьонок
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ААХАХАХА
тільки можеш, що триндіти хахольчик...
перед тим, як щось ********, май при запасі факти, а так ти - балабольчик - хахольчик
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побільше тексту, поменше смайликів, - бо старший зміни вижене з роботи )))
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Это что? Это как пчёлы против мёда, да?
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Труха будет чистить Одессу от криминалитета? Ставленник Ангерта, кореш Галантерника "Лампочки" будет это делать? Воистину этот президент живет в параллельной реальности!
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-Вова, а почему по русскому у тебя двойка ?!
-Потому , что слово «ослаблять»-- это глагол, а не сожительница осла , как говорила бабушка.
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Бандит на сходке с другим бандитом порешали и договорились лечь на дно до полного уничтожения своими ручными прокуратурами и судами всех проукраинских антикоррупционных сил в нашем государстве.Вот тогда будут гулять по серьезному!!!
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Я думал, что Стерненко убил напавшего на него бандита, а оказывается Стерненко убил человека!!!
Вот так бывает, когда Президент дружит с мэром.
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Знаю тут одного мента коррупционера который поднявшись по служебной лестнице возглавил борьбу с коррупцией).. Пока мы не начнём выбирать во власть менеджеров с образованием, а не проходимцев и олигархов, будем сидеть в дерьме.
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Так менеджеров полный парламент. И что в итоге? Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2531
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Теперь один криминальщик будет бороться с другими криминальщиками? Интересная схема. Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3832
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Стерненко посмел отбиваться. Не захотел гад умирать.
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Этот Шлимазл веселил одесский криминалитет, ползал на коленях, и целовал щедрую криминальную руку, а теперь решил посчитаться с братвой за унижения? Это не по понятиям!
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"Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский" - хорошо, когда през Лицедей-юморист, с ним уже весело, но народ выбирал президента, значит в очередной раз население влезло в говно.
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да ...такої "отморозі" давно не чули ...все більше зебільчики моношобли відзначаються ...але сьогодні ...
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То есть труханову надо повесить галантерника а потом застрелиться самому? так это следует понимать? Хотів би, щоб Труханов почистив Одесу від криміналітету, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5756
Хочется сказать - цирк уехал, клоуны остались...к сожалению, цирк не уехал - злой клоун делает цирк из всей страны.

Читаем Стивена Кинга. "Оно". Про борьбу с клоунами.
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У Труханова истерический смех , он не может остановиться . Это то самое , если Порох проходя мимо выпавшего кошелька не спи дил бы его .
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Интересно, что на это скажет Саакашвили - опять вылижет Зебеню или в зубы даст?
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Порядочность и честность -- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей. / Вуди Аллен-р.1935 америк. кинорежессёр,писатель/
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Руками бандита през хочет очистить Одессу от бандитов Ну стратехх
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Короче, понятно, почему в Одессе жопа - из-за Стерненко.
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Такой знатный комик и не читал Салтыкова-Щедрина , ни про город Глупово , ни про унтер-офицерскую вдову ...

Так вот Вовик - Труха явно не похож на тут самую унтер-офицерскую вдову ... Там всё не очень с юмором и тем паче без всякой сатиры . Там сплошь достоевщина - где-то Раскольников, где-то вся обойма Карамазовых , чуточку князя Мышкина ...

Ну а ты Вова Аркаша из "Подростка" ... про которого в романе есть строки «Я бы назвал его подростком, если бы не минуло ему 19-ти лет» ...
Вот Вава в политике 40-летний "подросток", раз ты такую фразу ты произнесешь за день до приговора тому бандюку Трухе .

Кличко на фоне Трухи просто мать Тереза ...
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А цензор как бывалый напёрсточник умело подсовует хедлайн к теме Одессы...порохнявых серунов даже на громкий пук прорвало... А я бы так написал по "дыбильному": Зеленский призвал одеситов готовиться к выборам мэра.
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