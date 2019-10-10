 Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

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Зеленский рассказал, что встречался с Трухановым на Банковой в Киеве.

"Он жаловался на Стерненко. Вы же знаете, что он (Стерненко. - Ред.) убил человека. ... Там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная. Как ее изменить с нашей стороны - мы успели сменить службу безопасности, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области. Вы знаете там есть кланы, поэтому есть некоторые криминальные кейсы и я знаю, что эти криминальные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не имеет никаких отношений с Трухановым.

"У меня нет с ним никаких отношений. Все уголовные дела должны рассматриваться по закону. Я ничего не торможу и не имею никакого отношения к Труханову. Я хотел бы, чтобы он изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу. Я очень хотел, и я не этом настаивал. Я не знаю, увидим ли мы это ближайшим временем или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить там всех", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, сможет ли Труханов декриминализировать Одессу, президент ответил: "Я не думаю, что что-то изменится. Ну честно. Я говорю вам откровенно, все будет зависеть от местных выборов, к которым мы должны начать готовиться. Если одессситы хотят другого мэра, они должны избрать другого", - подытожил президент.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

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