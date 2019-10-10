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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что имплементация "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе приведет к гражданской войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео 112

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, не разделяет ли он мнение о том, что введение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны".

Также читайте: Я не боюсь Майдана, но заверяю - кровопролития не будет, - Зеленский

В то же время глава государства добавил: "Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/v3153241
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский сам этот вопрос и подогревает своим желанием сдать Украину. А люди сопротивляются и это естественно, Украина -это их страна и они не позволят проходимцам нарушать Конституцию страны и творить всякое беззаконие. Никаких особых территорий, никаких амнистий убийцам, никакого голосования там ,где нет полного украинского контроля над территориями и открытая граница.
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Пусть этот дурак ватный четко распишет все ходы Украины. А потом видимо да, на ростов.
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Зеленский сам этот вопрос и подогревает своим желанием сдать Украину. А люди сопротивляются и это естественно, Украина -это их страна и они не позволят проходимцам нарушать Конституцию страны и творить всякое беззаконие. Никаких особых территорий, никаких амнистий убийцам, никакого голосования там ,где нет полного украинского контроля над территориями и открытая граница.
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Конституция Украины не предполагает возможности региональных референдумов и предусматривает только общенациональные. Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 9466 Конституция Украины - высший закон в Украине Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 9466
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ой как страшно наверное многие согласятся...что после побега Овоща нам уже не страшно почти все...
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у вазелінових ***** вже не прі делах:
а то обмін з "тією стороною" не відбудеться!
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Якщо процес "здачі України" буде продовжено - може бути все, що завгодно - запам'ятай це Зедюк!
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Иногда слабые побеждают сильных . Грузия .
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Страна в тупике. Или предлагайте лучшее или не мешайте. У нас уже за пять лет всякое было.
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Фсе...Больше не комментирую эту простуженную крысу. Он молотит или под дурака, или под м...дака, или по д 2-х в одном флаконе... Оно понимает нуторм, что месяц-полтора у него есть, чтоб получить "гонорар" от Бабушки с бородой и по-быстрому свалить... А мы тут будем по-приколу... Дуже дякую, ...ять!!!
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Нет слов, одни маты... Риммародица, кого ты выродила, нахрен))) а оно еще и размножиться успело
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Проснулся, его уже переизбрали, он уже экс-президент, т.е. б/у.
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Журн: - Ви і далі будете призначати родичів, однокласників та друзів з 95 кварталу?
Зе - Ми так довго жили при кумовстві...Фамілію мого родича, що я призначив???
Журн: - Не ваші рідні... Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?
Зе - До побачення. Дуже дякую. Наступний...
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Тогда вопрос - Зе ,а если Мы не будем подогревать а будем замалчивать эту тему - то где Мы все окажимся когда она вступит в силу ?! Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе - Цензор.НЕТ 7333
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Обдроченці бамбаса , стануть ветеранами ! При свиночолому🐷 гетьмані мародері, такого не було !
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- ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТА МОЯ ЛЮБИМАЯ ФОРМУЛА КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ ШВАЙНМАЙЕРА ЭТО НЕ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ , КОНЕЧНО НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ. НО А ЕСЛИ И ЕСТЬ КАПИТУЛЯЦИЯ ТО ОНА ЗА РАДИ МИРА, И ДРУЖБЫ С ПА РАШЕЙ.
Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 3910

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Только что
"мое первое образование правоведение в сфере экономики". у него два высших образования? или трындит как обычно? правовед....
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Как Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 5557 он не трындит
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Это правда, может быть все что угодно. Но может быть быстрее, чем думаешь.
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Ага. Особенно "ловко" жила ГДР, пока оттуда не выгнали оккупантов.
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Зараз тобі розкажуть, як жили у ФРГ та у ГДР. Різниця була така, що наслідки досі відчуваються.
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свыноклан вместе со свыней мальдивской в апартаменты к пашинскаму и грымчаку, а то свыня будет только срать и подсирать и каламутить, вон, томос уже свыне не интересен- между верующими насрала и дальше срать пошла
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"З сортиру чути огидливе пердіння" (с) Лесь Подерв'янський
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то свыня мальдивька сере
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свыню мальдивскую в петушинный угол на диетпитание,
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То ;Андруша Смицький;. Сєпар з Сум. До речі, Андрій Смицький- АТОвець. Та тварюка спеціально за нік його ім'я та прізвище взяла. Писав тут що сподівається що на справжнього Смицького вийдуть ;апалчєнци; і переріжуть його сім'ю.

Деактивувати Адмін його не може- він міняє нік і повертається.
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На второй час марафона, зе стал тем каким он есть на самом деле - злым колуном. Кипишует, орёт и кричит, бесноватый походу.
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Так вийди до людей, та розкажи, що за формула така. Дай відповіді на поставлені запитання.
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та, ну да... еще чего?
Это выходит за рамки формата 95к Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві - Цензор.НЕТ 3999
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Отдай трон петручио,он того требует
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Ой, дурак. Говорил же тебе Кучма, что нельзя этого подписывать. Но ты настояло.
И кто разжёг этот костёр в стране?
Я понимаю, что всё окружение дует в одну дудку. От инакомыслящих избавляются моментально. Бессмертный, Данилюк.
Теперь вот разжигатель Порошенко. Примитив мышления просто шокирует.
А понять, что Порошенко угадал с настроениями украинцев и обманным путём стал президентом.
Точно так же Зеленский обманул ещё больше украинцев и стал президентом.
Теперь Порошенко снова угадывает настроения украинцев и хочет оседлать эту волну.
Я понимаю, что гораздо легче считать, что не сам лошара, а кто-то просто гадит. Но это уход в параллельную реальность. И да это спасение для психики индивидума, но беда для всей страны.
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подогревать? Так ты же, зелбуба, сам его и подогреваешь
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хватить подогревать,проехали)) следующая остановка выборы в дамбасе))
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Ни что угодно...а просто зЕлю на ростов вместе с богданом и портновым выгоним.и так и будет
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В обществе нет запроса на прекращение войны в позе раком!

Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти в тыл и устроиться в Квартал95.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
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"формула Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны". Источник: https://censor.net.ua/n3153241
- ну пройдут выборы по этой формуле пускай их признают легитимными, но через сколько дней луганда начнёт требовать остальные территории Луганской и Донецкой области и вывод войск на административные границы чё будем выводить или начнем гражданскую войну?(а недай бог они переименуются в наноросию тогда вообще
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Он Германія капітулювала , і як гарно живуть люди , краще ніж в усраілі !😆😆😆
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Зачем москалям наша капитуляция когда с такими керманычами можно подмять всю страну.
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Кремлевские тролли и 8%-ные дебилы в одной упряжке раскачивают ситуацию в Украине.
Ничего не выйдет твари, гражданской войны в Украине не будет.
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Когда вокруг тебя исключительно одно общество, то кажется, что и все остальные думают так же.
В реале вокруг Зеленского личности с мышлением одного из братьев Шефиров с одной стороны и уловными повадками днепропетровских решал и договорщиков.
В этом узком кругу Зеленский проводит всё своё время. Инакомыслящих от тела устраняют моментально.
Тот кто контролирует окружение Зеленского, контролирует и Вовочку.
Это печально, но факт. Эта пресс-конференция очень чётко показывает, что Зеленский хочет вернуться в комфортную среду своего окружения, где всё ясно и спокойно.
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Клоун мені чимось нагадує янека ! Хто нафіг підігріває ?? Клован не може зрозуміти що у ПАТРІОТІВ є своя голова на плечах , і патріоти тому незгодні з формулою штейМАХЕРА ,
що патріоти САМІ добре вміють думати , на відміну від зебілів , котрим показали фільм і вони
проголосували за клоуна !
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якщо він Петю не посадить, то громадянська війна точно буде
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Фрейд - а що такі зебіли як ти , злізуть з дивану і підуть воювати ?? ) Зебіли - та ви навіть на протест вийти не можете , бо все мрієте, що б хтось за вас все робив !!
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Если вопрос капитуляции по "формуле Швайнмайера" будем и дальше подогревать, может быть все, что угодно имея ввиду Майдан и своё бегство в паРашу, заскулил -экс- клоун продажный - ....резидент ЗЕбил капитулянт о проукраинских настроениях в обществе. И потом прохрипел и прокаркал что в обществе есть именно запрос на прекращение войны" и мир любой ценной даже капитуляцией и возможной потерей государственности Украинской державы... Добавил Слуга но не украинского народа а слуга кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла и слуга кровавых нелюдей убийц коллаборантов террористов с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандония - ордло" Чтоже ему Иуде уже наступила пора срочно изучать маршрут бегства кровавого ЗЭКА в проклятую паРашу чтобы вовремя успеть унести ноги и спасти свою продажную шкуру кремлёвского холуя.
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О Небо!!!
Яка тьма і неуцтво в головці Зелебенського!!!
Воно навіть нездатне зрозуміти, що в Україні єсть патріоти, яким болить майбутнє України, а воно про народ і запити на мир!!!
Завчило дві-три фрази і пугукає, як Янукович, ну точно!!!
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Леон правильно пишите ! Хіба ЧОТИРИЖДИ уклоність може зрозуміти , що в Україні є інші люди - ПАТРІОТИ !!
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Петро служил в армии срочную Это - раз. И второе - Петро вернул больше 3 тыс пленных. Освободил две трети оккупированного Донбасса.

Зеле еще до успехов Пороха - как из Владивостока до Киева рачки.
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..если "слуги штанмаера и рашиста " и дальше собираются втирать народу Украины,что они "партия мира и слуги мира" ,но такими являются за счет капитуляции Украины согласно формулы,которую рашист озвучил ипальником фрицовского подельника"штанмаера"...тогда лучше им не подогревать"рашистско- фрицовскую формулу" на костре капитуляции Украины...
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Гражданская война будет когда орков из ордло Зеленский притянет в Украину.
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Зеленский не понимает, что любой обыватель хочет мира и спокойствия, им хоть Крым увели, хоть ордло признали в границах Донбасса, хоть тысячи погибших, это же не в их семьях.
Если бы Черчель слушал обывателя, Англия бы не воевала.
Только мир любой ценой не проходит в Украине, есть пассионарии.
С болотом, Зеленский бы давно уже всё сдал.
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Реализация минских протоколов (соглашений) - это ликвидация Украинского суверенитета.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
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Другими словами клоун сказал...

Кое кто (не понятно кто...) , якобы хочет "припинення війни" и клоун ряд стараться удовлетворить этого "кого то" !

А вот, что что из-за этого может получится всеукраинский конфликт (который может произойти именно из-за предательства клону) - его устраивает. Он так и говорит, что "может произойти всё что угодно" !!!!

Другими словами на весях "липовое припинення войны- которого не будет" и "реальные проблемы-капитуляуия из-за его штанмаера" - клоун выбирает капитуляцию !!!!
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Клоун жопу рвёт ради будущих своих зрителей с кацапии... Он же наденется 95 квартал и его проекты продвигать и на кацапских рынок зрителя !!!!!!!

То есть у него конфликт интересов - личная заинтересованность не сопротивляться кацапам , а лечь под них !!!!!!!!
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Мальчик таки дождется своей сливы, брошенной с какого-нибудь огорода.
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исходя из этого его ответа и из того, как он отказался отвечать на вопрос журналистки - сколько он еще приятелей и кумовьев будет на должности назначать - Зеленский уверен, что все кто его критикует - делают это только по указке Порошенко и Бойко.

Причем он уверен, что Бойко и Порошенко - одно и то же, типа объединенная оппозиция.

такого дурака у нас презилентом пока не было.
Он искренне в это верит - что все митинги против него - проплаченные, что критика за назначения дружбанов - проплаченная..

плохо кончит. надеюсь что ноги на ветру будут долго болтаться, чтоб я мог подойти и плюнуть на него.
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://www.youtube.com/watch?v=S1SQ0E9t3T8 Формула Штайнмайера кто желает разобраться,что же представляет собой формула, и чем она грозит Украине, см по ссылке ,разьясняет Иларионов
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