 Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, не разделяет ли он мнение о том, что введение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны".
В то же время глава государства добавил: "Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно".
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
а то обмін з "тією стороною" не відбудеться!
Зе - Ми так довго жили при кумовстві...Фамілію мого родича, що я призначив???
Журн: - Не ваші рідні... Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?
Зе - До побачення. Дуже дякую. Наступний...
"мое первое образование правоведение в сфере экономики". у него два высших образования? или трындит как обычно? правовед....
Деактивувати Адмін його не може- він міняє нік і повертається.
Это выходит за рамки формата 95к
И кто разжёг этот костёр в стране?
Я понимаю, что всё окружение дует в одну дудку. От инакомыслящих избавляются моментально. Бессмертный, Данилюк.
Теперь вот разжигатель Порошенко. Примитив мышления просто шокирует.
А понять, что Порошенко угадал с настроениями украинцев и обманным путём стал президентом.
Точно так же Зеленский обманул ещё больше украинцев и стал президентом.
Теперь Порошенко снова угадывает настроения украинцев и хочет оседлать эту волну.
Я понимаю, что гораздо легче считать, что не сам лошара, а кто-то просто гадит. Но это уход в параллельную реальность. И да это спасение для психики индивидума, но беда для всей страны.
Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти в тыл и устроиться в Квартал95.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
- ну пройдут выборы по этой формуле пускай их признают легитимными, но через сколько дней луганда начнёт требовать остальные территории Луганской и Донецкой области и вывод войск на административные границы чё будем выводить или начнем гражданскую войну?(а недай бог они переименуются в наноросию тогда вообще
Ничего не выйдет твари, гражданской войны в Украине не будет.
В реале вокруг Зеленского личности с мышлением одного из братьев Шефиров с одной стороны и уловными повадками днепропетровских решал и договорщиков.
В этом узком кругу Зеленский проводит всё своё время. Инакомыслящих от тела устраняют моментально.
Тот кто контролирует окружение Зеленского, контролирует и Вовочку.
Это печально, но факт. Эта пресс-конференция очень чётко показывает, что Зеленский хочет вернуться в комфортную среду своего окружения, где всё ясно и спокойно.
що патріоти САМІ добре вміють думати , на відміну від зебілів , котрим показали фільм і вони
проголосували за клоуна !
А то путин нападэ
Яка тьма і неуцтво в головці Зелебенського!!!
Воно навіть нездатне зрозуміти, що в Україні єсть патріоти, яким болить майбутнє України, а воно про народ і запити на мир!!!
Завчило дві-три фрази і пугукає, як Янукович, ну точно!!!
Зеле еще до успехов Пороха - как из Владивостока до Киева рачки.
Если бы Черчель слушал обывателя, Англия бы не воевала.
Только мир любой ценой не проходит в Украине, есть пассионарии.
С болотом, Зеленский бы давно уже всё сдал.
Именно поэтому путин подгоняет всех своих союзников в Европе и международных организациях для реализации своего плана.
Минские соглашения нужно отменить, возвращение к минским соглашениям - это фундаментальная ошибка Зеленского и его команды, которую необходимо исправить немедленно.
Владимир Зеленский должен внятно заявить, что они не признают не Минска-1, не Минска-2.
Для этого есть несколько причин, но основная, это в Минских соглашениях нет не слова о Крыме, Севастополе, и Керченском проливе. Любое украинское правительство соглашающиеся вести переговоры с путиным и его правительством только о Донбассе, де факто отказывается от своего суверенитета над Крымом, Севастополем и Керченским проливом. Что бы и кто бы не говорил, последовательность выполнения пунктов минских соглашений, это всё ерунда. Если вы не ведёте переговоры о всех незаконно оккупированных территориях, а говорите только об одной территории, значить вы отказываетесь от другой.
Но если вам тяжело «нести» Крым, отказывайтесь тогда и от Донбасса. Если вы не лукавите, а хотите установить суверенитет над всеми оккупированными территориями, то тогда во всех международных документах должно быть написано, Крым, Севастополь, Керченский пролив, Донбасс.
Украинская сторона с 2014 года не подписала не одного международного документа по Крыму, Севастополю и Керченскому проливу с требованием возврата. Не слова не сказано о Керченском проливе не в одной организации. Отсутствие реакции хотя бы на дипломатическом языке является признанием, случившейся аннексия территорий. С Порошенко всё ясно. Но уже больше 100 дней новая власть, не одного протеста по Крыму, Севастополю, Керченскому проливу.
Только по этому что в Минских протоколах не упоминаются все захваченные территории, этот документ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОУКРАИНСКИМ.
Он является АНТИУКРАИНСКИМ, является юридической базой отторжения территорий Украины.
Что такое потепление отношений?
Любая власть после путина не пойдёт на исправление ошибок предшественников и не вернёт захваченные территории, не одна власть не сможет этого изменить так как украинская сторона согласилась на изменения с путиным.
Обратите внимание на Японию, Япония подписала соглашение о перемирие в 1945, но Япония до сих пор 74 года спустя не подписала договор о мире, признающей легитимность со стороны Японии границ с ссср (россией). Япония не является слабой страной, третья страна по экономике в мире, но и она не может решить вопрос территорий.
Кто то полагает, что страна находящаяся в тяжёлом положении экономическом, политическом, сможет заключит мирный договор с агрессором?
От куда такая наивность, где такое было.
Япония 74 года терпит стратегически. Германия забрала территорию у Франции, и не кто не подписывал с Германией мира. Забрали территорию через десяток лет.
Ни кто не проводил на утерянных территориях выборов по дулами автоматов агрессора.
А давайте как проведём выборы на не подконтрольных территориях, заключим мир, и включим эти территории в свой состав с особыми правами, все понимают, что так делать нельзя.
Канцлер Германии Аденауэр говорил, лучше пол Германии но полностью, чем всю Германию но на половину.
ФРГ объединилась с ГДР на условиях ФРГ, через 50 лет.
Какая причина украинского руководства так спешить, так торопиться игнорировать опыт всех стран и сдавать свою страну на условиях путина???
Меркель, Оланд не будут защищать Украину, пока украинская власть не начнёт это делать, надо отказываться от Минска. Санкции запад ввёл за Крым и войну на Донбассе, а не во время подписания минских протоколов.
Нужно терпение, все нации терпели по 30-50 лет, ни кто не торопился.
Полагать что их, боевиков-террористов можно сделать законопослушными гражданами Украины, это наивность очень опасная.
Все воевали за свою землю, и возвращали с боем.
Кое кто (не понятно кто...) , якобы хочет "припинення війни" и клоун ряд стараться удовлетворить этого "кого то" !
А вот, что что из-за этого может получится всеукраинский конфликт (который может произойти именно из-за предательства клону) - его устраивает. Он так и говорит, что "может произойти всё что угодно" !!!!
Другими словами на весях "липовое припинення войны- которого не будет" и "реальные проблемы-капитуляуия из-за его штанмаера" - клоун выбирает капитуляцию !!!!
То есть у него конфликт интересов - личная заинтересованность не сопротивляться кацапам , а лечь под них !!!!!!!!
Причем он уверен, что Бойко и Порошенко - одно и то же, типа объединенная оппозиция.
такого дурака у нас презилентом пока не было.
Он искренне в это верит - что все митинги против него - проплаченные, что критика за назначения дружбанов - проплаченная..
плохо кончит. надеюсь что ноги на ветру будут долго болтаться, чтоб я мог подойти и плюнуть на него.