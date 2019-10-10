 Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос не хочет ли он извиниться за свои слова в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель о недостаточной поддержке Украины в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ.
"Я вчера разговаривал с госпожой канцлером. У нас очень хорошие отношения. Мы совсем не поднимали этой темы. Я думаю, что эта ситуация понятна. Я знаю, что она знает, из-за чего моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что я думаю. Я всегда так говорю. Я очень им благодарен. Они знают, что накануне они возвращали РФ в ПАСЕ, продолжали "Северный поток-2". Я с ними говорил об этом очень много. Они также озвучили позиции своих стран, потому что они защищают свои страны, свой бизнес. И эта позиция не устраивает меня как президента и не устраивает политику Украины. Они мне там честно говорили, а я тут тоже говорил честно", - заявил Зеленский.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В ходе разговора Зеленский заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
👍🏻
- Ну и ляпай. Но ляпай уверенно. Это у них называется точкой зрения!
Оправдания были.
Безоговорочное согласие было.
Риторики не было.
Знають що ти безхребетна сопля.
а вот наш побрехушка-погремушка... подставляет всех и каждого, кого встретит )))
Конечно, она знает, кто перед ней = Моника, которая принимает в любое время и с любой стороны. "Лишь бы не было войны." = с заглотом
https://www.facebook.com/wojtek.samsel.3/videos/1378072625674551/
Локация следующего пресс-марафона сопли. Мендель,не благодари.
Ну, шо это за ж.. на сковородке?