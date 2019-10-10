EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1513  49
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3199) Меркель (1709) США (15561) Трамп (2534) Макрон (330)

 Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель знают, чем вызвана критика в их адрес президентом Украины Владимиром Зеленским в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос не хочет ли он извиниться за свои слова в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель о недостаточной поддержке Украины в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера разговаривал с госпожой канцлером. У нас очень хорошие отношения. Мы совсем не поднимали этой темы. Я думаю, что эта ситуация понятна. Я знаю, что она знает, из-за чего моя риторика была такой. Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что я думаю. Я всегда так говорю. Я очень им благодарен. Они знают, что накануне они возвращали РФ в ПАСЕ, продолжали "Северный поток-2". Я с ними говорил об этом очень много. Они также озвучили позиции своих стран, потому что они защищают свои страны, свой бизнес. И эта позиция не устраивает меня как президента и не устраивает политику Украины. Они мне там честно говорили, а я тут тоже говорил честно", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы поставок оружия и компании Burisma не были предметом разговора с Трампом, - Зеленский

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В ходе разговора Зеленский заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/v3153226
 
 
 Топ комментарии
 
Говорит что думает? Идиот? Нужно думать, что говорить, а не говорить что думаеш.
 показать весь комментарий
 
Там была риторика? Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4702

Оправдания были.
Безоговорочное согласие было.
Риторики не было.
 показать весь комментарий
 
- А если я что-нибудь ляпну? А я ляпну...

- Ну и ляпай. Но ляпай уверенно. Это у них называется точкой зрения!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они знают, что накануне они возвращали РФ в ПАСЕ, продолжали "Северный поток-2". Я с ними говорил об этом очень много. Они также озвучили позиции своих стран, потому что они защищают свои страны, свой бизнес. И эта позиция не устраивает меня как президента и не устраивает политику Украины. Они мне там честно говорили, а я тут тоже говорил честно", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3153226

👍🏻
 показать весь комментарий
 
 
Короче, облажался по полной. При Порохе такого не было. А этот - просто слюнтяй. Какой-то детский сад... Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6247
 показать весь комментарий
 
 
Порох негодяй ,поэтому такого подобного ничего не было
 показать весь комментарий
 
Согласен, была сплоченная коалиция ЕС в вопросах санкций в отношении ********* за ее агрессивную политику. В отличии от нынешнего безвольного презика Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4555
 показать весь комментарий
 
 
- А если я что-нибудь ляпну? А я ляпну...

- Ну и ляпай. Но ляпай уверенно. Это у них называется точкой зрения!
 показать весь комментарий
 
 
Там была риторика? Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4702

Оправдания были.
Безоговорочное согласие было.
Риторики не было.
 показать весь комментарий
 
 
Значит не знают и не понимают, именно поэтому потом последовали заявления о том что ЕС тоже не слабо помогают Украине. Но зеклоун будет врать конечно, причем нагло - такая черта характера. Хуцпа.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому, что журналисты выносят мозг зе - Украина не рояль. И не Порох их ведь всех скупил? А в проведении Майдана на выходных виноват Порох. Логика зе) Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4767
 показать весь комментарий
 
 
у парниша, так ты не знаешь, что они думают о твоей риторике...воистину недалекий человек.
 показать весь комментарий
 
 
Лалашка. Ты же сказала с утра, что идешь на работу. Вечером новости почитаешь. Что на окружной, ссори на автобане клиенты уже не обслуживают. Что то быстро вернулась. Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1359
 показать весь комментарий
 
 
Говорит что думает? Идиот? Нужно думать, что говорить, а не говорить что думаеш.
 показать весь комментарий
 
 
Это типа поступать, как Ведро Олексийовыч? Быть двуличной скотиной?
 показать весь комментарий
 
 
А в дипломатии так и есть:или ты двуличная скотина и становишся хорошим дипломатом,или ты прямой глуповатый болтун,и тогда все тебя считают дураком.
 показать весь комментарий
 
 
Звісно знають.
Знають що ти безхребетна сопля.
 показать весь комментарий
 
 
смотрю, эта моника уже сама начала журналистам вопросы задавать, что бы уйти от неудобных вопросов. Жидовская морда - других слов и не подобрать, да простят меня братья евреи
 показать весь комментарий
 
 
Они простят.У меня есть дальние родственники в Израиле,так они всех этих розенблато-рабиновиче-зеленских иначе как жидами и не зовут.
 показать весь комментарий
 
т.е все таки Трамп "давил" на зелю??? ой не могу...забрешется ж ... ой забрешется жеж!!!
 показать весь комментарий
 
 
ху...ясный перец! и это уже даже не обсуждается )))
а вот наш побрехушка-погремушка... подставляет всех и каждого, кого встретит )))
 показать весь комментарий
 
 
"Я знаю, что она знает, из-за чего моя риторика была такой"

Конечно, она знает, кто перед ней = Моника, которая принимает в любое время и с любой стороны. "Лишь бы не было войны." = с заглотом
 показать весь комментарий
 
 
Какая нафиг риторика задротна ты тупая там тебя в петушиный угол загнали и ты уехавшее Вовкой вернулось Моникой
 показать весь комментарий
 
 


Локация следующего пресс-марафона сопли. Мендель,не благодари.
 показать весь комментарий
 
 
Верните жадного Петю . Его можно простить . Этого нельзя вылечить .
 показать весь комментарий
 
 
После такого заявления, аж слеза навернулась от умиления - бог ты мой, они его простили! Тут не о прощении идет речь, а о том что после твоих слов помощи от них не жди - однажды солгав, кто тебе поверит? Они будут с тобой любезны, пока решают свои задачи, а потом перешагнут и пойдут дальше!
 показать весь комментарий
 
 
Моника, с голосом "простуженной крысы", с каких это пор ФРИКЦИИ и blow job стали называться "риторикой"!?
 показать весь комментарий
 
 
Хех,какие они все политики наивные....они все под колпаком путина
 показать весь комментарий
 
теперь от трампа леща получит
Ну, шо это за ж.. на сковородке? Я вдячний Меркель і Макрону, але вони знають, через що моя риторика в розмові з Трампом була такою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 61
 показать весь комментарий
 
 
Знають, Вова, і чудово розуміють. Що ти блазень і кретин.
 показать весь комментарий
 
 
Цензор, объясните мне, почему, когда Порошенко пять лет называли на вашем сайте "вальцманом", вы относились к этому индеферентно. А когда я называю зеленского евреем, вы меня баните? Просто интересна ваша логика.
 показать весь комментарий
 
 
Забанили или пост потерли? Если пишешь, вроде не забанили.
 показать весь комментарий
 
Це у нього така "многоходовочка", )(уйлятко від )(уйла не далеко падає.)))
 показать весь комментарий
 
порохоботы во всей своей дебильной красе.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх