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 Политика Украины, Общество
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Все про:Медведчук (987) Козак (30) 112_Украина (47)

 Козак, Медведчук – одна история, - Зеленский о владельце 112 канала. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кум Путина, украинский нардеп Виктор Медведчук является владельцем 112 канала, которому 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал цифровые лицензии.

Об этом он заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Видео 112

Сначала у Зеленского возник следующий диалог с журналистом 112 канала.

- У Вас же владелец Медведчук?
- Нет, Тарас Козак.
- Козак, Медведчук – одна история.

Затем Зеленский отметил, что с прежней властью у Медведчука был шантаж: "Закрыть вас или не закрыть. Вот чем они занимались, а вы это прекрасно знаете".

При этом, президент подчеркнул, что сейчас вопрос об аннулировании лицензии телеканала принимался Нацкомиссией, которая была назначена еще предыдущей властью. Однако, по его словам, новый состав Нацсовета честно рассмотрит этот вопрос, а президент не будет на них влиять.

Читайте также: Комитет Рады поддержал создание ВСК по каналам "группы Медведчука", - нардеп Василевская-Смаглюк

Источник: https://censor.net.ua/v3153213
 
 
 Топ комментарии
 
козак, мертвечук, і путін ти забув - одна історія.... Ну, і якщо ти цього забув, то тоді ще й ти.
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зебіл, ти зовсім зедебілився? Ти весь в зеленому! А, не помічаєш...
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И в этой истории когда то надо перевернуть страницу.Я считаю что время выдавать гнидам по заслугам пришло.Иначе будут плодиться новые гниды
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а якже дружаня суркіс? як його махінації в енергетиці, з виплатами уефа?
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И в этой истории когда то надо перевернуть страницу.Я считаю что время выдавать гнидам по заслугам пришло.Иначе будут плодиться новые гниды
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козак, мертвечук, і путін ти забув - одна історія.... Ну, і якщо ти цього забув, то тоді ще й ти.
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путина в приличном обществе не принято вспоминать)))
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Что этот Зеля себе позволяет - наехал на потужного патриота и коллегу Пети Порошенка по СДПУ (о). Вот раньше было правильно, патриотично, утром - деньги, вечером - с̶т̶у̶л̶ь̶я̶ в особняк Пети в Козыне.
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как-то стыдливо опустили тот момент, когда Зеля сказал об анти-украинской позиции медведчука))
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И каким же образом он наехал? Тем что сказал что лицензию отобрала предыдущая власть?
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Заради правди, попередня влада в мертвечукових жодних ліцензій не відбирала. А відбирає нинідіюча (і практично в тому же складі, як і з-за Петра) Нацкомісія з питань ТБ і РТ. Більше того, Нацрада по процедурі з-за Петра виносила попередження - без чого ліцензії відібрати не можна: такий Закон.
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Любят наши "можновладці" сваливать все на "папередников"....
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Петики настолько ненавидят Зеленского, что просто обязаны в этой теме поддержать Козака и Медведчука Ну же, соевые, у вас же дна нет...
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зебіл, ти зовсім зедебілився? Ти весь в зеленому! А, не помічаєш...
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Зеля "ругается" с Медведчуком только пока надо не надо голосовать в ВР за выгодные кремлю решения. Как только надо голосовать - так они не враги совсем, а думают и глосуют совершенно одинаково. Козак, Медведчук - одна історія, - Зеленський про власника 112 каналу - Цензор.НЕТ 5360
А уж как за всё, что нужно кремлю проголосовали - так снова "враги". Козак, Медведчук - одна історія, - Зеленський про власника 112 каналу - Цензор.НЕТ 79
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До речі, Павло Кужеєв - проститутка. Пянь підзаборна, якого виганяли з усіх каналів...
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