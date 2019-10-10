 Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

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"Его фамилия Андрушко? Можно я вам честно скажу? Я конечно господина Андрушко видел много раз, он журналист, но мне кажется ведет он себя не совсем корректно. Во-первых, так в принципе мужчина не должен себя вести по отношению к женщине", - сказал Президент комментируя поведение Мендель в отношении журналиста "Схем".

"Я господину Андрушко по-честному внутренне прощал его поведение в отношении меня. Понимал, это журналисты... это нормально, они свободны, они так двигаются... Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, ну, действительно это так. Он прыгает. Мы с ним сколько раз встречались, я всем, всем свои охранникам кричал: "парни, отойдите, отойдите. Я вас прошу...". Почему? Потому, что он зашибет их просто, а они услышат, почувствуют, что мне что-то угрожает и начнут реагировать в соответствии с законодательством Украины, но кроме него, есть еще и в соответвие с журналистской этикой, есть еще человеческие взаимоотношения. Он не может микрофоном бить меня по лицу. Просто не может - ни меня, ни вас. Надо везде иметь хоть чуть-чуть этики. Журналистов уважаем? Уважем. Он такой же парень как и я. Мы из одной сферы между прочим", - сказал Зеленский.

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Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что журналист Андрушко очень часто ведет себя неэтично и некорректно.

"Я считаю, что он часто вел себя неэтично. Это наверняка в "Схемах" не показывали. В момент, когда он не в первый раз, ну не первый раз, как человек вел себя некорректно, Юля как пресс-секретарь не имела права так реагировать, но эмоционально, она, есть такое слово "эмоциональное истощение", она тоже человек и она не зло, она пресс-секретарь, она с вашей журналистсткой земли вышла, с вашей профессии, он не имеет права, когда она его просит... С ним это было очень-очень много раз, это честно... Любого человека мможно довести до такого состояния. Она не имела права, как пресс-секретарь так реагировать. Она уже не смогла, как человек отрреагировала на господина Андрушко. Это правда и есть этика", - добавил Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.