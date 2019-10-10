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 Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель в отношении журналиста "Схем" Сергея Андрушко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

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"Его фамилия Андрушко? Можно я вам честно скажу? Я конечно господина Андрушко видел много раз, он журналист, но мне кажется ведет он себя не совсем корректно. Во-первых, так в принципе мужчина не должен себя вести по отношению к женщине", - сказал Президент комментируя поведение Мендель в отношении журналиста "Схем".

"Я господину Андрушко по-честному внутренне прощал его поведение в отношении меня. Понимал, это журналисты... это нормально, они свободны, они так двигаются... Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, ну, действительно это так. Он прыгает. Мы с ним сколько раз встречались, я всем, всем свои охранникам кричал: "парни, отойдите, отойдите. Я вас прошу...". Почему? Потому, что он зашибет их просто, а они услышат, почувствуют, что мне что-то угрожает и начнут реагировать в соответствии с законодательством Украины, но кроме него, есть еще и в соответвие с журналистской этикой, есть еще человеческие взаимоотношения. Он не может микрофоном бить меня по лицу. Просто не может - ни меня, ни вас. Надо везде иметь хоть чуть-чуть этики. Журналистов уважаем? Уважем. Он такой же парень как и я. Мы из одной сферы между прочим", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому. ВИДЕО+ФОТО

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что журналист Андрушко очень часто ведет себя неэтично и некорректно.

"Я считаю, что он часто вел себя неэтично. Это наверняка в "Схемах" не показывали. В момент, когда он не в первый раз, ну не первый раз, как человек вел себя некорректно, Юля как пресс-секретарь не имела права так реагировать, но эмоционально, она, есть такое слово "эмоциональное истощение", она тоже человек и она не зло, она пресс-секретарь, она с вашей журналистсткой земли вышла, с вашей профессии, он не имеет права, когда она его просит... С ним это было очень-очень много раз, это честно... Любого человека мможно довести до такого состояния. Она не имела права, как пресс-секретарь так реагировать. Она уже не смогла, как человек отрреагировала на господина Андрушко. Это правда и есть этика", - добавил Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3153207
 
 
 Топ комментарии
 
З його слів Андрушко просто термінатор.
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фууууу, мерзость.(
низкое, скользкое отстойное чмо! "Андрушко здоровый мужик, он нападает. Часто он вел себя неэтично", - Зеленский о "защите" Менедль - Цензор.НЕТ 6905
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ЭТИМ МАРАФОНОМ ЗЕЛЕНСКИЙ ВИДИМО ДЕЛАЕТ НАМ ПРОЦАЛЬНЫЕ 7-40 оти Боже ш ты мой какие мы все пугливе и все на нас нападают Зеля а какого еврейского ера ты вообще полезло в политику.... если тени собственной боишься... Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 9497
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Стецьгав, ее давно переименовали
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фууууу, мерзость.(
низкое, скользкое отстойное чмо! "Андрушко здоровый мужик, он нападает. Часто он вел себя неэтично", - Зеленский о "защите" Менедль - Цензор.НЕТ 6905
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З його слів Андрушко просто термінатор.
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та с его слов Андрушко сам в состоянии путч свершить
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Ясно понятно, зеленая банда своих не бросает. Будут до конца врать и передергивать.
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Коричневая банда тянет мазу за грымчаков и пашинских. Бо свои люди.
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" Он такой же парень как и я. Мы из одной сферы между прочим ." Боже , храни Украину !
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Как-то не сильно у него получается Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 3312
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Они даже понять не могут что такими высказываниями делают ситуацию только хуже, нечем понять!
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А Зеленський - маленький мужик, для нього всі здорові. Так а за що його обирала прекрасна половина суспільства? За те, що дуже маленький імпотент?
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Президенту лучше бы заменить свою Мендельвошку ибо она очень сильно нервирует очень многих.
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Если Мандель посадить на цепь то она ни на кого не нападёт
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Сегодня У Вовы день полного зашквара пусть говорит он уже с утра наговорили целую кучу дерьма вечером будет шторм в соц сетях
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І це все у всесвітній день психічного здоров"я
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пздц.. я думаю это будет вишенка на тортике но подождем еще - у Зе еще есть 8 часов... Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 4652
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нюхнёт пару дорожек и на 8 часов словесного поноса
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я боюсь что у него микрофон не смогут забрать и до утра...
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Если она девочкой на людей бросается, сташно представить её женщиной.
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Может от того и бросается, что хочет наконец то стать женщиной?))
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Дивлюсь прес- марафон . І ця " сумка " юля мендель в епізоді зі Скрипніком як
ДОБРЕ навчений нахабний СТОРОЖЕВИЙ ПЕС ! Ну і звичайно клован її захищає !
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выскочила в момент неудобного вопроса скрыпника,стережет своего босса аки овчарка
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типично российско-малороссийский подход!!! У орков всегда виноваты их же жертвы!!!
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Ну що ж... Якщо питання преЗЕденту, то нехай буде питання!
Коли вибачишся малорос ?
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2439672626129391/
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Що воно пришелепкувате меле? Я розумію, що у Вофкі сьогодні особисте свято - День психічного здоров'я . Санітари навіть йому нову гамівну сорочку одягнули. Але чому цю шизофренічну маячню повинні всі слухати? 😕
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вован клован ху...ло,прыгает .людей дуре.думає що всі тупі та дурні.
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Замість того щоб звільнити цю халяву, він її захищає.
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девочку защищает.
а между тем, она же не только Андрушка от преза грудью оттеснила,та же участь постигла закордонного журналиста ))
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Та якби правду казав, а то бреше людям у вічі. Всі ж бачили, хто в тій ситуації винуватий.
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Це відповідь чоловіка і президента, гаранта Конституції? Офігеть
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у Мендель и Пескова есть что-то общее - отсуцтвует мозг и чувство такта.........
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Передайте своему Президенту, пусть поменяет Мендель на кого то другого! Более профессионального и адекватного человека... и проблема отпадет.
Пусть учиться у других президентов.
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Нет у нас президента! А Передасту шо ни передай - все передастом останется.
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Доброго дня! Ну в теории возможно да - но на практике он президент. Его же выбрали демократично, не как референдум в Крыму. По сему, лучше передать Богдану (Коломойскому), их Зеленский точно услышит.
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Доброго! Его, увы, выбрали на волне, по принципу: Абы не Порох! Ну...Вот и поменяли себе: "Кобеляку на батька!" Я ненавидел Пороха, но голосовал за НЕГО, только, чтоб ... не за вот ... это вот.. вон то...Недоразумение в соплях.
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О , новый мем - ато андрушко нападьот .. .

Ато путен нападьот -уже не актуально ..
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Люди, что оно бурмочет сейчас в прямом эфире про "своего прокурора"!!!!!!
Это пиз....дец, это полный швах и дно! Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель - Цензор.НЕТ 1450
Какое же оно скользкое, подлое и продажное дерьмо......................
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Эта Мендель очень несимпатичная ХАБАЛКА. Но хабалка хитрая, изворотливая. В любом случае - не ЕЕ дело ограждать Зелю от журналистов.
Если он ее защищает - значит, поддерживает ее хабалистость. ******** хабалок.
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прыгает потому что его не пускают, а журналист не может сзади постоянно отираться
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Тогда вы - короли дураков, если выбрали дурака в презы.
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Топтун Андрушко , чуть не затовк гаранта! Добре що Мандель слона на скаку , зупинила !😆
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Слушаешь Зе и понимаешь какое чмо взобралось в президентское кресло и почему оно ненавидит Пороха.Уж слишком заметна профнепригодность клоуна.
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Андрушко для полноты картинки надо было сесть и зарыдать. Тьфу.
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Поэтому против здорового мужика была брошена здоровая мендель.
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Наш презедент, это нечто!
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
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Откуда взялись все те, которые так бездарно играют Зеленского за него? Октябрь 10, 2019Без рубрикиКомментарии

Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад.
Завтра Владимир Зеленский будет демонстрировать мастер-класс по общению с прессой. Для этого придумали какую-то карусельную систему, которая позволит ему обслужить любопытство почти бесконечного количества журналистов на протяжении целого дня марафон-общения. Такую изобретательность можно лишь приветствовать, готовьте новую страницу в Книге рекордов Гиннеса. Однако о президентстве Зеленского говорит не только президент, но и его действия. В частности, кадровые назначения. Некоторые из них просто орут, даже когда сами назначенцы молчат.
Такие оценки озвучил накануне известный журналист Леонид Швец для издания «Слово и Дело».
Ярким заявлением власти, что она думает о гражданских активистах, стало трудоустройство Романа Матковского первым заместителем департамента защиты национальной государственности СБУ. Полковник Матковский настолько отличился на ниве защиты национальной государственности, что его выперли из «конторы» еще в 2017 году, когда он провалил операцию по дискредитации Виталия Шабунина, руководителя Центра противодействия коррупции.
И Шабунин, и Юрий Бутусов, главред «Цензор.НЕТ», напомнили, что мастер оперативных разработок Матковский не только собрал тогда массовку липовых протестующих, но и решил заснять мероприятие с высоты птичьего полета, для чего нанял оператора дрона. Тот сам оказался гражданским активистом (откуда бы об этом знать сотруднику СБУ, да?) и, естественно, рассказал, как «конторские» готовили провокацию.
- На высокую должность в СБУ назначен подлец, руководивший спецоперацией против Шабунина
То, что в результате скандала полковник улетел со службы, неудивительно: не справился, «спалился». Хотя по-хорошему, с треском должно было слететь все руководство СБУ, практикующее грязные методы борьбы с критиками власти, но для этого требовалась соответствующая политическая оценка произошедшему государственным руководством, а откуда ей было взяться?

Теперь руководство и страны, и СБУ поменялось, и Роман Матковский вдруг опять понадобился. Ценный специалист, больше некому стать на защиту национальной государственности. Забавно, что Виталия Шабунина команда Зеленского еще на стадии президентской гонки привлекала как эксперта по борьбе с коррупцией, а вот теперь привлекла Матковского. Экие гримасы жизни.
Покомандовав короткое время Службой внешней разведки, в СБУ на должность заместителя главы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вернулся Владислав Бухарев, верный друг и спонсор «Квартала 95». Бывший глава налоговой милиции и депутат от «Батькивщины» уже руководил однажды печально известным управлением «К», о необходимости ликвидации которого было столько сказано, в том числе Владимиром Зеленским. Но то слова, а управление «К» и генерал-лейтенант Бухарев - вот они.
Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад. Зеленскому скоро станет некогда говорить свое, все время будет уходить на перетолковывание чужого, попытки докричаться и продемонстрировать: «Они - это ненастоящий я! Я лучше, умнее и тоньше, приятнее, в конце концов…»
- Зеленскому пора выгнать подлого Богдана - Atlantic Council
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- Выгнать нафиг: журналисты требуют увольнения Мендель
Ну, допустим, а откуда тогда взялись все вот эти, которые так бездарно играют Зеленского за него?
Вот и вопрос, который обязательно должен прозвучать завтра.
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