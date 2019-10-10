 Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.
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"Его фамилия Андрушко? Можно я вам честно скажу? Я конечно господина Андрушко видел много раз, он журналист, но мне кажется ведет он себя не совсем корректно. Во-первых, так в принципе мужчина не должен себя вести по отношению к женщине", - сказал Президент комментируя поведение Мендель в отношении журналиста "Схем".
"Я господину Андрушко по-честному внутренне прощал его поведение в отношении меня. Понимал, это журналисты... это нормально, они свободны, они так двигаются... Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, ну, действительно это так. Он прыгает. Мы с ним сколько раз встречались, я всем, всем свои охранникам кричал: "парни, отойдите, отойдите. Я вас прошу...". Почему? Потому, что он зашибет их просто, а они услышат, почувствуют, что мне что-то угрожает и начнут реагировать в соответствии с законодательством Украины, но кроме него, есть еще и в соответвие с журналистской этикой, есть еще человеческие взаимоотношения. Он не может микрофоном бить меня по лицу. Просто не может - ни меня, ни вас. Надо везде иметь хоть чуть-чуть этики. Журналистов уважаем? Уважем. Он такой же парень как и я. Мы из одной сферы между прочим", - сказал Зеленский.
Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что журналист Андрушко очень часто ведет себя неэтично и некорректно.
"Я считаю, что он часто вел себя неэтично. Это наверняка в "Схемах" не показывали. В момент, когда он не в первый раз, ну не первый раз, как человек вел себя некорректно, Юля как пресс-секретарь не имела права так реагировать, но эмоционально, она, есть такое слово "эмоциональное истощение", она тоже человек и она не зло, она пресс-секретарь, она с вашей журналистсткой земли вышла, с вашей профессии, он не имеет права, когда она его просит... С ним это было очень-очень много раз, это честно... Любого человека мможно довести до такого состояния. Она не имела права, как пресс-секретарь так реагировать. Она уже не смогла, как человек отрреагировала на господина Андрушко. Это правда и есть этика", - добавил Зеленский.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.
Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.
низкое, скользкое отстойное чмо!
ДОБРЕ навчений нахабний СТОРОЖЕВИЙ ПЕС ! Ну і звичайно клован її захищає !
Ну що ж... Якщо питання преЗЕденту, то нехай буде питання!
Коли вибачишся малорос ?
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/videos/2439672626129391/
а между тем, она же не только Андрушка от преза грудью оттеснила,та же участь постигла закордонного журналиста ))
Пусть учиться у других президентов.
Ато путен нападьот -уже не актуально ..
Это пиз....дец, это полный швах и дно!
Какое же оно скользкое, подлое и продажное дерьмо......................
Если он ее защищает - значит, поддерживает ее хабалистость. ******** хабалок.
У него так "хорошо" поставлена речь, что хер поймёшь о чем он вообще говорит!
Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад.
Завтра Владимир Зеленский будет демонстрировать мастер-класс по общению с прессой. Для этого придумали какую-то карусельную систему, которая позволит ему обслужить любопытство почти бесконечного количества журналистов на протяжении целого дня марафон-общения. Такую изобретательность можно лишь приветствовать, готовьте новую страницу в Книге рекордов Гиннеса. Однако о президентстве Зеленского говорит не только президент, но и его действия. В частности, кадровые назначения. Некоторые из них просто орут, даже когда сами назначенцы молчат.
Такие оценки озвучил накануне известный журналист Леонид Швец для издания «Слово и Дело».
Ярким заявлением власти, что она думает о гражданских активистах, стало трудоустройство Романа Матковского первым заместителем департамента защиты национальной государственности СБУ. Полковник Матковский настолько отличился на ниве защиты национальной государственности, что его выперли из «конторы» еще в 2017 году, когда он провалил операцию по дискредитации Виталия Шабунина, руководителя Центра противодействия коррупции.
И Шабунин, и Юрий Бутусов, главред «Цензор.НЕТ», напомнили, что мастер оперативных разработок Матковский не только собрал тогда массовку липовых протестующих, но и решил заснять мероприятие с высоты птичьего полета, для чего нанял оператора дрона. Тот сам оказался гражданским активистом (откуда бы об этом знать сотруднику СБУ, да?) и, естественно, рассказал, как «конторские» готовили провокацию.
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То, что в результате скандала полковник улетел со службы, неудивительно: не справился, «спалился». Хотя по-хорошему, с треском должно было слететь все руководство СБУ, практикующее грязные методы борьбы с критиками власти, но для этого требовалась соответствующая политическая оценка произошедшему государственным руководством, а откуда ей было взяться?
Теперь руководство и страны, и СБУ поменялось, и Роман Матковский вдруг опять понадобился. Ценный специалист, больше некому стать на защиту национальной государственности. Забавно, что Виталия Шабунина команда Зеленского еще на стадии президентской гонки привлекала как эксперта по борьбе с коррупцией, а вот теперь привлекла Матковского. Экие гримасы жизни.
Покомандовав короткое время Службой внешней разведки, в СБУ на должность заместителя главы и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вернулся Владислав Бухарев, верный друг и спонсор «Квартала 95». Бывший глава налоговой милиции и депутат от «Батькивщины» уже руководил однажды печально известным управлением «К», о необходимости ликвидации которого было столько сказано, в том числе Владимиром Зеленским. Но то слова, а управление «К» и генерал-лейтенант Бухарев - вот они.
Вот Андрей Богдан, вот Юлия Мендель, они уже столько всего наговорили и наделали, что президенту дня не хватит, чтобы перетолковать сказанное и сделанное ими на иной, правильный лад. Зеленскому скоро станет некогда говорить свое, все время будет уходить на перетолковывание чужого, попытки докричаться и продемонстрировать: «Они - это ненастоящий я! Я лучше, умнее и тоньше, приятнее, в конце концов…»
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Ну, допустим, а откуда тогда взялись все вот эти, которые так бездарно играют Зеленского за него?
Вот и вопрос, который обязательно должен прозвучать завтра.