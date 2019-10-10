 Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас война и мы будем воевать, - Зеленский об объявлении военного положения. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о введении военного положения, передает Цензор.НЕТ.

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"Я шёл (на выборы. – Ред.) как президент мира. Я хочу завершить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что с этого времени у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной и военными свои территории, нам не все равно, сколько людей погибнет, но мы готовы, чтобы получить, вернуть свою землю мы готовы на прямые военные действия на оккупированных территориях", - рассказал Зеленский.

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"Дальше, вы должны войной идти на Крым, не смотря на то, что наша армия не готова", - уточнил Зеленский.

"Я, как президент, не готов терять наших людей. Поэтому избран дипломатический путь. Если мы говорим о территориях и людей, я всегда говорил, что люди приоритет номер один, территория номер два", - акцентировал президент.

"Я хочу благодаря "Минску" и "нормандскому формату" попытаться найти шаги. Я не хочу наших людей пугать", - добавил он.