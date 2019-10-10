 Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что у нас война и мы будем воевать, - Зеленский об объявлении военного положения. ВИДЕО

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о введении военного положения, передает Цензор.НЕТ.
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"Я шёл (на выборы. – Ред.) как президент мира. Я хочу завершить войну. Общество не голосовало за президента, который придет и скажет, что с этого времени у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем войной и военными свои территории, нам не все равно, сколько людей погибнет, но мы готовы, чтобы получить, вернуть свою землю мы готовы на прямые военные действия на оккупированных территориях", - рассказал Зеленский.
"Дальше, вы должны войной идти на Крым, не смотря на то, что наша армия не готова", - уточнил Зеленский.
"Я, как президент, не готов терять наших людей. Поэтому избран дипломатический путь. Если мы говорим о территориях и людей, я всегда говорил, что люди приоритет номер один, территория номер два", - акцентировал президент.
"Я хочу благодаря "Минску" и "нормандскому формату" попытаться найти шаги. Я не хочу наших людей пугать", - добавил он.
После твоих слов Стрелкову осталось объявить православную ходу на Харьков и занять его мирно. А потом остальную Укроаину.
Не Украина начала войну, не ей заканчивать.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
Может сразу в рашку?
Поэтому за него проголосовало 73% избирателей. Народ хочет мира, а не бесконечной войны, которая каждый день уносит жизни патриотов Украины.
Георгий Тука
@tuka_george
З впертістю ЗЕвіслюка Президент продовжує розповідати про «особливий статус». Не доходить до нього, що це - кремлівський наратив, який спробував ввести в паблік Медведчук!
Избиратели зеклоуна на своих диванчиках устали от войны, которой никогда не видели.
Увидите.
Нам надоело враньё Пэдро , и мы ждали именно этого .
Что ты , наконец-то , назовёшь войну войной и скажешь , как мы победим .
А банчить земелькой и Пэдро смог бы . Легко .
А з програмою політико-дипломатичного звільнення окупованих територій на вибори йшов саме Порошенко!
Т.е. по её мнению достаточно решить, что у нас нет войны и все само пройдет?
На момент его избрания война уже 5 лет шла. И войну эту начала не Украина. Так что все вопросы и претензии по прекращению войны к Роисе.
И выйти из нее можно только выиграв любым доступным способом, либо сдавшись. Частично сдаться в случае Роиси не получится.
Так неужели даже то никчемное общество, которое его выбрало, сделало это для того, чтобы полностью сдаться Роисе?
Простите, но только что Моника Зеленски сама выставила вердикт 73% своих избирателей.
"общество" проголосовало за зрадныка