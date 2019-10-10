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 Может так быть, что миротворческая миссия появится на границе между Украиной и Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Вопрос миротворческой миссии на Донбассе будет обсуждаться в "нормандском формате".

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос о миротворческой миссии на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

Видео 112

"Вопрос миротворцев поднимается. Я думаю. Что это одно из направлений, один из шагов, который мы будем обговаривать официально в нормандском формате. Я за то, чтобы эта миссия была на границе. Может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией", - рассказал Зеленский.

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"Если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - уточнил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3153192
 
   
 Топ комментарии
 
Осталось выяснить чьи миротворцы😀
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так не пойдет, я ЗА миротворцев ООН, но стоять они должны конечно на линии границы как она была
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Угу. Так ***** и сдал тебе границу. Ето весь его смысл жизни не отпустить Украину. Скорее всего миротворцы если будут то где то под Киевом и скорее всего рашистские.
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Понятно, тоесть Украина не будет контролировать свою границу во время выборов - это уже 100%
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Вот поэтому земрази юлят и не хотят публиковать четкий план действий. Хорошо что этот тупой нарик проговаривается. Оправдываются самые худшие опасения.
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У парашоботів , печалька !😆
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да не беспокойтесь, опубликуют скоро. Не нагнетайте раньше времени, а то аж самому страшно
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Так так, свежая порция зрады подоспела. Теперь Зеля сливает Украину миротворцам.
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Осталось выяснить чьи миротворцы😀
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Не все порохоботы дотянут до вечера - некоторые умрут от истощения.
На 12.15 Зеленский уверенный в себе - достаточно внятно и последовательно из'ясняет свою позицию.
Но это конечно не отменяет зраду - порохоботы, не останавливайтесь.
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потешно я дайте мне мандат вертье мне я всё порешаю - весь смысл воплей гундосого клоуна Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1817
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Это ваше "вертье мне" - в приличном обществе называется взять на себя политическую ответственность.
Но вы тоже не останавливайтесь - зрада конечно.
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Генератор случайных слов. ... шо оно меле... я не понимаю его абсолютно. У меня сейчас мозги сломаются. Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2715 у нас есть карты какие карты мля вова ты с шулером играешь- твоё это дилнжер в рукав. Вот твоя карта Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2715 продолжать дальше Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9379
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А может быть так, что у вас с мозгами непорядок?
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нет всё в порядке но вовкины тезисы потешны Он вчера сумел обосраится- мужики вы ведь понимаете типо он свой он мля с 2014го из окопов с ними не вылазил Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1908
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Меня ваши непроизвольные смайлы не к месту настораживают - не из области ли они психиатрии?
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ваше мнение про вовин тезис по Золотому что туда сепары не зайдут ведь он даёт гарантию кому нам ВСУ или сепарам что мы их как и белорско кацапов из кизяков стукать не будем Може так бути, що миротворча місія з'явиться на кордоні між Україною та Росією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3220
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Ты думаешь они смотрят тв? Они читают одни заголовки каждой темы и потом по методичке начинают срать - шмаркля и пошло...
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Я так плохо о них не думал - неужели среди порохоботов есть мошенники?
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А де згадка про парередніків і Порошенка який йому знов в штани насрав?
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"короля играет свита"(с) - есть мнение, что он вообще не соображает что творит и не контролирует ситуацию. просто служит эмблемой на капоте. а рулит страной такая мерзость как богдан и портнов.
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А може й не бути, а на мосту і так кацапи вже блакитних касках стоять. Небачив такого, да Зєбєня?
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Миротворцы ,хороший вариант. Но это должны быть жесткие европейцы.
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Поляки, латвійці, литовці, естонці, хорвати та британці.
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ОБСЕ пригласит миротворцев чвк вагнера с беларусско-сербскими паспортами?
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Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы повстанцами .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
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ну вот реально
не новости а репортаж из дома умалишонных
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"может так быть!" ... если брат-малорослик из ******* тебе разрешит миротворцев... и если вообще подпустит тебя ближе к своему гульфику! Фффу, Моника, фффу, !!!
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Шо за херня? Мы сами должны контролировать свою границу!
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Голубые каски это оно ! А брать Лугандон в состав как федерацию нельзя .
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Если кто-то выбирает между войной и позором позор, то получает и войну и позор.
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А может и не будут, а может это страус злой, а может и не злой.
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Ок це гарний план. Але миротворці не можуть бути з країн СНД та учасниць ОДКБ. Інакше це та ж окупація, але з іншим кольором. Нахай там стануть американці, британці, австралійці, будь хто. На них ні ми не будемо стрибати з гвинтівкою, ні Росія.
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