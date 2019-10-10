 Мы проиграли коммуникацию по "формуле Штайнмайера", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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"Почему Порошенко выступил против разведения - он почувствовал, что формула Штайнмайера - это ключик и идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах (формула Штайнмайера и разведение). Потому что коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это правда, и это ошибка. Но в наших других шагах по защите Украины нет ошибок. Ошибка Порошенко только в одном, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана", - заявил Зеленский.

"И он готов. Вы же видели заявление и самого президента Штайнмайера и немецкой, и французской стороны, и многих европейских СМИ - они в шоке. Потому что его риторика меняется, как и изменился его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. И не то, что бы он забывает, я боюсь, что он в это не верит. Так вот: он против разведения и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан", - добавил Зеленский.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.