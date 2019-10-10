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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Порошенко (17824) Штайнмайер (425)

 Мы проиграли коммуникацию по "формуле Штайнмайера", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что риторика бывшего главы государства Петра Порошенко касательно формулы Штайнмайера изменилась после ухода с поста. По мнению Зеленского, Порошенко забывает, что он уже не президент.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Видео UA: Перший

"Почему Порошенко выступил против разведения - он почувствовал, что формула Штайнмайера - это ключик и идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах (формула Штайнмайера и разведение). Потому что коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это правда, и это ошибка. Но в наших других шагах по защите Украины нет ошибок. Ошибка Порошенко только в одном, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана", - заявил Зеленский.

"И он готов. Вы же видели заявление и самого президента Штайнмайера и немецкой, и французской стороны, и многих европейских СМИ - они в шоке. Потому что его риторика меняется, как и изменился его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. И не то, что бы он забывает, я боюсь, что он в это не верит. Так вот: он против разведения и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан", - добавил Зеленский.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/v3153181
 
 
 Топ комментарии
 
"недокоммуницировали ???" 14 жовтня 2019 докомуніцірують Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, - Зеленский о реакции на "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8485
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Помилка зелі в тому, що він думає проти нього лише Порошенко. Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, - Зеленский о реакции на "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9300
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Пусть признается, куда Моника платье спрятала после Трампа?
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"недокоммуницировали ???" 14 жовтня 2019 докомуніцірують
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Це вони, "рєбята" у гру грали. Ну, програли, ну що поробиш. На іншому відіграються. На ФОПаз, наприклад. Якщо ФОПи і далі будуть сидіти з язиками в дупі Зєлєнского.
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Да уж, видение ситуации своеобразное. И персона Порошенко не дает покоя. Этакая ревность к поддержке народа (тот случай, когда четверть весит больше 3/4)
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п.с...
ВСЕ ответы моники зеленских - о Порошенко Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, - Зеленский о реакции на "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6791...
У моники большой "бзык" и страх перед Порохом, и желание во чтобы то не стало перехайпится.
Нудный пенс очень точно сказал об этом еще 2 дня назад:
https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8

Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе.
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КАК ВАМ ПОДХОД - "НЕДОКОММУНИЦИРОВАЛИ"..."НЕДОВТИРАЛИ"? "НЕДОВЕШАЛИ ЛАПШУ"? "НЕДОВЛОЖИЛИ В УШИ"? "НЕДООБЬЯСНИЛИ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЧЕРНОЕ - ЭТО БЕЛОЕ, НО В НЕГАТИВЕ"???


А ЧО, НАРОД САМ НЕ МОЖЕТ ПРОСТО ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ???


БЕЗ ПОЯСНЕНИЙ, ЧТО "ДАВИТЬ ПРОДУКТЫ - ЭТО ПОЛЕЗНО...ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...."ПАДЕНИЕ КУРСА НАЦВАЛЮТЫ - ЭТО ХОРОШО....ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...."УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА - ЭТО ХОРОШО....ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...


"НАЙДИТЕ 2 ОТЛИЧИЯ"...(ПЕРВОЕ - ОТЧЕСТВА РАЗНЫЕ)
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Хроника одного презЕдента ...
10.10.2019 г.
К длинному списку нарушений президентом Зеленским законов и Конституции Украины, добавилось еще и его признание. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и что он знает, "кто с кем о чем договаривался" при организации акций протеста против формулы Штайнмайера.

Данная нами еще в августе (см. сообщение Хроники от 16.08.2019 г. ) характеристика будущего премьер-министра Гончарука "полное ничтожество, полностью зависимое от Зеленского." была вчера прекрасно проиллюстрирована действиями Кабмина. КМ на заседании принял решение о согласовании кандидатуры Кучера на главу Хврьковского ОГА.
В 14-30 пресс-служба КМ об этом даже успела сообщить. Но г-н Кучер не долго радовался. Последовало таинственное телефонное сообщение и "Кабинет министров Украины" дружно принял совершенно противоположное решение - кандидатура Кучера была не утверждена, а сообщение об этом удалено с сайта "правительства".

После протестов и угроз перекрытия дорог Кабинет Министров вспомнил о долгах. Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - заявил премьер-министр Гончарук. Прекрасный пример того, как формируется бюджет Украины.

Сразу несколько наших источников сообщает о начале обсуждения и согласования структурами ЕС вопроса введение на Донбас миротворческих сил.
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В чем проблемы? Опубликуйте план где все по пунктам расписано. Это снимет все вопросы.
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Боюсь после етого вова будет висеть
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ничего они не опубликуют, будут водить зелоха за нос до конца.
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План!? План давно выкурили! Вот разве что в фонтане поваляться... Шаурму хошь? )
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Не вопрос. Дай команду Лысому. Он на концерте квартала пояснит народу, о чем речь: спляшет, песенку споет, прибаутку расскажет. Будет весело и доходчиво. Да еще и бабулек срубят немного. Все просто.
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Помилка зелі в тому, що він думає проти нього лише Порошенко.
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не треба нас дурити, ось тобі уся "комунікація"
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Коммуницировали, коммуницировали да и недокоммуницировали
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Баліііін... Щойно хотів це написати... Випередив))
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Чего бы ему не подойти к тем родителям,которые потеряли своих сыновей,и не попробовать улучшить "коммуникацию"? Не хочется рисковать своим "фэйсом" ?
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Что Богдан подсказывает то и мелет .. Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, - Зеленский о реакции на "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9231 .
Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, - Зеленский о реакции на "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1676 .
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Ви ще не так програєте якщо не посадите баригу з основними підбарижниками та не поставите на місце різних продажних "ахтівістів" з "витіранами"!
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О! Опять Порох в штаны тебе насрал!
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Свалить все на Порошенка..., а я не при делах😂
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яке воно їпануте...як і ті хто йому досі вірить...
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Який із видів (вербальної) комунікації обрав ЗЕ ?????? Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми, - Зеленский о реакции на "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5520 Контакт масок - формальне спілкування, коли відсутнє прагнення зрозуміти і враховувати особливості особистості співрозмовника. Використовуються звичні маски (ввічливості, чемності, байдужості, скромності, співчутливості тощо) - набір виразів обличчя, жестів, стандартних фраз, що дозволяють приховати дійсні емоції, відношення до співрозмовника.
Світське спілкування - його суть у безпредметності, тобто люди кажуть не те, що думають, а те, що належить говорити в подібних випадках; це спілкування закрите, тому що точки зору людей на те чи інше питання не мають ніякого значення і не визначають характеру комунікації. .Формально-рольове спілкування - це такий вид спілкування, при якому його зміст, засоби регламентовані соціальними ролями партнерів по спілкуванню.
Ділове спілкування - це процес взаємодії в спілкуванні, при якому відбувається обмін інформацією для досягнення певного результату. Тобто це спілкування цілеспрямоване. Воно виникає на основі і з приводу певного виду діяльності. При діловому спілкуванні враховують особливості особистості, характеру, настрою співрозмовника, але інтереси справи більш значущі, ніж можливі особисті розбіжності.
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При чем тут Порошенко? Опять Порошенко виноват, что ты облажался?
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Остап три дня ничего не ел и поэтому был особенно красноречив... (с)
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Нам один п"ять років розказував шо гівно це шакалад,і цей туди))
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Зеленский, астанавись!Петики не успевают комментить твоё выступление!)))
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С тобой соя и куратор, смеюсь я с работы вашей ботофермы, палитесь вовсю.
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Вот тебе Вова , и вся формула Штанмаера . Кушай-те ,, не обляпай-тесь ! Ми програли комунікацію щодо "формули Штайнмаєра", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1192 .
Ми програли комунікацію щодо "формули Штайнмаєра", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2390 .
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Оно живет в своем придуманом манямирке где оно "добрый молодец" против которого строит козни злая баба Яга - Порошенко. И каждий его обсирон не его вина а баби Яги.
Не помню как такое состояние называют в психиатрии)
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Такое состояние,в психиатрии называется "полный писец "!
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Это состояние порождается абучением в молдаванском университете на кафедре физико-биологической химикоматематики!
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Ошибка зели в том, что он вообще родился. Майдан и без Пороха будет, пацло
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Проблема всіх наших "керівників"держави в тому, що вони завжди прислуховуються до своеї "команди", а не до вього суспільства. Якщо ти президент, то ти маєш працювати на благо абсолютної більшості,а не тих хто твій друг, кум чи просто сраколиз...
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Прислушиваться нужно к людям которые -1 патриоты своей страны ( и не на словах , а на деле ) - 2 е , на профессиональном уровне знают как управлять страной , и что конкретно нужно для её блага . Независимо кто это , знакомый , или не знакомый , кум или не кум .. А само общество очень неоднородно ,, живёт эмоциями , а не разумом ,слабо разбирается в политике и политиках .Ну какой дельный совет оно может дать .!? Часть общества хочет одного , другая часть совсем противоположного ,, третья часть вообще ничего не хочет и тд. .
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Я сказав прислуховуватися до суспільства, консультуватися з тими, що ви вказали, а робити те, що потребує абсолютна більшість, а не десяток олігархів чи "команда" шкільних друзів та кумів... Цих взагалі поставити в кінець черги.
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коммуницировали, коммуницировали, но недокоммуницировали...
Взял бы и вышел к народу народный пре. Всё ему Пеця мешает. Видимо завидует, сцыкло. Ми програли комунікацію щодо "формули Штайнмаєра", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6068
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Да ты клоун играющий роль президента все проиграл и обосрался по полной и по всем направлениям
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Если бы Зеля не был помешан на Пете....
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Тужится его переплюнуть... а не могёт! Умишки для этого другие надо иметь, и опыт какой-ни-какой, а не по роялю причандалами стучать.
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Ну, не хочешь слушать умного человека -- твоё дело... Делай всё по-своему. Посмотрим, к чему это приведет. Если будет еще откуда смотреть.
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А для меня ты не президент...95 квартал просит тебя бросить это неблагодарное дело,и вернутся тебе в свою стихию-цирк...
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Ну це правда. Взагалі політика - це 80 процентів комунікаціі.
Якби між так званими "зебілами" і "порохоботами" існувала б комунікація - можливо точок перетину думок було б більше.
Комунікація існує тоді, коли є конструктив, тобто не має образ. А образ немає тоді, коли по перше немає "порохоботів" і "зебілів", бо то, як ми до людини вертаємося - це перший крок до комунікації.

Спілкуючись з "порохоботами", я спочатку ігнорую образи, а далі вже трохи картина прояснюється, і навіть я можу зрозуміти їх точку зору. Ну ми не кажемо про зовсім неадекватних людей, але ії менше 1%
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Зебильный Зебил так ничего и не понял.
Украинцы - против сдачи своей страны.
Но Зебил - не украинец.
И Украина для него, похоже, просто гешефт...
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Западные СМИ в шоке от тебя КЛОУН!!!
Эти западные СМИ даже поганяло тебе дали - МОНИКА ЗЕЛЕНСКИ, т.е. девушка отсасывающая у мужиков
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А он что...Еще целый год собирается президентом остаться???
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Порошенко - Президент по духу, а зелупенский по недоразумению.
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А що ти хотів відіславши туди кучму, прибравши безсмертного, а потім виступив і поставив суспільство перед фактом - ми там щось підписали, поживемо побачимо що.... мір, мір, мір. ми хатім мір. мир ми хочемо але не ціною поразки та поглинанням в черговий раз мацковською ордою!
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Ага,Меркелю и Штайнмаеру; целыми днями делать нечего как отслеживать риторику Порошенко. Этим Зеленский на подсознании боится Порошенко. Хотя, Тот на сегодня просто рядовой политик.
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ситуація . коли мовчить виходить нєдокомунікація . коли роззявляє рота то краще б мовчав .
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"...Не мы, а вы. Не у нас, а у вас..." Операция - Ы
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