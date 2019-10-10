 Мы проиграли коммуникацию по "формуле Штайнмайера", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
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"Почему Порошенко выступил против разведения - он почувствовал, что формула Штайнмайера - это ключик и идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах (формула Штайнмайера и разведение). Потому что коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это правда, и это ошибка. Но в наших других шагах по защите Украины нет ошибок. Ошибка Порошенко только в одном, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана", - заявил Зеленский.
"И он готов. Вы же видели заявление и самого президента Штайнмайера и немецкой, и французской стороны, и многих европейских СМИ - они в шоке. Потому что его риторика меняется, как и изменился его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. И не то, что бы он забывает, я боюсь, что он в это не верит. Так вот: он против разведения и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан", - добавил Зеленский.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
ВСЕ ответы моники зеленских - о Порошенко ...
У моники большой "бзык" и страх перед Порохом, и желание во чтобы то не стало перехайпится.
Нудный пенс очень точно сказал об этом еще 2 дня назад:
https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8
Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе.
А ЧО, НАРОД САМ НЕ МОЖЕТ ПРОСТО ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ???
БЕЗ ПОЯСНЕНИЙ, ЧТО "ДАВИТЬ ПРОДУКТЫ - ЭТО ПОЛЕЗНО...ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...."ПАДЕНИЕ КУРСА НАЦВАЛЮТЫ - ЭТО ХОРОШО....ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...."УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА - ЭТО ХОРОШО....ДЛЯ ЭКОНОМИКИ"...
"НАЙДИТЕ 2 ОТЛИЧИЯ"...(ПЕРВОЕ - ОТЧЕСТВА РАЗНЫЕ)
10.10.2019 г.
К длинному списку нарушений президентом Зеленским законов и Конституции Украины, добавилось еще и его признание. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и что он знает, "кто с кем о чем договаривался" при организации акций протеста против формулы Штайнмайера.
Данная нами еще в августе (см. сообщение Хроники от 16.08.2019 г. ) характеристика будущего премьер-министра Гончарука "полное ничтожество, полностью зависимое от Зеленского." была вчера прекрасно проиллюстрирована действиями Кабмина. КМ на заседании принял решение о согласовании кандидатуры Кучера на главу Хврьковского ОГА.
В 14-30 пресс-служба КМ об этом даже успела сообщить. Но г-н Кучер не долго радовался. Последовало таинственное телефонное сообщение и "Кабинет министров Украины" дружно принял совершенно противоположное решение - кандидатура Кучера была не утверждена, а сообщение об этом удалено с сайта "правительства".
После протестов и угроз перекрытия дорог Кабинет Министров вспомнил о долгах. Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - заявил премьер-министр Гончарук. Прекрасный пример того, как формируется бюджет Украины.
Сразу несколько наших источников сообщает о начале обсуждения и согласования структурами ЕС вопроса введение на Донбас миротворческих сил.
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Світське спілкування - його суть у безпредметності, тобто люди кажуть не те, що думають, а те, що належить говорити в подібних випадках; це спілкування закрите, тому що точки зору людей на те чи інше питання не мають ніякого значення і не визначають характеру комунікації. .Формально-рольове спілкування - це такий вид спілкування, при якому його зміст, засоби регламентовані соціальними ролями партнерів по спілкуванню.
Ділове спілкування - це процес взаємодії в спілкуванні, при якому відбувається обмін інформацією для досягнення певного результату. Тобто це спілкування цілеспрямоване. Воно виникає на основі і з приводу певного виду діяльності. При діловому спілкуванні враховують особливості особистості, характеру, настрою співрозмовника, але інтереси справи більш значущі, ніж можливі особисті розбіжності.
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Не помню как такое состояние называют в психиатрии)
Взял бы и вышел к народу народный пре. Всё ему Пеця мешает. Видимо завидует, сцыкло.
Якби між так званими "зебілами" і "порохоботами" існувала б комунікація - можливо точок перетину думок було б більше.
Комунікація існує тоді, коли є конструктив, тобто не має образ. А образ немає тоді, коли по перше немає "порохоботів" і "зебілів", бо то, як ми до людини вертаємося - це перший крок до комунікації.
Спілкуючись з "порохоботами", я спочатку ігнорую образи, а далі вже трохи картина прояснюється, і навіть я можу зрозуміти їх точку зору. Ну ми не кажемо про зовсім неадекватних людей, але ії менше 1%
Украинцы - против сдачи своей страны.
Но Зебил - не украинец.
И Украина для него, похоже, просто гешефт...
Эти западные СМИ даже поганяло тебе дали - МОНИКА ЗЕЛЕНСКИ, т.е. девушка отсасывающая у мужиков