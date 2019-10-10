 Зеленский посоветовал жителям оккупированных территорий разговаривать с телевизором как российский комик Светлаков. ВИДЕО

Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
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"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну. Он добавил, что в своих обращениях он говорит ко всем гражданским украинцам. Президент считает, что в начале конфликта власть не обеспечила многих переселенцев из ОРДЛО работой или жильем, поэтому они были вынуждены вернуться.
"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро хлопцы за нами вернутся", - посоветовал Зеленский.
"український" президент, мля!
Это как? Путем капитуляции?
Карл фон Клаузевиц
люди блюють просто
Там нет ни слова ни о контроле Украиной на территории, ни контроле границы, ни о выводе оккупациионных войск и наемников. Всё, что говорил Зеленский, обращаясь к Украине, оказалось ложью.Тут же выступили сепаратисты.,с требованиями к Украине, Вот так теперь с Украиной разговаривают даже не в Кремле, а кремлевские марионетки.
Это является государственной изменой. Он подмял под себя всю власть в парламентско-президентской республике. Подмял под себя парламент, в нарушение Конституции объявив досрочные выборы. Подмяв под себя ЦВК, незаконно сменив его состав.
Теперь не имеют смысла референдумы, выборы - что угодно - потому что, как известно, важно не как голосуют, а как считают. А считать теперь будет Зеленский. «Подписание формулы Штайнмайера в редакции Кремля - это цена разблокирования Нормандского формата. Цена за встречу Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель».
Надо говорить прямо: это цена за селфи Зеленского с Путиным в Париже (или где там). Ничего положительного эта встреча не несет. Встреча Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель, утверждающая подписанные Кучмой выборы на Донбассе под дулами российских автоматов с последующим узакониванием ПОСТОЯННОГО статуса Донбасса - это капитуляция
Опубликованный документ НЕ самостоятельный - он лишь ПРИЛОЖЕНИЕ к минским соглашениям, подписанным в 2015м году - о границе и о выводе войск говорится в самих Минских соглашениях.
Сейчас жена бы не примчалась разбираться
Харант хренов...