 Зеленский посоветовал жителям оккупированных территорий разговаривать с телевизором как российский комик Светлаков. ВИДЕО

Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Видео 112

"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если мы хотим закончить войну - встреча с Путиным должна быть, пока что в формате "нормандской четверки", - Зеленский

По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну. Он добавил, что в своих обращениях он говорит ко всем гражданским украинцам. Президент считает, что в начале конфликта власть не обеспечила многих переселенцев из ОРДЛО работой или жильем, поэтому они были вынуждены вернуться.

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро хлопцы за нами вернутся", - посоветовал Зеленский.