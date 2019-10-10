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 Зеленский посоветовал жителям оккупированных территорий разговаривать с телевизором как российский комик Светлаков. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям Донецкой и Луганской областей, которые живут на оккупированных территориях, не смотреть российское телевидение, а если смотреть, то разговаривать с телевизором как герой российского комика Сергея Светлакова из "Нашей Russia".

Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Видео 112

"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями", - заявил Зеленский.

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По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну. Он добавил, что в своих обращениях он говорит ко всем гражданским украинцам. Президент считает, что в начале конфликта власть не обеспечила многих переселенцев из ОРДЛО работой или жильем, поэтому они были вынуждены вернуться.

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро хлопцы за нами вернутся", - посоветовал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3153173
 
 
 Топ комментарии
 
Он сам видать с телевизором постоянно разговаривает.
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в нього навіть приклади з-за порєбріка!
"український" президент, мля!
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Он сам видать с телевизором постоянно разговаривает.
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Это Вы еще не видели чем он каналы телевизора переключает!
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в нього навіть приклади з-за порєбріка!
"український" президент, мля!
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По словам Зеленского, его главная миссия на посту президента - прекратить войну.
Это как? Путем капитуляции?
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В таких вещах, как война, ошибки от доброжелательности являются худшими из всех.

Карл фон Клаузевиц
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Старим жидівським методом: кожному розповідати те, що він хоче почути. Москалям - одне, ваті - друге, нам - третє, швайнштангелям - четверте, а робити - п'яте.
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Ну все теперь до вечера будут каждое слово Зели тут обговаривать.))
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а чего ж он перед выборами своим зомби и голобородькофанатам не сказал такое???
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Отберите у него телевизор. Хоть кто-нибудь. Это же белая горячка.
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Порадів він? А вони тебе почули? Чи ти думаєш що і по кацапському ТБ цілодобово показують?
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Подписанный в Минске документ опубликован. https://bykvu.com/ua/bukvy/pres-sekretar-kuchmi-opriljudnila-list-sajdiku-pro-zgodu-z-formuloju-shtajnmajiera/
Там нет ни слова ни о контроле Украиной на территории, ни контроле границы, ни о выводе оккупациионных войск и наемников. Всё, что говорил Зеленский, обращаясь к Украине, оказалось ложью.Тут же выступили сепаратисты.,с требованиями к Украине, Вот так теперь с Украиной разговаривают даже не в Кремле, а кремлевские марионетки.
Это является государственной изменой. Он подмял под себя всю власть в парламентско-президентской республике. Подмял под себя парламент, в нарушение Конституции объявив досрочные выборы. Подмяв под себя ЦВК, незаконно сменив его состав.
Теперь не имеют смысла референдумы, выборы - что угодно - потому что, как известно, важно не как голосуют, а как считают. А считать теперь будет Зеленский. «Подписание формулы Штайнмайера в редакции Кремля - это цена разблокирования Нормандского формата. Цена за встречу Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель».
Надо говорить прямо: это цена за селфи Зеленского с Путиным в Париже (или где там). Ничего положительного эта встреча не несет. Встреча Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель, утверждающая подписанные Кучмой выборы на Донбассе под дулами российских автоматов с последующим узакониванием ПОСТОЯННОГО статуса Донбасса - это капитуляция
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Харе врать уже.
Опубликованный документ НЕ самостоятельный - он лишь ПРИЛОЖЕНИЕ к минским соглашениям, подписанным в 2015м году - о границе и о выводе войск говорится в самих Минских соглашениях.
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Люди. Та то є чисто вар'ят. Та най його маячню ліпше дохтори в дурці послухають і може яке лікування йому призначать 😷😷😷
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Его выступления с обещаниями уже большинство населения так и смотрит Зеленский посоветовал жителям оккупированных территорий разговаривать с телевизором как российский комик Светлаков - Цензор.НЕТ 2778
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Не нужно платить пенсии , не снабжать водой и электричеством . Это действует гораздо убедительней . Мировое сообщество ? Да срать ! Учится нужно жить как Израиль .
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Девок посимпатичнее типа поближе к себе подсадил, блондиночка, и пялятся друг на друга 🛀, улыбаются
Сейчас жена бы не примчалась разбираться
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памятник "испанскому стыду" им Зебеньского
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"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями на которой сепары их прикопают, когда порешат за сотрудничество", - заявил Зеленский.
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Бред несет чувак! Вот это презика выбрали, да, зебилы?
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Головна місія - "припинити війну"?. Він писягу, коли читав, то розумів, про що йдеться? Чи для нього це важко? Припинити війну - місія миротворчих і релігійних організацій. Таких, як Червоний Хрест, наприклад. Його місія, як президента і ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА збройними силами - дати опір агресії і зберегти територіальну цілісність країни.
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хм... разговаривать с телевизором он посоветовал - а вот не смотреть его нет... гений ***
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"Вся та часть людей, которые там живут, они должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями на которой сепары их прикопают, когда порешат за сотрудничество", - заявил Зеленский.
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Ха-ха-ха,ВОТ УМОРА !!! Давай істчьо іскромьотних шуток !!!

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