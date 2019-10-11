 Логика действий Зеленского доведет его до личной и политической трагедии, - Безсмертный о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:33 - Об участии в акциях протеста против "формулы Штайнмайера"
00: 39- "Я считаю, что нынешнее политическое руководство выбрало абсолютно ложный путь"
01:30 - О возможности нового Майдана
03:26 - Позиция власти "дайте поработать, но мы вам не скажем над чем" - прямая дорога к конфликту
04:25 – "Сегодня власть в Украине сконцентрирована в одних руках, это и достижения, и трагедия"
05: 15 - Чем подобны "формула Кремля" и " формула Штайнмайера"
05:52 - Зачем Роман Безсмертный обнародовал письмо Штайнмайера и Фабиуса
06:45 – "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой"
07:13 - Зеленский "формулой Штайнмайера" уничтожил то, с чем шел на выборы
07:30 – "Желанием встретиться с Путиными заменена реализация повседневных потребностей людей по обе стороны фронта"
08:30 - Должна ли Украина соглашаться на проведение выборов на временно оккупированных территориях
11:35 - Мы даже не представляем себе количество проблем, связанных с выборами на Донбассе
13:50 - К чему может привести особый порядок местного самоуправления для оккупированного Донбасса
15:45 – "Они должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?"
16:30 - Почему Зеленский действует в отношении Донбасса так, как действует
17:55 - Почему Украина в Минске согласилась на "формулу Штайнмайера"
18:23 - Зеленский не готов к встрече с Путиным
22:30 - О реакции Запада на согласование Украиной "формулы Штайнмайера"
23:00 - Россия продолжает влиять на Европу через коррупционные схемы
25:59 - В Украине нет вещей, которых нельзя было бы заговорить или дискредитировать
26:45 - С чем Украина может ехать на встречу в нормандском формате
28:23 - Слабые стороны России на переговорах
29:36 - О главной цели России в Украине
32:09 - Как проходили встречи в нормандском формате
34:50 - О чем говорит жестикуляция Зеленского на международных встречах
37:49 - Как происходят встречи ТКГ в Минске, кто и что может решать
41:55 - Почему делегация Украины в Минске ночевала на полу в посольстве
44: 15- Как удалось сбить требование внесения изменений в украинскую Конституцию
46: 42- "Мы пропустили мышь, и теперь она будет бегать и гадить" - о новых требованиях россиян внести изменения в Конституцию Украины
47:25 - Чем отличается минский процесс при Петре Порошенко и Владимире Зеленском
48:30 - О чем говорил на встрече с Владимиром Зеленским
51:02 - Зеленский не очерчивал "красные линии", которые он и Украина не перейдут
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
І правильно, до речі, зроблять, "соловйове" ти наш.
Або модеруй нормально ресурс, не допускаючи антисемітизму, ксенофобії та атак російських троллів, нанятих МінСтецем за гроші *********, або закривай його нах.
Такого, як ти зараз організував, залишаючтись "ангелом" в ФБ, не було ні за Януковича, ні за Мародера.
Дивись, бо за все прийдеться відповідати за Законом. Поки "не почалося". Бо коли "почнеться", то тоді засунеш собі Закон в одне місце. Тебе, Гебельсе, будуть судити вже не по Закону.
так, були суперечки, в тому числі і за участі Головреда Бутусова, але шабашу, де бал правлять лузери, антисеміти і просто провокатори - такого не було ніколи. Таке враження, Що Бутусов здав Цензор.нет в оренду Порошенку.
Йому ніяк не дійде до його куцого розуму, що пік його кар"єри позаду. Він ніколи більше не підніметься, тому, що має дуже паскудний характер. Такий самий як у Пороха. Однак останній ще й непересічний актор, котрий здатен грати на струнах людей і вводити їх в оману. У Романа цього немає, бо прямий і з не надто розлогим інтелектом.
Цьому сприяє або розум або Росія,коли його нема. Останнє - це про Януковича.
Однак розум (геній) може бути і злим. Порошенко - один із таких. Він Гірше Гітлера, тому, що той був талановитим менеджером але людиноненависником і злочинцем. А цей - талановитий Злодій і Мародер.
Цих малохольних не білше аніж відсоток тих, хто підтримав мародера. Однак тут вони чомусь в більшості. Це вже питання, до "бізнесмена-гебельса" Бутусова. Зараз він мене забанить але це для мене не вилка біда..
странная зверушка этот дядя
Сьогодні був в нас марафон
Зеленський дав всім мікрофон
Щоб ставили йому питання
Та щоб з'явилося кохання
У журналістів до гаранта
Не як актора - музиканта,
Що грав предметом на роялі
Чомусь від цього стали в'ялі
А генія у всіх питаннях
Та всього доброго в бажаннях,
Що ніби інші нам бажали
Щоб ми тільки погане мали.
Гарант сказав, що хоче миру
Зариє на Донбасі він сокиру
І головне сказав наш президент,
Що для війни настав момент
Коли заборонили їм російську мову
Я вмить переконався знову,
Що вибрали ми малороса
Як по «Сватам» то свого боса,
Чомусь він Конституцію не знає
Яка там тільки одну мову має,
Що українська є єдина і державна
І нею розмовляє нація ще здавна
Завезені після голодомору
Вже мають знати мову в пору
І якби на Донбасі була наша мова
То про війну не було б й слова
Війну, як скрізь, тут почала Росія
Стрелкова-терориста їх месія
Гарант живе під чужу пропаганду
Боюсь, щоб не приніс в центр Луганду.
То що будуєте Ви, президенте,
Квітучу Україну, чи лугандона елементи?
10.10.2019
Анатолій Березенський