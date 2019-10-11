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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Логика действий Зеленского доведет его до личной и политической трагедии, - Безсмертный о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный объяснил, что не так с "формулой Штайнмайера", почему президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно встречаться с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, а также почему переговоры в "нормандском формате" не принесут Украине мир.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:33 - Об участии в акциях протеста против "формулы Штайнмайера"
00: 39- "Я считаю, что нынешнее политическое руководство выбрало абсолютно ложный путь"
01:30 - О возможности нового Майдана
03:26 - Позиция власти "дайте поработать, но мы вам не скажем над чем" - прямая дорога к конфликту
04:25 – "Сегодня власть в Украине сконцентрирована в одних руках, это и достижения, и трагедия"
05: 15 - Чем подобны "формула Кремля" и " формула Штайнмайера"
05:52 - Зачем Роман Безсмертный обнародовал письмо Штайнмайера и Фабиуса
06:45 – "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой"
07:13 - Зеленский "формулой Штайнмайера" уничтожил то, с чем шел на выборы
07:30 – "Желанием встретиться с Путиными заменена реализация повседневных потребностей людей по обе стороны фронта"
08:30 - Должна ли Украина соглашаться на проведение выборов на временно оккупированных территориях
11:35 - Мы даже не представляем себе количество проблем, связанных с выборами на Донбассе
13:50 - К чему может привести особый порядок местного самоуправления для оккупированного Донбасса
15:45 – "Они должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?"
16:30 - Почему Зеленский действует в отношении Донбасса так, как действует
17:55 - Почему Украина в Минске согласилась на "формулу Штайнмайера"
18:23 - Зеленский не готов к встрече с Путиным
22:30 - О реакции Запада на согласование Украиной "формулы Штайнмайера"
23:00 - Россия продолжает влиять на Европу через коррупционные схемы
25:59 - В Украине нет вещей, которых нельзя было бы заговорить или дискредитировать
26:45 - С чем Украина может ехать на встречу в нормандском формате
28:23 - Слабые стороны России на переговорах
29:36 - О главной цели России в Украине
32:09 - Как проходили встречи в нормандском формате
34:50 - О чем говорит жестикуляция Зеленского на международных встречах
37:49 - Как происходят встречи ТКГ в Минске, кто и что может решать
41:55 - Почему делегация Украины в Минске ночевала на полу в посольстве
44: 15- Как удалось сбить требование внесения изменений в украинскую Конституцию
46: 42- "Мы пропустили мышь, и теперь она будет бегать и гадить" - о новых требованиях россиян внести изменения в Конституцию Украины
47:25 - Чем отличается минский процесс при Петре Порошенко и Владимире Зеленском
48:30 - О чем говорил на встрече с Владимиром Зеленским
51:02 - Зеленский не очерчивал "красные линии", которые он и Украина не перейдут

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/v3153172
 
   
 Топ комментарии
 
Вчера послушал Зеленского , так он ещё тупые Януковича .
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Бутусов, - **** ти кончена! Ти не бачиш, що у тебе на колись шанованому ресурсі зібрались одні порохоботи з фабрики троллів і вузьколобі антисеміти, котрі розпалюють ворожнечу між українцями? То ж нічого дивного не буде в тому, коли після відвідин цього шабашу, котрий ти організовуєш за гроші ********* і разом з **********, багатьом захочеться просто взяти автомат і "крошити" ***** цих "жагунів", мирославів гаїв, ганДоніків та інше злодійкувате і мародерське лайно. І якщо ти думаєш, що разом з ********** відсидитесь, коли українці будуть крошити один одного, то ви глибоко помиляєтесь. Бо начнуть саме з тебе і зі сракатого Мародера.
І правильно, до речі, зроблять, "соловйове" ти наш.
Або модеруй нормально ресурс, не допускаючи антисемітизму, ксенофобії та атак російських троллів, нанятих МінСтецем за гроші *********, або закривай його нах.
Такого, як ти зараз організував, залишаючтись "ангелом" в ФБ, не було ні за Януковича, ні за Мародера.
Дивись, бо за все прийдеться відповідати за Законом. Поки "не почалося". Бо коли "почнеться", то тоді засунеш собі Закон в одне місце. Тебе, Гебельсе, будуть судити вже не по Закону.
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Да, модеры тут с шоколадным уклоном Особенно по выходным какой то совсем больной сидит
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Яна Цензорі з 2004 року. Однак такого антисемітизму, засилля пороВшивих тролів, котрі з десятка в побуті чомусь перетворились на 80% на форумі, ніколи не було.
так, були суперечки, в тому числі і за участі Головреда Бутусова, але шабашу, де бал правлять лузери, антисеміти і просто провокатори - такого не було ніколи. Таке враження, Що Бутусов здав Цензор.нет в оренду Порошенку.
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А я хочу ПОДЯКУВАТИ тутешнім модераторам за дійсно хорошу працю і державницьку позицію ! От якщо наприклад порівняти з Гордоном - так там же неприкрита ПРОРОСІЙСЬКА площадка ! Проукраїнських банять а в коментах одні і тіж - або москалі із за поребрика або малороси ! Модератори - дякую вам і так тримайте далі !!
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Обиделся. Сильно. Ну, просто очень, очень сильно.А ведь раньше сидел, молчал, не требовал никаких громких общественных обсуждений ни по Минску-1, ни по Минску-2, ни по каким-либо другим неведомым никому соглашениям и договоренностям президентов. Все устраивало или просто знал, что его после этого ожидало бы?
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Надміру зарозуміла особистість з гіпертрофованою самооцінкою,
Йому ніяк не дійде до його куцого розуму, що пік його кар"єри позаду. Він ніколи більше не підніметься, тому, що має дуже паскудний характер. Такий самий як у Пороха. Однак останній ще й непересічний актор, котрий здатен грати на струнах людей і вводити їх в оману. У Романа цього немає, бо прямий і з не надто розлогим інтелектом.
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типа у пеци интелектище - зашкварился в снбо и втер дич ботам в 14-м и все
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Ну, давайте будемо відвертими: Президентом не так просто стати...
Цьому сприяє або розум або Росія,коли його нема. Останнє - це про Януковича.
Однак розум (геній) може бути і злим. Порошенко - один із таких. Він Гірше Гітлера, тому, що той був талановитим менеджером але людиноненависником і злочинцем. А цей - талановитий Злодій і Мародер.
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Как только начинаешь читать комментарии, с ужасом осознаешь какое количество душевнобольных и просто с детства умалишенных в стране. Страх Господний!
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Не согласен с таким видением . Враг злой и коварный, обученный фсб и в ольгино.
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Золоті слова, пане Морозе,
Цих малохольних не білше аніж відсоток тих, хто підтримав мародера. Однак тут вони чомусь в більшості. Це вже питання, до "бізнесмена-гебельса" Бутусова. Зараз він мене забанить але це для мене не вилка біда..
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что несет совершенно неясно
странная зверушка этот дядя Логіка дій Зеленського доведе його до особистої та політичної трагедії, - Безсмертний про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9980
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Нічого странного. Він завжди був таким. В нього комплекс "недолюбленого дитяти". Йому весь час кажеться, що на нього мало звертають увагу а він такий талановитий і затребуваний суспільством політик, що лише якесь диво перешкоджає йому видертись на вершину Влади і слави. Ну є такі, "городскіє сумасшедшіє". Куди від них дінешся
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МАРАФОН В 14 ГОДИН
Сьогодні був в нас марафон
Зеленський дав всім мікрофон
Щоб ставили йому питання
Та щоб з'явилося кохання
У журналістів до гаранта
Не як актора - музиканта,
Що грав предметом на роялі
Чомусь від цього стали в'ялі
А генія у всіх питаннях
Та всього доброго в бажаннях,
Що ніби інші нам бажали
Щоб ми тільки погане мали.
Гарант сказав, що хоче миру
Зариє на Донбасі він сокиру
І головне сказав наш президент,
Що для війни настав момент
Коли заборонили їм російську мову
Я вмить переконався знову,
Що вибрали ми малороса
Як по «Сватам» то свого боса,
Чомусь він Конституцію не знає
Яка там тільки одну мову має,
Що українська є єдина і державна
І нею розмовляє нація ще здавна
Завезені після голодомору
Вже мають знати мову в пору
І якби на Донбасі була наша мова
То про війну не було б й слова
Війну, як скрізь, тут почала Росія
Стрелкова-терориста їх месія
Гарант живе під чужу пропаганду
Боюсь, щоб не приніс в центр Луганду.
То що будуєте Ви, президенте,
Квітучу Україну, чи лугандона елементи?
10.10.2019
Анатолій Березенський
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Как говорит его шеф- Рома ты даже будку не построил. После первого Майдана, ему захотелось сделать административную реформу по изменению регионов. Ну очень важная задача, ну прям необходимая в первую очередь. Армию ослабляли в то же время, оно не бачило .
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АХ КАК Бессмертный АКТИВИЗИРОВАЛСЯ СО СВОИМИ ЯДОВИТЫМИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ---ТИПУН ТЕБЕ НА ТВОЙ ЯЗЫК !!!"
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