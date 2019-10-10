 "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время сегодняшенего пресс-марафона.
"Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?" Уверен: 100 людей спросите, 100 ответит "Да", - сказал президент.
Видео 112
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время сегодняшенего пресс-марафона.
"Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?" Уверен: 100 людей спросите, 100 ответит "Да", - сказал президент.
Видео 112
Пан Пашинский и доброго слова не стоит.
Люди тебе нарассказывают . .
ганнехороший человек.
А, якщо - навпаки, то чому вони не сидять?
Зелебенське обкурене, якщо таку дурню несе!
Подивився його пресконференцію і становиться невимовно стидно за такого "розумного" Президента!
Яник-проффессор #2, і вислови такі ж!
Добре що хоч шапки не знімав і то мабуть тому, що мода на них пройшла!!!