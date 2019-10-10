 "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время сегодняшенего пресс-марафона.

"Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?" Уверен: 100 людей спросите, 100 ответит "Да", - сказал президент.

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