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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3199) Пашинский (660)

 "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что общество считает бандитом экс-нардепа Сергея Пашинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время сегодняшенего пресс-марафона.

"Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?" Уверен: 100 людей спросите, 100 ответит "Да", - сказал президент.

Видео 112

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Источник: https://censor.net.ua/v3153166
 
   
 Топ комментарии
 
Спросите у людей на улице: Коломойский - вор?
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Спросите людей на улице Зеленский предатель?
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А такой опрос о Богдане он не хочет провести? "Спросите у людей на улице: "Пашинский - бандит?". Уверен: 100 людей спросите, 100 - ответит "Да", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7116
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Зеленский врёт как дышит!!!!!....про 100‰..а 8% элитного шмурдяка куда дел?...Ой, подумалось, может Володя порохоботов за людей не считает впрочем я тоже
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Если пашинский бандит- то кто же тогда напал на него ночью в лесу?
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Це що,"размінка" з КВН ? Тоді може в тих людей спитати "Вважаєте ви Зєлєнского маріонеткою Коломойського ?" Цей криворожик взагалі розуміє значення слова "бандит" ?
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Є стаття УК бандитизм. Вова,херня виходить. Те що Пашинський шахрай та махінатор, до бабки не ходи. А от з бандитизмом лажа. Іноді краще їсти шаурму, аніж говорити. Тим паче, що в Україні діє презумпція невинуватості. І доки його не засудили, ляпати таке може тільки тупа людина.
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Пашинский еще и мошенник,делец,проходимец высшей степени и самовлюблённый гусь, 5 лет державший Бога за бороду,грабил и жил как сыр в масле под крышей Педро и Луценко.
Пан Пашинский и доброго слова не стоит.
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Ти ще тут? Біжи скоріше на допит до слєдака, на Пашинського покази давай!
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А коли Мародьор з"явиться на допит? чи січня чекає щоб пєндєлями загнали?
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Спросите 100 человек на улице: Портнов предатель? Богдан-решала и рейдер? Пальчевский сфальсифицировал результаты анализов наркомана?? Спросите Зеленского, значит министр МВД, которого он рекомендовал наградил пистолетом "бандита"??
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Дебил "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9624 ,, не людей надо спрашивать , а следствие . !!!

Люди тебе нарассказывают . "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2841 .
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Ну французы уже писали, после стенограммы, что у моники мафиозный клан... Это и будет использовано перед гилякой зебобе-для международного сообщества
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аналогічно спитайте про зе: клоун,сцикло та капітулянт- і побачите що відсоток теж буде значний!
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Бандитам ТЮРЬМЫ !!! "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7523
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А я уверен, что 73% ответят: "А ХТО ЭТО?"

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А КТО ТОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ САДОМИСТ СИОНИСТ САДИСТ КЛОУН КРИВКЛЯКА МОНИКА БРЕХЛИВОЕ ПЕРПУГАННОЕ ТРУСЛИВОЕ ЗЛОПАМЯТНОЕ..... И ИЗ 100 ЧЕЛОВЕК 25 МИЛЛИОНОВ ОТВЕТЯТ ТАКИ ДА... ТОЧНО..... "Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5693
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господа..панове...конспектируйте ! потом продадим...та даже подарим петросяну!
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Клоун предлагает отменить суды и законы и все решения принимать со слов на улице? Ну так 99% скажут, что сам клоун - ган нехороший человек.
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без приговора суда пан президент вы не имеете право называть кого либо преступником или вам незнакома "презумция невиновности"?ваши слова это давление на следствие,это тоже преступление,может вы "бандит"?
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Андрій Федур обовязково це використає в інтересах підзахисного...
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думаю что да,и будет прав с точки закона,который один для всех
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Он конечно бандит. Но его правовой статус пусть определяет суд.
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А коломойський і ахметов - бандити? Хто скаже? А порівняно з Пашинським - вони, можливо, ангели?
А, якщо - навпаки, то чому вони не сидять?
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Запредельный идиотизм, спросите у людей на улице... Завтра заходит к вам в дом толпа луганских синяков, ...значит так на тут люди на улице сказали...
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Можна припустити, що Пашинський бандит, можна припустити, що він винен в тій ситуації зі стрільбою, але це лише ПРИПУЩЕННЯ. Але ж ким треба бути, щоб на посаді президента держави бездоказово, БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ це заявляти! Ну невже ні одного зебіла то не насторожує, ніяких сумніві не виникає? А, зЕбіли?
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Давайте определим, у нас правовое государство или шарашкина контора, докажите виновен. Что думают люди значения не имеет. Люди думают что телевизор говорит.
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Ответ - да ! будет если спросить - Порошенко - мародер .вор и алкаш , Зеленский - клоун , Колома - аферист , Ахметка - картежник сепар .Медведка -агент Х .Аваков - бандит .Турчинов - ссыкун . Нам не за. что любить этих тварей .и если Пашинский сядет , то это хорошо .
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Выпустят вашего Пашинского через два месяца, не переживайте.
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давайте спросим у 100 человек: зеленский наркоман?
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точно, відмовився від незалежного допінг-тесту. В спорті за це передбачена довічна дискваліфікація.
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"Если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень." (с) Место встречи изменить нельзя
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Каждый коррупционер в Украине считает гражданина, который отказа во взятке плохим, а если еще получил достойный отпор - бандитом, но полиция защитит коррупционера. Хотя в случае отсутствия причины вымогательства данный гражданин не превысил мру того что недополиция не сделала. Т.е. ему должны доплатить за выполненную задачу вместо быдлополиции. О судьях лучше не писать - подонки.
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Мне это напомнило диалог Шарапова и Жегловым, где Жеглов предложил спросить у 100 человек что им больше по сердцу моё враньё или твоя правда
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Каселек, каселек... Какой каселек? Нет у вас, лягавых, никаких методов против Сергея Пашинского... Ой, Кости Сапрыкина...
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Дурдом!
Зелебенське обкурене, якщо таку дурню несе!
Подивився його пресконференцію і становиться невимовно стидно за такого "розумного" Президента!
Яник-проффессор #2, і вислови такі ж!
Добре що хоч шапки не знімав і то мабуть тому, що мода на них пройшла!!!
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Видимо украинцы холят по одним улицам, а зебилы по другим)
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А Пашинский уже осужден судоп по статье "бандитизм", или я что то пропустил.
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А суд у нас тоже от этих людей, что на улице?
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Дебильная речь.Найдите мужика с уголовной рожей и спросите людей на улице.
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Так ось яка вона судова реформа.Опитуємо 100 чоовік на вулиці і раз... приговор чи оправдати. Це ж як все прсто ну чому крім слуг ніхто раніше не додумався?
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Ну чому ж не додумався. Суд присяжних складається з 12 чоловік, правда там люди не з вулиці. І вони перед винесенням вироку уважно слухають аргументи і прокурора, і адвоката.
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Він, або хворий, або недоумок. Про що питати бидло? Про те, що їм олігархічні канали, за кремлівсько-януковські гроші, з подачі портнова, 5-ть років вдували. За ті 50 млрд.грн, які з допомогою Пашинського, забрали у зека, можна не те розказати. За менші гроші Яценюка з"їли, бо більшість в країні, тупих ватників, які вірять ящику і не включають мізки.І, якщо пізніше ці брехуни і фальсифікатори вибачаються,пишуть спростування, все вже до гузна, бидло схавало і відригувати не бажає.
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50 із 100 навіть не знали хто це, доки ти не ляпнув. Про презумцію невинуватості воно нічого не чуло? Сподіваюсь на нього подадуть до суду за наклеп.
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Спросите у людей-Зеля ПОЦ! И 100% ответит-Таки ДА!
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Пашинский бандит. Что тут спрашивать. А кубло попередникив еще чистить и чистить. Парашенко в каждом том кубле побывал. И выходил из кубел как конек горбунек с прибылью для себя. От того и все так сложно в этой стране.
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