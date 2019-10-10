EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  2092  55
Все про:Зеленский (3199) США (15561) Трамп (2534)

 Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с Президентом США Дональдом Трампом никак не мог влиять на отношения между Украиной и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.

Видео 112

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом Соединенных Штатов. ... Поэтому, этот звонок влиял только на одно - нам нужно добиться встречи. Нам нужно обязательно встретиться с президентом. Я хочу ему показать нашу команду, я хотел его "затянуть" в Украину. Поэтому, например в общении с президентом Трампом, я ему сказал, у нас будет возможность встретиться в Варшаве. ... И я ему сказал по телефону: "Знаете что, я Вам предлагаю после Варшавы заехать в Украину", - рассказал президент.

По словам Зеленского, он хотел, чтобы Трамп "переоделся в обычного человека, образно говоря", приехал в Украину и все увидел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3153164
 
 
 Топ комментарии
 
а затянув в Україну фуйла... Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8195
 показать весь комментарий
 
но трамп отказался быть в жюри "лиги смеха"
 показать весь комментарий
 
Вова , хочу затянуть тебя к себе в Ростов . Ты не против . ?
Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6264 . Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8486 .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ха... оно хотело затянуть - а его натянули.... Я хотел "затянуть" Трампа в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6330
 показать весь комментарий
 
 
но трамп отказался быть в жюри "лиги смеха"
 показать весь комментарий
 
 
Трамп скорее всего не сможет по карте показать где находится Украина
 показать весь комментарий
 
 
в 1987 году посетил Ленинград с целью построить свой сетевой отель.
 показать весь комментарий
 
Ничего удивительного, 73% с его же уровнем развития рукоплещут в экстазе...
 показать весь комментарий
 
 
Об этом и речь: хочешь одно, а получаешь большой. Так часто бывает. А потому действовать надо аккуратно. "Семь раз отмерь..." не для дураков и не дураками придумано. Но... Дурням море по колено, они предпочитают учиться на своем горбу.
 показать весь комментарий
 
 
Пошел Зе Трампа тянуть: тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал Зе Богдана. Богдан за Зе,. Зе за Трампа -. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3224
 показать весь комментарий
 
 
Впал в детство?
Теперь понятно на каких сказках ты вырос, дедуля. Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2800
 показать весь комментарий
 
У зели встречи ради самих встреч. Толку-ноль. Только испорченый воздух пустопорожней болтовней.
 показать весь комментарий
 
 
Не "затянуть" а пригласить вова. Затянуть ты можешь богдана в постель и делать с ним там все что пожелаешь, а в делах международных правильно говорить пригласить. Иди учись лучше, ты разговаривать не умеешь правильно, а думаешь что переиграешь ***** с компанией.
 показать весь комментарий
 
 
после сегодняшнего дня - ум и способности монике станут понятны даже упоротым зебилам - и это хорошо))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Какое оно косноязычное, ужас)
Это анонсированный марафон уже?
 показать весь комментарий
 
 
Вова , хочу затянуть тебя к себе в Ростов . Ты не против . ?
Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6264 . Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8486 .
 показать весь комментарий
 
 
Та да... Шаурмы с тобой поесть, в фонтане порезвиться... По возможности, на рояле по клавишам постучать... А шо, ля? Ему - по приколу будет!
 показать весь комментарий
 
 
Не ребята. То что я слышу на конференции, это логика ребенка.
 показать весь комментарий
 
 
Вы действительно думали что осина может родить апельсины ?
 показать весь комментарий
 
 
Виш ли, то что я слышал раньше(от другого президента) то была логика прожженого циника. А что хуже, что лучше ,решать сами украинцам.
 показать весь комментарий
 
И чем тебе не нравилось то что говорил Порох ? Политика всегда цинична. Она имеет целью отстаивание своих интересов.
 показать весь комментарий
 
 
А чего мне должно нравится что именно говорил Порошенко? Ведь он отстаивал СВОИ интересы(умело, прагматично). Только народ имел свой интерес и прокинул его.
 показать весь комментарий
 
Ассоциация с ЕС, медреформа, томос, безвиз, ремонт 7000 км дорог, восстановление армии с полного нуля - это "свои интересы" ?
 показать весь комментарий
 
 
Чет та народ не оценил все эти "достижения". Так что вопрос не ко мне.
 показать весь комментарий
 
Речь не о народе, а о вашем утверждении что Порошенко отстаивал свои личные интересы.
Итак - что из вышеперечисленного является "личным интересом" ?
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины не является диктатором, и не может обладать никакой личной властью. Его круг полномочий строго обозначен в Конституции. Украина - парламентско-президентская республика, а не паханат.
 показать весь комментарий
 
 
Прямо обидно за белорусов,-какую ты хренотень несешь...
 показать весь комментарий
 
У него был корыстный интерес не допустить дефолта Украины? Или был интерес возродить армию? Или у него был корыстный интерес уменьшить свое состояние за время своего президентства? Подойди к своему президенту и спроси его,-Как изменилось его состояние от даты вступления в должность и до сегодняшнего дня? Или ты герой только тут,на чужом сайте? Что ты за "гордый литвин" такой,который постоянно пишет тут глупости,и об которого тут все вытирают ноги?
 показать весь комментарий
 
 
Мое "состояние" тоже увеличивалось по мере увеличения стажа работы. Прирост опыта, знаний, давал свои плоды. Если у вас было наоборот, значит шел процесс регрессии(мне жаль).
 показать весь комментарий
 
Это логика сторонников зюзи . Я хотів "затягнути" Трампа в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7061 .Вот такой у нас , " мудрый" выборець . Они выбрали то что хотели слышать .
 показать весь комментарий
 
 
А еще вчера Вы писали:
литвин
Будет серьезный разговор Президента с народом. Уверен, он даст достойный ответ злопыхателям.
09.10.2019 15:25
Відповісти
Мені подобається 6
 показать весь комментарий
 
 
Хотел затянуть рыжего дыбила трампа, а затянул рябого немецко-фашистского ************* Шахемахера, клоун, ...лять...
 показать весь комментарий
 
Чтобы хотеть, надо уметь! И всему нужно учиться, а политике особенно. А не щемиться в калашный ряд, чтобы помочь коломойскому порешать его проблемы. А теперь рассказывать направо и налево о своих прекрасных намерениях. Ими, кстати, вымощена дорога в ад.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх