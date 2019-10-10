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 РФ ведет интервенцию на Донбассе войсками и техникой, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок. ВИДЕО

Российскую военную интервенцию на Донбассе необходимо прекратить, и Украина должна восстановить контроль над границей.

Об этом в комментарии Укринформу заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на полях форума Salzburg Europe Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Должно быть пошаговое урегулирования с тем, чтобы постепенно смягчать конфликт и делать его не таким сложным, уменьшать напряжение. Надеюсь, что это будет сделано правильным образом, с соблюдением интересов Украины. Я убежден, что российская интервенция на Донбассе (и сейчас я говорю не про сепаратистов), с войсками и техникой, должна быть прекращена. Украина должна восстановить свой контроль над границей с Россией", - заявил Брок, комментируя вопрос относительно перспектив урегулирования конфликта на Донбассе.

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"В какой именно последовательности это (урегулирование. - Ред.) должно делаться - должны решать стороны, которые договариваются, и прежде всего - сама Украина. Я здесь не могу давать какие-то советы. Но, по моему мнению, это должно происходить в той последовательности, которая позволит создать предпосылки для проведения выборов, такие как свободный доступ СМИ, реализация права голосования для перемещенных лиц и т. Но также, я считаю, - одной из главных предпосылок должно стать восстановление Украиной контроля над украинско-российской границей", - акцентировал Брок.

"Санкции должны продолжаться, как это было сделано уже не один раз. Хотя они довольно убыточны и для стран Европейского Союза. Должен отметить, что товарооборот США с Россией увеличился. И именно Европа расплачивается за санкции, не США", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3153139
 
   
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Приятно послушать человека, называющего вещи своими именами.
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Лише Зєлі потрібно зробити операцію на очах.Катаракта блін.
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Так ведь это он про формулу, только без упоминания жупела "Штанмайер"
И все - сразу зрада пропала.
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Трампуля рашку виручає.
Товарооббіг їм підвищує.
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"Санкции должны продолжаться, как это было сделано уже не один раз. Хотя они довольно убыточны и для стран Европейского Союза. Должен отметить, что товарооборот США с Россией увеличился. И именно Европа расплачивается за санкции, не США" - вот все что он хотел сказать.
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Игорек , не болтай ерундой , Броку пророссийские суфлерьі не нужньі!
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К войскам и технике интервентов добавилась Зе команда
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Вот примерно то , что Путину скажут два президента и канцлер на встрече в Нормандском формате. Потому дедушка Пу и пьітается увильнуть от такого конкретного разговора с последующими вьіводами и решениями. Пять лет он провалял дурака под сурдинку "настамнет" и "мьінесторонаконфликта" , но Зеленский не Порошенко и петляние Кремля заканчивается в любом случае. Даже если Путин не приедет на саммит в Париж.
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Вот примерно то что скажут два президента и канцлер...

Это благодаря сумасброду Трампу.
Сколько бы европа не сопротивлялась гамериканскому господству а россии будет крышка.

В минувшую неделю США нарастили нефтедобычу до рекордного показателя в 8,8 млн баррелей в сутки. Это на 1,4 млн больше, чем в прошлом году. 70% этой цифры дали 7 американских сланцевых бассейнов. Остальное добыли на Аляске, в Мексиканском заливе, а также в мелких месторождениях на территории США.

Примечательно, что четверть добытого "черного золота" (3,4 млн баррелей) ушли на экспорт. Его закупили более 30 стран. Крупнейший покупатель - Евросоюз. Он приобрел 1,8 млн баррелей, что также является рекордным показателем.

США останавливаться на достигнутом не намерены. По всей стране идет строительство новых трубопроводов от крупнейших месторождений к портам. Уже в ближайшие полтора года американцы смогут отправлять на экспорт 5,4 млн баррелей нефти, догнав по объемам Россию. Этим они перекроят рынок "черного золота" в мире.

Ожидается, что США серьезно потеснят Россию на рынке Европы, так как их нефть значительно дешевле.

История в целом сильно ударит по стоимости нефти. Эксперты прогнозируют крушение цены на "черное золото" аж до 30 долларов за баррель.

Для России, доля нефтедолларов в бюджете которой превышает 45%, это станет экономической катастрофой.
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