 РФ ведет интервенцию на Донбассе войсками и техникой, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок. ВИДЕО

Об этом в комментарии Укринформу заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на полях форума Salzburg Europe Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Должно быть пошаговое урегулирования с тем, чтобы постепенно смягчать конфликт и делать его не таким сложным, уменьшать напряжение. Надеюсь, что это будет сделано правильным образом, с соблюдением интересов Украины. Я убежден, что российская интервенция на Донбассе (и сейчас я говорю не про сепаратистов), с войсками и техникой, должна быть прекращена. Украина должна восстановить свой контроль над границей с Россией", - заявил Брок, комментируя вопрос относительно перспектив урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миротворцы на Донбассе помогли бы Украине восстановить контроль над границей, - Брок

"В какой именно последовательности это (урегулирование. - Ред.) должно делаться - должны решать стороны, которые договариваются, и прежде всего - сама Украина. Я здесь не могу давать какие-то советы. Но, по моему мнению, это должно происходить в той последовательности, которая позволит создать предпосылки для проведения выборов, такие как свободный доступ СМИ, реализация права голосования для перемещенных лиц и т. Но также, я считаю, - одной из главных предпосылок должно стать восстановление Украиной контроля над украинско-российской границей", - акцентировал Брок.

"Санкции должны продолжаться, как это было сделано уже не один раз. Хотя они довольно убыточны и для стран Европейского Союза. Должен отметить, что товарооборот США с Россией увеличился. И именно Европа расплачивается за санкции, не США", - добавил он.