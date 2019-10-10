Об этом в комментарии Укринформу заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на полях форума Salzburg Europe Summit, передает Цензор.НЕТ.
"Должно быть пошаговое урегулирования с тем, чтобы постепенно смягчать конфликт и делать его не таким сложным, уменьшать напряжение. Надеюсь, что это будет сделано правильным образом, с соблюдением интересов Украины. Я убежден, что российская интервенция на Донбассе (и сейчас я говорю не про сепаратистов), с войсками и техникой, должна быть прекращена. Украина должна восстановить свой контроль над границей с Россией", - заявил Брок, комментируя вопрос относительно перспектив урегулирования конфликта на Донбассе.
"В какой именно последовательности это (урегулирование. - Ред.) должно делаться - должны решать стороны, которые договариваются, и прежде всего - сама Украина. Я здесь не могу давать какие-то советы. Но, по моему мнению, это должно происходить в той последовательности, которая позволит создать предпосылки для проведения выборов, такие как свободный доступ СМИ, реализация права голосования для перемещенных лиц и т. Но также, я считаю, - одной из главных предпосылок должно стать восстановление Украиной контроля над украинско-российской границей", - акцентировал Брок.
"Санкции должны продолжаться, как это было сделано уже не один раз. Хотя они довольно убыточны и для стран Европейского Союза. Должен отметить, что товарооборот США с Россией увеличился. И именно Европа расплачивается за санкции, не США", - добавил он.
И все - сразу зрада пропала.
Товарооббіг їм підвищує.
Это благодаря сумасброду Трампу.
Сколько бы европа не сопротивлялась гамериканскому господству а россии будет крышка.
В минувшую неделю США нарастили нефтедобычу до рекордного показателя в 8,8 млн баррелей в сутки. Это на 1,4 млн больше, чем в прошлом году. 70% этой цифры дали 7 американских сланцевых бассейнов. Остальное добыли на Аляске, в Мексиканском заливе, а также в мелких месторождениях на территории США.
Примечательно, что четверть добытого "черного золота" (3,4 млн баррелей) ушли на экспорт. Его закупили более 30 стран. Крупнейший покупатель - Евросоюз. Он приобрел 1,8 млн баррелей, что также является рекордным показателем.
США останавливаться на достигнутом не намерены. По всей стране идет строительство новых трубопроводов от крупнейших месторождений к портам. Уже в ближайшие полтора года американцы смогут отправлять на экспорт 5,4 млн баррелей нефти, догнав по объемам Россию. Этим они перекроят рынок "черного золота" в мире.
Ожидается, что США серьезно потеснят Россию на рынке Европы, так как их нефть значительно дешевле.
История в целом сильно ударит по стоимости нефти. Эксперты прогнозируют крушение цены на "черное золото" аж до 30 долларов за баррель.
Для России, доля нефтедолларов в бюджете которой превышает 45%, это станет экономической катастрофой.