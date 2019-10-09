 С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Порошенко, размещенном на сайте "Европейской солидарности".
В заявлении пятого президента отмечается: "Вместо комплексной дорожной карты, - согласие на которую мы совместно с немецкими и французскими партнерами почти выдавили из России несколько лет назад, - страна оказалась перед перевернутой логикой Минских договоренностей .... российской логикой.
И особую тревогу вызывает обсуждаемое разведения войск. С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле.
Проукраинская настроены местные жители - тоже в шоке. Они боятся расправы.
Власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Что простых решений - нету. Что мир - это "просто прекратить стрелять" - ложь. Что завершить все быстро - невозможно. Я сам когда-то должен был это признать.
Предлагаю сейчас семь шагов, которые стоит сейчас сделать, для того чтобы избежать российской ловушки.
Первое. Настаивать на принципах "сначала - безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасности до выборов".
Второе. Пресловутая "формула Штайнмайера", раз уж на нее согласилась власть, должен рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включая вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных милитаристских формирований, переходом украинского-российского участка границы под наш контроль.
Третье. Отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики вернуть нам сейчас две с половиной тысячи километров.
Четвертое. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемой участком российско-украинской границы.
Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.
Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.
Седьмое. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложения в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона".
Коли захопили Крим, коли кацапи захопили Славянськ і коли Порох став Президентом?
Назви ці 3 дати, немічне ти створіння!
А річ у тім, що:
"Фейсбук удалил "Фабрику ботов" Владимира Зеленского стоимостью в 2 миллиона долларов. Было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп.
Быдло, как так получилось, что никаких ботоферм Пороха до сих пор не нашли? А у вашего "быдло выбранного" - нашли! Или это теперь уже не важно?
Такое бывает, когда зеленая плесень попадает в головной мозг.
Чем опасна зеленая плесень для человека?
Грибок при попадании во внутренние органы человека может вызвать тяжелые заболевания - бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования.
Боты, которые наезжают на "порохоботов", делают детские ошибки типа "муки и мочи", "порохоботы" - нет.
Обещали после выборов, "порохоботы" исчезнут, потому что им не будут платить, а мы не исчезли. Мы до сих пор живые и легитимные. Продолжаем выводить на чистую воду всех и вся.
И все равно мы "порохоскот".
P.S. Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!"
А зе-ботам - пекельні борошна, щоб не було сечі терпіти
Отвод не означает то, что враг займёт эти территории. Это план демилитаризации, цель которой перекрытие границы.
Украина выполняет Минск , потому что порошенко прописал в нем все эти пункты.
Украина не может быть втянута в столетнюю войну, где каждый день гибнут люди.
Развёл истерику специально, чтоб сорвать переговоры по Донбассу. Конечно, Ахметке и многим другим выгодна серая зона , на которой можно заработать миллиарды.
Кроме того, порошенко использует все шансы для раскачивания страны, ему снится путч, а потом и отмена законе о снятии неприкосновенности.
Эта истерика именно об этом, правда , пэтя?
Артист ты херовый, хоть и очень стараешься, но переигрываешь , как всегда.
- принять формулу Штайнмайера;
- сократить финансирование ВСУ на 50%;
- объявить об отводе войск;
- объявить о планах запуска ЖД сообщения с ОРДЛО;
- вдуть ФОПы;
- начать сотрудничество с СК Мацковии;
- побить горшки с США, помощь заблокирована;
- Европа послала;
- сдать Станицу;
- МВФ кредит не дал.
Дайте ему еще 100 дней.
В этом и была суть дипломатии ПАПы, о чем прямо он, конечно, сказать не мог.
..
...
Передайте своему педро, что ничего ему не светит и что после 5-ти летнего пребывания президентом он тронулся умом и стал шизанутым на почве потери власти.