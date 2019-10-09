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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко. ВИДЕО

Неделю назад Украина под давлением России согласилась на так называемую формулу Штайнмайера. Якобы ради встречи в нормандской формате. И что? Даты встречи - нет. Россияне требуют закрепить свою формулу в украинском законодательстве. "Боевики" продолжают обстрелы. А Кремль вновь заявляет, что "их там нет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Порошенко, размещенном на сайте "Европейской солидарности". 

В заявлении пятого президента отмечается: "Вместо комплексной дорожной карты, - согласие на которую мы совместно с немецкими и французскими партнерами почти выдавили из России несколько лет назад, - страна оказалась перед перевернутой логикой Минских договоренностей .... российской логикой.

И особую тревогу вызывает обсуждаемое разведения войск. С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии

Проукраинская настроены местные жители - тоже в шоке. Они боятся расправы.

Власть должна сказать обществу правду хотя бы через полгода после президентских выборов. Что простых решений - нету. Что мир - это "просто прекратить стрелять" - ложь. Что завершить все быстро - невозможно. Я сам когда-то должен был это признать.

Предлагаю сейчас семь шагов, которые стоит сейчас сделать, для того чтобы избежать российской ловушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы уйдем из-под Петровского, террористы вернутся на свои прежние хорошо оборудованные позиции, - экс-комбат 93-й ОМБ Плахотник

Первое. Настаивать на принципах "сначала - безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасности до выборов".

Второе. Пресловутая "формула Штайнмайера", раз уж на нее согласилась власть, должен рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включая вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных милитаристских формирований, переходом украинского-российского участка границы под наш контроль.

Третье. Отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики вернуть нам сейчас две с половиной тысячи километров.

Четвертое. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемой участком российско-украинской границы.

Пятое. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Шестое. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.

Седьмое. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложения в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях. Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона".

Источник: https://censor.net.ua/v3153079
 
   
 Топ комментарии
 
Навряд чи. Вони вміють лише "пнх тьі муфлон! свьіню на нарьі! варня-я-яяя..."
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Опа! Четыре секунды прожила твоя кучка дерьма. Спам твой дом родной
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Опа .опа срослась пи да и жопа , этого не может быть промежуток должен быть . Опа - опа ...ЗЕПоросятко отдыхайте .
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Кацап, ти ідіот?
Коли захопили Крим, коли кацапи захопили Славянськ і коли Порох став Президентом?
Назви ці 3 дати, немічне ти створіння!
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Привет Еврей , Привет Андрей . Ну где ты был , ну обними его ( Барыгу ) скорей .
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А ви помітили, що Зє!ботів стало на порядок менше?
А річ у тім, що:
"Фейсбук удалил "Фабрику ботов" Владимира Зеленского стоимостью в 2 миллиона долларов. Было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп.
Быдло, как так получилось, что никаких ботоферм Пороха до сих пор не нашли? А у вашего "быдло выбранного" - нашли! Или это теперь уже не важно?
Такое бывает, когда зеленая плесень попадает в головной мозг.
Чем опасна зеленая плесень для человека?
Грибок при попадании во внутренние органы человека может вызвать тяжелые заболевания - бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования.
Боты, которые наезжают на "порохоботов", делают детские ошибки типа "муки и мочи", "порохоботы" - нет.
Обещали после выборов, "порохоботы" исчезнут, потому что им не будут платить, а мы не исчезли. Мы до сих пор живые и легитимные. Продолжаем выводить на чистую воду всех и вся.
И все равно мы "порохоскот".
P.S. Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!"
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Героям Слава!

А зе-ботам - пекельні борошна, щоб не було сечі терпіти
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Порошенко серьезно болен на голову. У него тотальная амнезия. В Золотом уже был отвод войск, и им руководил не кто-нибудь, а именно порошенко.
Отвод не означает то, что враг займёт эти территории. Это план демилитаризации, цель которой перекрытие границы.
Украина выполняет Минск , потому что порошенко прописал в нем все эти пункты.
Украина не может быть втянута в столетнюю войну, где каждый день гибнут люди.
Развёл истерику специально, чтоб сорвать переговоры по Донбассу. Конечно, Ахметке и многим другим выгодна серая зона , на которой можно заработать миллиарды.
Кроме того, порошенко использует все шансы для раскачивания страны, ему снится путч, а потом и отмена законе о снятии неприкосновенности.
Эта истерика именно об этом, правда , пэтя?
Артист ты херовый, хоть и очень стараешься, но переигрываешь , как всегда.
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Зелебобики сейчас обвиняют Порошенко за то, что эта зеленая тварь сдает Украину? Я почитал их комментарии под вчерашним постом. Это страшно. Страшно жить в стране, где 73% долбой@бы. Люди не используют мозги, чтобы думать и что-то понять, ретранслируют тезисы Г+Г.
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Одноразовый , что тебе страшно? Что президент страны заботится том, чтобы в перспективе твои дети не гибли на войне, хотя, кому я это говорю, да и откуда у бота дети
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. Достижения Зе власти за неделю:
- принять формулу Штайнмайера;
- сократить финансирование ВСУ на 50%;
- объявить об отводе войск;
- объявить о планах запуска ЖД сообщения с ОРДЛО;
- вдуть ФОПы;
- начать сотрудничество с СК Мацковии;
- побить горшки с США, помощь заблокирована;
- Европа послала;
- сдать Станицу;
- МВФ кредит не дал.
Дайте ему еще 100 дней.
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таки не зря в Раде усралась Лиза Богуцкая
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При Порохе Минск не выполнялся никем. Но отгребали санкциями за это исключительно Залесье.
В этом и была суть дипломатии ПАПы, о чем прямо он, конечно, сказать не мог.
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Я не читаю книги, которые мне не нравятся. Я не смотрю фильмы, которые мне не нравятся. Я не общаюсь с людьми, которые мне не нравятся. Я не считаю зеленую дрянь народом Украины.
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таки не зря усралась в Раде Лиза Богуцкая
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Чому барига не розчавив п*яту колону !? .. С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6220

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.Спорить с долбой@бом - все равно, что подтирать жопу соломой - жопа порезанная, руки в говне, смысла ноль.
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Порохосрань. Ваш педро прямо из кожи лезет, чтобы вернуть себе власть. Даже в такси пытается засунуть свое тело при всех, но народный таксист мягко просит его вылезти вон.
Передайте своему педро, что ничего ему не светит и что после 5-ти летнего пребывания президентом он тронулся умом и стал шизанутым на почве потери власти.
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Порохоскоты , совсем осавели и опсавели С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8446
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Чувствую будет Монике и "разведение" (ягодиц) и "имплементация" (по самые помидоры). Даже у Овоща не было столько желающих головы клиента.
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Конченые порохососы дуреют. Читать противно ихние высеры.
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