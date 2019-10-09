 Во время конфликта с добровольцами на блокпосту в Кременном один из полицейских сделал предупредительный выстрел. ВИДЕО

На эксклюзивном видео, которое оказалось в распоряжении Цензор.НЕТ, звук выстрела слышен на 30 секунде.

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