 Во время конфликта с добровольцами на блокпосту в Кременном один из полицейских сделал предупредительный выстрел. ВИДЕО

На эксклюзивном видео, которое оказалось в распоряжении Цензор.НЕТ, звук выстрела слышен на 30 секунде.
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+16
Почему полиция так смело не вела в 2014г. и не ведет себя сейчас с российско-террористическими группами боевиков?
+15
Давайте цю поліцейську свору випхаємо патрулювати Донецьк.
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
+14
Ця влада дійсно надала дозвіл стріляти в людей.
Гірше ніж янукодло..
Гірше ніж янукодло..
Гірше ніж янукодло..
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
хто надав наказ ?
в зельку вже вселивсь духан януковоща ?
Прошу вас не обзивайте Президента України, це неправильно обзиватися і нічого не дає.
цього дрібного членограя ?
А зараз це наш Президент - не можна обзивати Президента тим більше, що будуть реформи.
Ст. 33 Конституции Украины.
Ст 313 Гражданского кодекса Украины.
Если ты реальный адвокат, то не можешь этого не знать.
73% дурников...вы выйдите захищати цю НАРКОШУ?)))
одна надія на армію фуйла, якщо авакян не спроможиться.
Око у него не железное...
Да и вписыватся за НАРКОШУ и его дедулю...смысла нет...
Куда потом бежать?
но,что очень показательно,когда пацаны прессуют мусорских на дороге - ВСУшники отворачиваются и наслаждаются краевыдами..