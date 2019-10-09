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 Политика Украины, Общество
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 Во время конфликта с добровольцами на блокпосту в Кременном один из полицейских сделал предупредительный выстрел. ВИДЕО

Во время конфликта с добровольцами на блокпосту в Кременном один из полицейским сделал предупредительный выстрел. Внимание! Ненормативная лексика!

На эксклюзивном видео, которое оказалось в распоряжении Цензор.НЕТ, звук выстрела слышен на 30 секунде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3153024
 
 
 Топ комментарии
 
Почему полиция так смело не вела в 2014г. и не ведет себя сейчас с российско-террористическими группами боевиков?
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Давайте цю поліцейську свору випхаємо патрулювати Донецьк.
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
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Ця влада дійсно надала дозвіл стріляти в людей.
Гірше ніж янукодло..
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Ця влада дійсно надала дозвіл стріляти в людей.
Гірше ніж янукодло..
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Аваківці з кокардами "воюють" із аваківцями без кокард - увесь смисл відео. Розводять дурнів.
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Продовжуй-те! Від якого один доброволець .....
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Почему полиция так смело не вела в 2014г. и не ведет себя сейчас с российско-террористическими группами боевиков?
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следует предположить: не было приказа.
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потому что русские захватили ВР и кресло президента
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Они ещё и с копателями янтаря такие добрые, несмелые и податливые, не только с сепарами. Но как видят добровольцев, майдановцев - сразу фас. Это у них в крови, потому что МУСОРА.
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ага...а як же пєрєстать стрєлять?...ааа...так він же не казав по кому саме треба пєрєстать стрєлять...
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Давайте цю поліцейську свору випхаємо патрулювати Донецьк.
Як розумні такі.. Не вони території від сепарів відвоювали, а ці хлопці.
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не треба ображати поліцейских: вони під наказом.
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під яким наказом ?
хто надав наказ ?
в зельку вже вселивсь духан януковоща ?
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як яким? а чого поліцейські там стоять? - бо їм віддано наказ! Вони ж не вільні козаки, поскакали туди, а потім - сюди. Хто віддав? не знаю, їх керівництво.
Прошу вас не обзивайте Президента України, це неправильно обзиватися і нічого не дає.
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кого не обзивати ?
цього дрібного членограя ? Під час конфлікту з добровольцями на блокпосту в Кремінному один із поліцейських зробив попереджувальний постріл - Цензор.НЕТ 3096
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ну талановита людина грала на роялі, але то була така робота.
А зараз це наш Президент - не можна обзивати Президента тим більше, що будуть реформи.
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ну...я так думаю, що ми повинні пишатися батьком нашого народу - Президентом Зеленським, який робить те, що не робили кляті папердникі та довели країну до такого страшного стану, що люди кидаються на людей!!!
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я дуже поважаю вашу думку. Можливо я і помиляюсь - таке зі мною часто трапляється.
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в суде будешь их захищати, а тут не треба.
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мне фиолетово, ... я тебе написал "где" (в суде), а не "кого" ...
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Потому что нарушают законы.
Ст. 33 Конституции Украины.
Ст 313 Гражданского кодекса Украины.
Если ты реальный адвокат, то не можешь этого не знать.
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ЗЕ МОНИКА активно идет к ЙОЛКЕ!)))
73% дурников...вы выйдите захищати цю НАРКОШУ?)))
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ніт, не підуть.
одна надія на армію фуйла, якщо авакян не спроможиться.
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Рукзак Авакович не пойдет на это...
Око у него не железное...
Да и вписыватся за НАРКОШУ и его дедулю...смысла нет...
Куда потом бежать?
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Не підуть, бо їх нема, хіба що ватні тітки.
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полицаи аж из галифе выпрыгивают - так хотят отштанмаериться..
но,что очень показательно,когда пацаны прессуют мусорских на дороге - ВСУшники отворачиваются и наслаждаются краевыдами..
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Ну так нехай з його зарплатні вирахують вартість патрона,в чому проблеми?
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зелебобы в добровольцев стреляют а сепарам особый статус. а потом спрашиваете кто памятники участникам ато обливает
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На передову любителя стріляти, там нарозважається досхочу
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я так думмаю що ті стрільці з передової перебіжать до власовців ,тьху не так до шаймайорців яким підвладні власовці, ви дивіця німці знову з кацапами рулять на частині нашої теиторії
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сепары переходили на подконтрольную территорию агитировать и никто их и не пытался задержать, а в добровольцев ствол
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Надеюсь врачам удалось извлечь оружие из попы дерзкого?
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Не хотілось би доводити людей до гріха. Атовці можуть швидко позабирати зброю в цих ментів... Або і пристрелити..
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це злочин і громадянська війна. Атовці на це не підуть, бо знають, що поліцейські під наказом.
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це ваш товариш? і тому ви думаєте, що він вмів думати
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На Банковой нужно что-то доказывать, а не мусорам на блокпостам с лугандоном.
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По ходу они перепутали атовцев со студентами на майдане. Эти само могут выстрелить и не только в воздух. Многие и в человека запросто. Они уже этот рубикон перешли. Предсказуемо ***** закончат сопливые. Уже видно. ******* жрут шампань на радостях в кремле.
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мы видели где были добровольцы, а где менты в 14 году....
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Шмаркля довела до зіткнень добровольців з поліцейськими... За це теж ловелеться відповідати довбаному кловуну...
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Аваков дав приказ стріляти в його нацжон ? На кого то шоу ? То цирк -попередження для справжніх ветеранів АТО ...Але ..!
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Суцільна брудна, російська лайка. То воїни світла були чи ще нє?
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я так думаю що лайка для російсього спецназу бо нашу мову не розуміють
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Чому їх не пускають?Їх треба пустити,дати зброю - і нехай служать...
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"Полиция с народом".........хороший мент, мертвый мент...горбатого могила только исправит..
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Цікавий наказ- порушувати закон України про свободу пересування по теріторії України.....І не вперше.І про згоду на виконання злочинного наказу - ніхто не питає....Хтось добровільно йде теріторією України її захищати,а хтось добровільно порушує закон,не даючи захищати країну .
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А мне показалось,что полицейские особо то "жопу и не рвали".И правильно делали.
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От кожен другий комент " хто дав наказ стріляти?". Та ніхто не давав - є Устав. Чисельна група людей агресивно себе поводить, наближається впритул, а в тебе зброя, за яку ти відповідаєш. Тож попереджувальний в повітря і на безпечну відстань..
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Я це саме повторюю дебілам, що кажуть "Турчінов сдал Крим". Є Устав. І при проникненні стороннього на територію в/ч, караульний повинен застосовувати зброю. Наказ на застосування не потрібен ні від президента, ні від в/о.
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