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 Украине стоит продолжать политику сотрудничества с Нидерландами в деле MH17, в том числе относительно незакрытого воздушного пространства, - Яременко. ВИДЕО

Украинские власти должны продолжать политику открытости и полного сотрудничества с нидерландскими следователями в деле о сбитом над Донбассом в 2014 году "Боинге" рейса MH17.

Об этом заявил в видеообращении глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что нынешняя власть должна продолжать эту политику, в том числе, если голландские парламентарии будут не только пытаться удовлетворить понятные эмоциональные потребности жертв и родственников этой катастрофы, которых мы полностью понимаем и солидаризируемся. И если голландские парламентарии все-таки хотят найти истину, то мы должны помочь. Украина должна спокойно идти на сотрудничество, как и делала это во всех эпизодах с первых минут этой катастрофы", - сказал он.

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По его словам, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Если ситуация с небом министру иностранных дел (Блоку – ИФ) представляется, как комплексная, а не только как вопрос решений Украины, то, мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы ни делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - пояснил Яременко.

Он также анонсировал рассмотрение этого решения парламента Нидерландов комитетом по иностранным делам.

"Я буду призывать к сдержанности. Решение парламента Голландии, учитывая что было несколько проектов и был выбран наиболее деликатный по отношению к Украине, не дает оснований для криков, инсинуаций или несдержанного поведения. Давайте будем мудрыми", - резюмировал он.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 октября 2019 года парламент Нидерландов поддержал предложение партии "Христианско-демократической призыв" о дополнительном расследовании. Депутат от ХДП Крис ван Дам сообщил: "Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только принято единогласно".

Источник: https://censor.net.ua/v3153005
 
 
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Продажна Європа боїться. Кого купили, а більшість боїться і грається в "толерантність" з РФ.
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Готовьтесь - MH17 частично повесят на нас.
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Почему частично? Достаточно, чтобы следствие признало, что в то время в Украине велись военные действия. Тогда Украина должна была закрыть воздушное пространство над той территорией. Украина виновата - и пофиг, кем, и из чьей установки, из кем контролируемой территории была выпущена ракета. Это - благодарность за Цемаха. Не хотите помагать в расследовании - будете виноваты сами!
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Емсли бы не мудрейший обмен пленными и выдача кацапам Цемаха, никто бы не вспомнил о незакрытом воздушном пространстве. Это - последствия мудрейшей внешней политики недонаполеона.
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Женіть цих ворогів, не чекайте, бо вони за півроку цілком зруйнують державу! Ніякого обов'язку закривати повітряну простору Україна не мала. Коли зрадники та аґенти повісять це на Україну, голяндці витрясуть з українського народу мільярди долярів за злочин Путіна.
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***** расщедрилось на комиссию и теперь будут искать виноватых в Украине.
Что не удивительно при Монике Зелинской в роли президента.
Настоящего-то президента нет!!!
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Тем более что у нас нет причин волноваться.
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если нет причин волноваться - это не означает что их нужно искать
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как сказал некогда святой и кроткий петя: на всякий слючай у нас есть план "Б"
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Пети с планом Б уже нету. Зато есь вовочка с планами B,C,D,E,......Y,Z.
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Надо же, следствие Нидерландов считало Россию виновником гибели самолета, Порошенко поменяли и мнение начало меняться ....
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Что то очень много стало в информпространстве этой бородатой вагины
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а с какого хрена мы должны были закрыть полеты? мы чьо, собирались кого-то сбивать?

послать их путена...
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Для того "зеленые лица" Цемаха и отдали ху@лу, чтобы поссорить Украину с Нидерландами. Голландцы неоднократно просили выдать им Цемаха, но зеленая кукла отдала его своему дружбану ху@лу, а теперь Нидерланды будут раскручивать "вину Украины" за незакрытое небо, ставя нас в один ряд с кремлевским убийцей... Зебилы, это ваша заслуга, тупые вы идиоты...
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А навіщо тоді цемаха віддавали? Чи це таке співробітництво?
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