 Украине стоит продолжать политику сотрудничества с Нидерландами в деле MH17, в том числе относительно незакрытого воздушного пространства, - Яременко. ВИДЕО

Об этом заявил в видеообращении глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что нынешняя власть должна продолжать эту политику, в том числе, если голландские парламентарии будут не только пытаться удовлетворить понятные эмоциональные потребности жертв и родственников этой катастрофы, которых мы полностью понимаем и солидаризируемся. И если голландские парламентарии все-таки хотят найти истину, то мы должны помочь. Украина должна спокойно идти на сотрудничество, как и делала это во всех эпизодах с первых минут этой катастрофы", - сказал он.

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По его словам, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"Если ситуация с небом министру иностранных дел (Блоку – ИФ) представляется, как комплексная, а не только как вопрос решений Украины, то, мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы ни делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - пояснил Яременко.

Он также анонсировал рассмотрение этого решения парламента Нидерландов комитетом по иностранным делам.

"Я буду призывать к сдержанности. Решение парламента Голландии, учитывая что было несколько проектов и был выбран наиболее деликатный по отношению к Украине, не дает оснований для криков, инсинуаций или несдержанного поведения. Давайте будем мудрыми", - резюмировал он.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 октября 2019 года парламент Нидерландов поддержал предложение партии "Христианско-демократической призыв" о дополнительном расследовании. Депутат от ХДП Крис ван Дам сообщил: "Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только принято единогласно".