 В Одессе пассажиры трамваев 2 часа переставляли с места на место преграждавшую путь малолитражку, водитель которой пошла на "Привоз". ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Avto24, около 15.20 владелица красного автомобиля Chery QQ приехала на рынок и припарковала свое авто прямо посреди площади, где разъезжаются трамваи. И ушла с ребенком на два часа.
Задняя часть автомобиля мешала движению трамвая в одном из направлений. Тогда пассажиры вышли и вытолкали машину, освободив путь. Но тогда автомобиль начал мешать движению трамвая в другом направлении. Тогда пассажиры следующего проезжающего трамвая снова отодвинули машину. Эта "процедура" повторялась каждый раз, когда на площадь приезжал трамвай.
Женщина, после того, как решила все свои дела, спокойно села в свой автомобиль и поехала дальше. Скорее всего, она даже не поняла, что происходило с ее машиной все это время.
впритык влез - как он выезжал понятия не имею...
Смонтировано отлично. Но если бы у нее "проводка замкнула", то все бы остались довольны.
- ой вей.. шо деется! от скажите мне, как комунист комунисту, мы сегодня таки будем ехать или повесим табличку «на похороны не торопясь»?
- Ой, таки мине все равно, лишь бы да!
Мне интересно когда там появится заборчик треугольничком и что нибудь красивенькое по центру
Стадо Баранов, плюющие на Правила дорогого движения вокруг никого не беспокоит? Остановка и стоянка на трамвайный путях, движение по встречной полосе движения, остановка и стоянка на перекрёстке.... эта клуша нарушила меньше, чем остальные участники движения...