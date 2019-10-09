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Все про:курьез (3980) Одесса (5678) парковка (233) трамвай (160)

 В Одессе пассажиры трамваев 2 часа переставляли с места на место преграждавшую путь малолитражку, водитель которой пошла на "Привоз". ВИДЕО камер наблюдения

6 октября на перекрестке возле рынка "Привоз" в Одессе произошел курьезный случай, снятый камерами наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Avto24, около 15.20 владелица красного автомобиля Chery QQ приехала на рынок и припарковала свое авто прямо посреди площади, где разъезжаются трамваи. И ушла с ребенком на два часа.

Задняя часть автомобиля мешала движению трамвая в одном из направлений. Тогда пассажиры вышли и вытолкали машину, освободив путь. Но тогда автомобиль начал мешать движению трамвая в другом направлении. Тогда пассажиры следующего проезжающего трамвая снова отодвинули машину. Эта "процедура" повторялась каждый раз, когда на площадь приезжал трамвай.

Женщина, после того, как решила все свои дела, спокойно села в свой автомобиль и поехала дальше. Скорее всего, она даже не поняла, что происходило с ее машиной все это время.

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Источник: https://censor.net.ua/v3152997
 
   
 Топ комментарии
 
Какая глупость...ведь все знают что машина на крыше перемещается гораздо удобнее
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Ни у кого не хватило ума проколоть колеса? Ну, потом пусть требуют бесплатного лечения грыж и грыж позвоночника...
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и вот эта дура и ТП, 100% голосовала за Зебила..
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Тебе не сюда, тебе в дурку...Диагноз: навязчивые галлюцинации на фоне белой горячки (везде видит какого-то презелента и каких-то Сар)..)))
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Ни у кого не хватило ума проколоть колеса? Ну, потом пусть требуют бесплатного лечения грыж и грыж позвоночника...
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На проколотых тяжелее толкать. А вот лобовуху грохнуть надо было.
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трамваем толкали бы на спущенных или вызвали эвакуатор за 2 часа таки....
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Не забывайте,что это Одесса.Там чуть больше доброты и юмора(так там было всегда,ещё и до Совка и после)Ну и как говорят в параше эту страну(нас Украинцев)не победить...
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Выдадут права тупым овцам, потом другие страдают!
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Какая глупость...ведь все знают что машина на крыше перемещается гораздо удобнее
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когда то в институте всей толпой перенесли и поставили Запорожец ,ну очень "уважаемого" препода между двух деревьев - носом и кормой к дереву.
впритык влез - как он выезжал понятия не имею...
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Я слышал эту историю от своего препода, про то как он был студентом и как они же поставили жужик профессора на кирпичи. Походу весёлые ребята эти студенты.
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Я "улюбленому преподу" просто переставив місцями високовольтні дроти. Вся кафедра метушилася навколо 21-ї Волги поки не покликали інструктора автокурсів і він миттєво розібрався в чому проблема.
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Любимая забава всех студентов. У нас военрук так страдал.
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це такое одесское перемещение тяжестей в стиле пинг-понг
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хорошо хоть "ку ку", а не какой нибудь "каен".. В Одессе пассажиры трамваев 2 часа переставляли с места на место преграждавшую путь малолитражку, водитель которой пошла на "Привоз" - Цензор.НЕТ 5383
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и вот эта дура и ТП, 100% голосовала за Зебила..
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Трамвайчики прикольные, помню в Евпатории на таких катался.
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Что у одесситов не нашлось шила или ножа？Прокололи колеса и всех делов.
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В смысле всех делов? Машина после этого резко перестала бы мешать проезду трамвая?
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А может пора этой козе штраф за неправильную парковку?
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Лише якщо обобисто Аваков випише всім хто намагався здвинути, то поліції у нас немає.
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Все одно не зрозуміє. Там же мізків немає. От якби кожен з трамваїв впоров у бік того корча ! І так протягом 2 годин !
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Фигасе там движение, подписать шо Иран - никто не усомнится.
Смонтировано отлично. Но если бы у нее "проводка замкнула", то все бы остались довольны.
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Вот так просто села и уехала? И никто ей шины не порезал? Во Франции в аналогичном случае машину сожгли. Токо не говорите мне, что они варвары а мы-цивилизованы. Нет. Мы просто терпилы...
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"Искусство жить в Одессе". Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. 1989 г. Римейк...
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Это жесть конечно баба что с неё взять, но в 2019 нужно хоть как-то развивать инфраструктуру, строить парковочные плошадки... а так видео напоминает съёмку СССР, даже трамваи в тему
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Дурдом )))) у нас приіхав б абшлепваген забрав це корито на штрафмайданчик та й Чао бамбіно )
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В комментариях на тюбике сказали, что эвакуатор иногда прибывает часа через три. Заняты на хлебных местах, им некогда.
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Родная Одесса! Такое могло случиться только у тебя !Особенно свалила меня со стула концовка..Ржу на полу В Одесі пасажири трамваїв 2 години переставляли з місця на місце малолітражку, яка перекривала дорогу, бо її водійка пішла на "Привоз" - Цензор.НЕТ 5782
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Я имею вам сказать пару слов, шо и сейчас в Одессе помнят, кто был старый биндюжник Мендель Крик. Грубияном среди биндюжников слыл старый биндюжник Мендель Крик. Но таки покладите себе в уши мои слова: вот эта вот мадам, шо поставила вот так свою машину и просто пошла себе ходить на Привоз - так это нам такая грандиозная хуцпа, шо и Мендель Крик, и заодно Фроим Грач с ним превратились бы в два соляных столпа через такую хуцпу.
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***
- ой вей.. шо деется! от скажите мне, как комунист комунисту, мы сегодня таки будем ехать или повесим табличку «на похороны не торопясь»?


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- Ви едите рыбку фиш из ложкой или из вилкой?
- Ой, таки мине все равно, лишь бы да!
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А полиции в одессе нет? Никому в голову не пришло позвонить сообщить что мразь на рельсах припарковалась?
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молодцы одесситы - терпения вам и хорошего настроения...))), предлагаю дуньке этой подарить это видео на 1-ое апреля, в ее, так сказать, национальный праздник - день дурака...
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А трамваем отодвигать "бибику" ТП было бы проще.
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Чого ви такі всі агресивні? Зразу розбить, перевернуть. Ну поставила дівчина трохи неправильно машину. Як би це був фільм про віценаморгунова ніхто б кіпішував, сміявся. Одесити молодці, відтяги і все (супроводні слова скоріш за все були отборні😃).
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Та добре, що хоч не прозвучали побажання "дівчині ножем по горлу, а дитину головою об асфальт". Бо й таке буває.
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Знаю я эту косыночку Когда последний раз был там, видел как пинают машинку.
Мне интересно когда там появится заборчик треугольничком и что нибудь красивенькое по центру
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А общее количество нарушений ПДД участниками дорожного движения за время съёмок никого не шокирует???
Стадо Баранов, плюющие на Правила дорогого движения вокруг никого не беспокоит? Остановка и стоянка на трамвайный путях, движение по встречной полосе движения, остановка и стоянка на перекрёстке.... эта клуша нарушила меньше, чем остальные участники движения...
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Краще би перевернули, аніж переставляти.
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На китайцах тонкий металл, так что ей там нормально вмятин наставили.
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Вот это ржака))) В Беларуси бы хрен кто из трамвая вышел, ждали бы ГАИ с эвакуатором. И бабу бы, скорее всего, лишили прав за создание аварийной обстановки. А в Украине народ смиренно вышел, помог, что значит самоорганизация и ГАИ не нужен))
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Больше похоже на какой-нибудь Бомбей 80-х годов. Только верблюдов с ишаками не хватает. И велосипедов с мопедами. Какая там Европа...
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А и что понравилось в Украине - пешеходы спокойно ходят перед трамваем, трамвай останавливается чуть ли не в любом месте, чтобы забрать пассажиров. В Беларуси - шаг влево, шаг вправо - расстрел))
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Судя по всему она не на Привоз заходила, а в зоопарк. Потому и долго так ее не было. Саундтрек зачетный.
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