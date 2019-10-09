 "Зброя і безпека" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Украина имеет все основания для того, чтобы "Зброя і безпека" стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы", - сказал Александр Турчинов после посещения выставки, сообщили Цензор.НЕТ в его пресс-службе.

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По словам Александра Турчинова, ежегодно среди участников выставки увеличивается количество украинских частных предприятий. "Не только государственные мощные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику", - подчеркнул он, добавив, что с каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей вооружения значительно возрастает.















Кроме того Александр Турчинов отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", "вызвавший значительный интерес военных экспертов из многих стран".



"Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины ", - резюмировал Александр Турчинов.



