 "Зброя і безпека" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Украина имеет все основания для того, чтобы "Зброя і безпека" стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы", - сказал Александр Турчинов после посещения выставки, сообщили Цензор.НЕТ в его пресс-службе.
По словам Александра Турчинова, ежегодно среди участников выставки увеличивается количество украинских частных предприятий. "Не только государственные мощные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику", - подчеркнул он, добавив, что с каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей вооружения значительно возрастает.
Кроме того Александр Турчинов отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", "вызвавший значительный интерес военных экспертов из многих стран".
"Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины ", - резюмировал Александр Турчинов.
меня уже аж колотит от этого тупого слова. как сговорились прямо. особенно в Дубинского в коментах на Ютубе вопят и грозятся.
А должны сухарики сушить на пути ответственности за воровство, коррупцию и мародерство на крови.
Так что да - настоящий секретарь СНБОУ по-прежнему Турчинов.
Ты сам веришь в это?
задницей в 43 струи, на сходя с очка у бабушки в Воронеже, где мобилизацию пересиживали.
Іноземці в шоці - країна яка випускає зброю і продає ії, свою армію тримає на застарілому радянському озброєнні
togda po4emu Ze hochet sokratit budjet MOU, mojesh v inete poiskat chto MOU ************* okolo 10ti lyardov , kak krichal ZE odnomu deputatu ot budjeta vi uje otrezani ,
tak zakakie shishi zakupat novoe voorujenie dlya armii
Видно, Беня еще не дал ему команды из собачьей будки вылазить...