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Все про:оружие (3768) Турчинов (3184) Укроборонпром (792)

 "Зброя і безпека" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В этом году на главной украинской выставке вооружения, военной и специальной техники "Зброя і безпека - 2019" представлена ​​продукция украинского оборонпрома, а также 50 компаний из 16 стран-партнеров.

"Украина имеет все основания для того, чтобы "Зброя і безпека" стала главной специализированной выставочной площадкой Восточной Европы", - сказал Александр Турчинов после посещения выставки, сообщили Цензор.НЕТ в его пресс-службе.

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По словам Александра Турчинова, ежегодно среди участников выставки увеличивается количество украинских частных предприятий. "Не только государственные мощные производства, но и компании из негосударственного сегмента экономики начинают выпускать очень качественное оружие и военную технику", - подчеркнул он, добавив, что с каждым годом качество и спектр предложений украинских производителей вооружения значительно возрастает.

Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 01

Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 02
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 03
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 04
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 05
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 06


Кроме того Александр Турчинов отметил, что впервые на выставке представлен новый украинский мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", "вызвавший значительный интерес военных экспертов из многих стран".

"Национальный оборонно-промышленный комплекс позволяет обеспечить современным оружием и военной техникой наши ВСУ и поднять на более высокий уровень экспортный потенциал страны. Эти задачи были и должны оставаться главным приоритетом для сектора безопасности и обороны Украины ", - резюмировал Александр Турчинов.

Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 07
Зброя і безпека должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов 08

Источник: https://censor.net.ua/v3152982
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас сиполняющая роль президента Украины Моника Зеленски назначила притворяться секретарем СНБОУ лугандонского сепара.

Так что да - настоящий секретарь СНБОУ по-прежнему Турчинов.
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Такое ощущение, что "кровавый пастор" до сих пор секретарь СНБО
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О как козломордая шушера на Мокшандии возбудилась...
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а этот пастор каким краем сейчас к этой выставке?
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последние разы на людях, скоро расскажет , почему сдал крым, почему народ до крайней нищеты довел, за смерти, за кровь, за мародерство ЗА ВСЕ СВЫНЯЧЬЯ ШАЙКА ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ
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О как козломордая шушера на Мокшандии возбудилась...
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почему народ до крайней нищеты довел\\\\\\\\\\

меня уже аж колотит от этого тупого слова. как сговорились прямо. особенно в Дубинского в коментах на Ютубе вопят и грозятся.
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Это для Инсты. Не волнуйтесь он ничего не сломает.
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Такое ощущение, что "кровавый пастор" до сих пор секретарь СНБО
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Так он ним себя до сих пор мнит. Как барыга себя- президентом. Осеннее обострение соевой шизофрении. "Оружие и безопасность" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4078
А должны сухарики сушить на пути ответственности за воровство, коррупцию и мародерство на крови.
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Сейчас сиполняющая роль президента Украины Моника Зеленски назначила притворяться секретарем СНБОУ лугандонского сепара.

Так что да - настоящий секретарь СНБОУ по-прежнему Турчинов.
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Ага!!! В рыговской команде Моники Зеленского луганский биндеровец затесался. "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4628

Ты сам веришь в это?
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это потому, что по сравнению с нынешними пигмеями, - он великан!
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он по прежнему пастор! а пасторам свойственна забота за стадом , даже если стадо тупое и всегда не благодарное!
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а тебе что нужно, израильтянен? учти, вежливо, а не как все называют
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Украину (воюющую страну!!!) за 5 лет (!!!) ты сильно "вооружил"? Теперь будешь учить Европу, что ей делать? "Оружие и безопасность" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8181
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У нас война с русней а они блин выставки вооружения проводят да отвод ВСУ с позиций!!! Капец... Та отдайте сразу пацанам на передок потому что скоро кацапо-воины полезут..
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У Турчинова есть пресс-служба? Я слышал он стал блогером.
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забавные коментари от зебгобиков любителей инкогнито воевавшего под Славянском вовки с богданом и лысым "Оружие и безопасность" должна стать главной выставкой вооружения Восточной Европы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 288
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Они за Крым кровь проливали...
задницей в 43 струи, на сходя с очка у бабушки в Воронеже, где мобилизацию пересиживали.
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Откуда это чучело вылезло? Обратно в чемодан и нафталином до суда засыпать. Опять какие то понты и фотки для отчётности. Шура,только руками ничего не трожь,сломаешь.
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вовка геройски посидел на месте десантника в новом БТР Отаман 3 и полез в кабину вертушки "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5188 А да с рожей идиота слушал про Нептуна "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5188
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Днепр порадовал и ракетной для сухарей новой и готовым проектом ЗРК ну и бтр где вовка посидель "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5051 "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1033
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Зброя і безпека повинні бути в Україні, а не на експорт

Іноземці в шоці - країна яка випускає зброю і продає ії, свою армію тримає на застарілому радянському озброєнні "Зброя та безпека" має стати головною виставкою озброєння Східної Європи, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2099
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Роман Григоров 63b79507

togda po4emu Ze hochet sokratit budjet MOU, mojesh v inete poiskat chto MOU ************* okolo 10ti lyardov , kak krichal ZE odnomu deputatu ot budjeta vi uje otrezani ,
tak zakakie shishi zakupat novoe voorujenie dlya armii
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А на этой "выставке" будет представлено то хламьё/непотриб, которое заместитель ПастЕра (не без его ведома, ессно) за копейки скупал у ВРАГА и "продавал" своей воюющей (!!!) армии с "накрутками", на порядок выше "цены"? Пусть бы вся Восточная Европа увидела ваше ДНИЩЕ донное! И про "Молоты" Парашинского не забудь!
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организаторы, хоть один день выставки могли в выходной провести?
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а вдруг шпиёны из работяг придуть? тока в будни!
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ветки о пасторе всегда отличались значительным количеством удалённых комментов..
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На ольгинских Пастор действует безотказно, - корячит чертей знатно=)
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а что не видно нового секретаря СНБО?
Видно, Беня еще не дал ему команды из собачьей будки вылазить...
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