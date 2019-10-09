 Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, выступление которого опубликован на странице дипломата в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством. Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которое поддерживают также наши партнеры по "нормандскому формату", - это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией", - сказал Макеев.

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Он заверил, что с "формулы Штайнмайера" не начинаются переговоры, она предусматривает только решение вопроса, когда вступит в силу закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе .

"Все, о чем говорит "формула Штайнмайера", - это о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления. Подчеркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление", - отметил дипломат и добавил, что по "формуле Штайнмайера" такой закон вступит в силу в день проведения на ныне оккупированных территориях Донбасса выборов, которые должны быть демократическими и соответствовать стандартам ОБСЕ.

В то же время Макеев подчеркнул, что эти выборы будут признаны демократическими только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ увидят, что "на избирательных участках нет урок с автоматами, рядом с избирательном участке нет танков, любой гражданин Украины, который проживает на этой территории, может прийти и проголосовать, в том числе 1,5 млн временно перемещенных лиц".

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Также он отметил, что на выборах украинские СМИ должны будут иметь возможность освещать избирательный процесс, украинский ЦИК проводить эти выборы, и любой гражданин Украины сможет баллотироваться, любая украинская политическая партия сможет выдвигать свои кандидатуры.