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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Партнеры Украины по "нормандскому формату" поддерживают требование украинских дипломатов в России по выводу ней войск и предоставление возможности Украины восстановить суверенитет над временно оккупированными территориями.

Об этом заявил политический директор МИД Украины Алексей Макеев, выступление которого опубликован на странице дипломата в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством. Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которое поддерживают также наши партнеры по "нормандскому формату", - это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией", - сказал Макеев.

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Он заверил, что с "формулы Штайнмайера" не начинаются переговоры, она предусматривает только решение вопроса, когда вступит в силу закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе .

"Все, о чем говорит "формула Штайнмайера", - это о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления. Подчеркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление", - отметил дипломат и добавил, что по "формуле Штайнмайера" такой закон вступит в силу в день проведения на ныне оккупированных территориях Донбасса выборов, которые должны быть демократическими и соответствовать стандартам ОБСЕ.

В то же время Макеев подчеркнул, что эти выборы будут признаны демократическими только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ увидят, что "на избирательных участках нет урок с автоматами, рядом с избирательном участке нет танков, любой гражданин Украины, который проживает на этой территории, может прийти и проголосовать, в том числе 1,5 млн временно перемещенных лиц".

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Также он отметил, что на выборах украинские СМИ должны будут иметь возможность освещать избирательный процесс, украинский ЦИК проводить эти выборы, и любой гражданин Украины сможет баллотироваться, любая украинская политическая партия сможет выдвигать свои кандидатуры.

Источник: https://censor.net.ua/v3152968
 
 
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Ні капітуляції!
Слава Україні!

14.10.2019
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Так і повірили Дрискайкові. Сєпар за інстинктом.
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Ультраправых, приверженных теориям заговора и пр. это все равно не убедит.
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хм...но территорию мы оркам отдаем... я или дурак - или вы идиоты..
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бот - когда это в истории было что после отвода воск кацапы не занимали эти территории!? Вспомни Приднестровье, Абхазию, Карабах ... Так что закрой свою шухлятку и не гони мне тут пургу !!
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Украинцы , я не ясновидец, но запомните это : благодаря Монике Зеленски Донбас превращается в Приднестровье-2 . Россия полностью контролирует это территорию , Украина благодаря Монике отводит от Донбаса войска , война не заканчивается , потому что в любой удобный для России момент , она будет пробивать коридор в Крым и до Приднестровья , и благодаря Монике с России снимают санкции. Действия Моники привели до потери Украиной Донбаса . Что надо было делать Монике ? Добивается голубых касок на границе между Россией и Украины! Вы это не понимаете ? Почему ?
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Бери трошки выше, это благодаря 5 ти летним Приднестровье - 2. Она при 5 ти летних потеряна. А теперь, хоть об стену бейся, посоветуй Монике, х....... шо у вас выйдет. Знаешь, легко потерять, а вот найти. Вот ты, как раз и не понимаешь. Почему? Ты спрашиваешь, МЫ НИ КОМУ НЕ НУЖНЫ.
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тогда придеца избирать ватаманов или бацек Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4147
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та тупорылым соевым баранам не докажешь. Они уже до хрипоты блеют "капитуляция"
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Украинцы , я не ясновидец, но запомните это : благодаря Монике Зеленски Донбас превращается в Приднестровье-2 . Россия полностью контролирует это территорию , Украина благодаря Монике отводит от Донбаса войска , война не заканчивается , потому что в любой удобный для России момент , она будет пробивать коридор в Крым и до Приднестровья , и благодаря Монике с России снимают санкции. Действия Моники привели до потери Украиной Донбаса . Что надо было делать Монике ? Добивается голубых касок на границе между Россией и Украины!
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А ну пусть покажет это в тексте документа, который они недавно подписали!!!
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так ты же на соседней ветке орал, шо тот документ на зубок выучил, так поведай
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там и так щас местные советы из бабаев и моторол, хотите их узаконить просто?
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Проклятие порохоботи подменили зелю Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 5796

Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb

Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
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он просто забывает что говорил вчера. или второй вариант - он тряпка которая плывет по течению в канале канализации.
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плавал, знаешь！
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Кандидат? А тарифы на коммуналку уже снизили,как вещал кандидат?
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все течет все меняется...
вот и тарифы уже нормальные и економически обоснованы
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Отвод войск нужно для России , что бы легче могла Россия пробить коридор в Крым . Кому это не понятно зачем отводятся войска ?
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Украинская политика, 2019 год.
--- Формула Штанмайера...
--- Предатели, зебилы, это капитуляция!!! Отдаем землю пуйлу!
--- ...
--- Ану быстро поясните!!
--- Формула Штанмайера - это всего план проведение украинских выборов в донбассе
--- Ану не обьясняйте ничего, предатели! Все равно отойдет пуйлу!

Отличная дискуссия выходит)))
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По-простому, по-народному.
Для того щоб посрати (провести вибори) спочатку треба знять штани (роззброїть орків) - це "мінські угоди".
Згідно "формули Шаурмаєра" пропонується срати не знімаючи штанів.
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Геть нічого подібного у цій "формулі" немає. Вона аж ніяк не змінює Мінських угод. Не плутайте те, що є у цій формулі реально із тим, що вам пропагандони втюрили.
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ой как выкручиваются...ой как переобуваются в воздухе...
говорить можете все...вот только все это оправдания и предположения... посмотрим как это будет вписываться в забаганки и хотелки дыры... они ж уже размечтались ...слюной давятся)))
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та кто выкручивается, это все говорилось изначально, но вы же слышите только "капитуляция, зрада"
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Говорильню ты себе в зеленый зад засунуть можешь.

Покажи подписанный текст со всеми условиями, о которых постоянно врет Моника Зеленски и ее миньетчицы.
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"Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством. Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которое поддерживают также наши партнеры по "нормандскому формату", - это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией" - good. а теперь напишите это на бумаге и заставьте кремлевские башни это подписать. пусть будет формула макеева.
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обсе- козломорная организация,она не увидит и урков с автоматами и нарушений никаких не увидит,так что Макеев-иди лесом
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Из москвабада раздаются вопли,что таких условий о каком-то там выводе войск Украина не получит. Не для того каша варилась. Что дальше,зелики? Отводим войска и подавляем недовольных?
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Какая нафиг формула и разводы укролохов, все формулы и разводы должны быть ратифицированы большинством ВР!
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жена говорит, что этот Штанмайер уже как член семьи стал за последнее время.
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жене, однако, видней... Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6048 Пощупай голову хорошенько в местах произростания рог Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2534
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Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 718

У тебя есть что-то другое? Если нет, то тебя, тупизня, опятьо разводят втемную.
Если да, то покажи.
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А особливий статус, закріплений в конституції - це що? Де тут унітарність?
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рук не показывают... пальцы скрестил, гад Никаких президентов, никаких автономий никто выбирать на Донбассе не позволит. Украина - унитарное государство, - МИД о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9199
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Словоблудие и замыливание глаз. Проталкивают, сволочи, выборы для легализации террористов.
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Очередная чушь. Кто там в этом ОБСЕ будет решать демократично или нет? Российские генералы? Которые разведку ведут в пользу московии?
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