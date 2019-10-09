 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардеп Чорновол сообщила главе ГБР Трубе о его преступлении, за которое грозит 3 года тюрьмы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, Чорновол обвиняет Трубу в невыполнении решение суда, которое обязывает его начать досудебное расследование дела замглавы АП Януковича Андрея Портнова.

"Он этого не сделал. Это личная ответственность служебного лица и ему грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о преступлении. О вашем преступлении. К сожалению, у нас такая система, что я о вашем рпеступлении должна писать вам. Вы трижды не исполнили решение суда", - сказала нардеп.

Кроме того, Чорновол передала также сообщения о преступлении главы Офиса Президента Андрея Богдана и Портнова.

"Я передаю заявление о преступлении Портнова и Богдана, господину Трубе. Я очень хочу, чтобы он посмотрел мне в глаза и пообещал, что он возбудит уголовное дело против Портнова", - заявила Чорновол.

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