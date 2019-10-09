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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (446) Чорновол Татьяна (506) Труба (156) ГБР (618)

 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардеп Чорновол сообщила главе ГБР Трубе о его преступлении, за которое грозит 3 года тюрьмы. ВИДЕО

Нардеп Татьяна Чорновол пришла на брифинг главы ГБР Романа Трубы и вручила ему сообщение о его же преступлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, Чорновол обвиняет Трубу в невыполнении решение суда, которое обязывает его начать досудебное расследование дела замглавы АП Януковича Андрея Портнова.

"Он этого не сделал. Это личная ответственность служебного лица и ему грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о преступлении. О вашем преступлении. К сожалению, у нас такая система, что я о вашем рпеступлении должна писать вам. Вы трижды не исполнили решение суда", - сказала нардеп.

Кроме того, Чорновол передала также сообщения о преступлении главы Офиса Президента Андрея Богдана и Портнова.

"Я передаю заявление о преступлении Портнова и Богдана, господину Трубе. Я очень хочу, чтобы он посмотрел мне в глаза и пообещал, что он возбудит уголовное дело против Портнова", - заявила Чорновол.

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Источник: https://censor.net.ua/v3152953
 
   
 Топ комментарии
 
Температура в обществе поднимается! Майдан неотвратим!
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На какой ботоферме портнов вас размножает?..
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Кого защищаешь? портнова, причасного к растрелу Майдана?..
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Лучше бы этот Ирод посмотрел в глаза своему отцу.
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в смысле Петру Порошенко?
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То не папа,то трахаль і соска мила.... "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці - Цензор.НЕТ 7128тетянка дуже ******** шкіряні смоктульки,і залюбки їх смокче.
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ТРУБА------НА КОТОРОЙ ИГРАЕТ ПОРТНОВ------ТЕБЕ ЖЕ ПОДСТИЛКА ПРИЙДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ ---НИ СЕГОДНЯ,ТАК ЗАВТРА
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".... К сожалению, у нас такая система, что я о вашем рпеступлении должна писать вам."
Так, УВАЖАЕМАЯ - ЭТО Ж ВЫ, ДЕПУТАТЫ, ПРИНИМАЕТЕ ПОДОБНОГО КАЧЕСТВА ЗАКОНЫ!!!
У НАС И СУДЬИ, ГЛУМЯСЬ И УХМЫЛЯЯСЬ ЗАЧИТЫВАЮТ КЛОПОТАННЯ ПРО ОТВОД. ЭТО, знаете, КАК "САМ СЕБЯ ВЫ.е.БАТЬ"...А ТАКОГО НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ...
ЭТО Ж НАДО БЫТЬ "БОЛЬНЫМ НА ГОЛОВУ" ЧТОБЫ ТАКОЕ ВПИСАТЬ В ЗАКОН!
(впрочем, как раз, НАСЧЁТ ЭТОГО И ХОДЯТ ВСЯКИЕ СЛУХИ... )
СТАНОВИТСЯ ЯСНЫМ И ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ - ЭТО ГЛУМЛЕНИЕ НАД НАРОДОМ (ИМИТАЦИЯ)! ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕМ ОНИ ЗАНЯТЫ - ЭТО ГРАБЁЖ!
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В чоколадный глаз
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Температура в обществе поднимается! Майдан неотвратим!
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Давай намайданим еще введение рузьких "миротворцев"!
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они тут и так скоро будут. Делишки обтяпует же шантрапа шо слиняла в 2014 на ростов
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Вы думаете что майдан это весело и здорово?
Да нет, это уничтожение ЗАКОННОЙ всеми ПРИЗНАННОЙ власти. А потом начинается безвластье. А потом может быть что угодно, взорвут например в Киеве посольство паРашки и понесется.
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Майдан єто просто просьба. Сначала.
Просьба к власти не быковать и не сдавать интересы Украины.
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В ЧЕМ сдача? В том что подписали ФОРМУЛУ по которой должны ввести в действие Закон об особом статусе, принятый и подписанный Порошенко еще в 2016 году?
Можете успокоится ***** на это дело уже забил, не хочет проводить переговоры. Хотя, скорее всего специально держит паузу, чтобы "патриоты" во главе с Порошенко сами разнесли Украину на куски, чтобы ему даже не напрягаться.
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Какая беда для вас в 14 случилась - майдан уничтожил "законную" власть овоща 😠
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Да и в довесок получили аннексию Крыма и войну на Даунбассе.
Вы как дети которым говорят не суньте пальцы в розетку - током ударит. НЕТ, это не наш выбор пальцы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО туда засунуть.
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Ну вот и рыговское недобитое отребье нарисовалась
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Расскажи мне про рыгов. А еще про отца-основателя партии Рыгов Святого Петра, который при Януковоще не был министром иностранных дел, не был министром экономики и финансов, не был в наблюдательном совете НБУ. При Пете НИ ОДИН эксРЫГ не пострадал, хотя вру Ефремова в СИЗО промариновали и отпустили с богом.
В чужом глазу соринку ищете, а в своем бревна не замечаете.
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Ещё одному любителю зеклоуна скажу , что для меня между петей и зеклоуном знак равенства , просто один все под себя греб , а другой марионетка в руках бени
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От вас жопоблоком попахивает- аргументы одинаковые
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Есть объективные предпосылки и лозунгами типа "Все будет хорошо" от них не отмахаетесь.
Я помню что в феврале 2014 года к Турчинову обращались, что надо что-то срочно делать, времени у Украины всего две недели, до окончания олимпиады в Сочи.
И что они сделали? ОТМЕНИЛИ Закон об языке! Тем самым дали понять "несвидомым" украинцам будем вас щемить. А потом разогретые рассказками Рашен ТВ про, то, что их теперь будут штрафовать за разговор на рузьком, поперлись с флагами с аквафрешем кричать "Путин введи..."

Всему должно быть место и время.
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Ти коли на свою жінку залазиш, у сусіда щоразу дозвіл отримуєш, чи мо коли й так канає?
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Ни чего не будет! Армия 250 000 человек, с другими силовыми органами 450 000! Обученные вооруженные, мотивированные! 500 000 резва 1 очереди с прошедшими войну ветеранами! Путлер не решиться!! Жертвы в случае конфликта пойдут на десятки тысяч в том числе и с российской стороны! Ему это свои не простят и Запад обвалит экономику РФ! Такое заявление предупреждающее уже сделано!!!
А то что в Киеве будет происходит армия не будет вмешиваться!
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А КТО отдаст приказ армии, если не будет власти?
В Крыму тоже была армия, которая сдалась без единого выстрела, потому что не было ПРИКАЗА.
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полный дебил,Россия лезет во все вооруженные конфликты на земном шаре и никак не рассыпается-там нефть и газ надолго им обеспечат денежную подушку,а в Украине не даст МВФ кредит и пиши пропало-спасибо Верующему Кондитеру
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Давай намайданим еще введение рузьких "миротворцев"!
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Ти температуриш???? Думаєш полегшає якщо на майдан на дивані виїдеш?Краще всоси пальмомаслову шкіряну РАШЕНку,таим глистам як ти допомагає відразу! Зрозумів кацапе? "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці - Цензор.НЕТ 1193 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці - Цензор.НЕТ 8655
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Ой крепко ей в 2014 году по голове стукнули, или она такой и до этого была?
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Кого защищаешь? портнова, причасного к растрелу Майдана?..
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Я что-то написал про Портнова? В ЧЕМ я его ЗАЩИЩАЛ?
Петя со своим ґенпрокуґором не смогли его оформить а я в этом ВИНОВАТ?
Класс, как все интересно, а часовню разнес тоже Я?
Нет до вас, в 16 веке.
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А Юра Луценко заявив, що у прокуратури немає питань до Портнова. Тому ви зводите наклеп на пристойну людину, зі слів Луценко. 😂
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Это тип человека, лезть туда, куда собака х....... не сунет.
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розглашение данних следствия сторонним лицам
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Не об этом. Труба отказывается открыто уголовное дело против Портного не смотря на то, что его обязал это сделать суд. Это преступление.
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В очі тебе должен дивитись психиатр с Фрунзе, 103. Или, как минимум, санитар. "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардеп Чорновол сообщила главе ГБР Трубе о его преступлении, за которое грозит 3 года тюрьмы - Цензор.НЕТ 2919
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Цензор - тетянка чорновол не є народним депутатом України..
Тетянка у відчаї після арешту пашинського - невже боїться, що і її гріхи здасть слідству її говіркий бойфренд..
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На какой ботоферме портнов вас размножает?..
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Может на ЦН считают что это титул
Ну как графиня там или княгиня
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Не вникал, но вроде она в солидарности. Порохоидиотики, ПРОСВЕТИТЕ. Чорнорота строчилка депутат или нет. Думаю, 3 дня обеспечено.
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Видимо Пашинского в СИЗО уже насилуют... "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардеп Чорновол сообщила главе ГБР Трубе о его преступлении, за которое грозит 3 года тюрьмы - Цензор.НЕТ 9732
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тану, этого надо такого мороженного найти....
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Просто продажная тварь. И особо это не скрывающая. Результат отрицательного отбора за столетие.
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таню надо принудительно лечить,как она еше трубу не покусала из-за пашинского.
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О, страдалица выползла. Шо оно вообще такое сейчас, так, дурочка, не более
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а муж у нее был Героем, воином АТО (Царство ему небесное)
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Кремлёвский холуй портнов приведёт зё до ростова.
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***** Пашинского осталась без своего маленького гоблинца. Сжальтесь над ней, киньте ее в туже камеру
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Вот оно покращення от Зе!!!!!!!!!

Зе, уходи!!! Иди кривляйся, там тебе место, в цирке.
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Да,понятно теперь почему Портнов личный враг пороха.Всю эту шоблу просто глючит от него
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шизофреничка гребанная, да всю вашу свынячью шайку пора на нары
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"Подымите мне веки: не вижу! - сказал подземным голосом Вий(Черновол) - и все сонмище кинулось подымать ему(ей) веки. "Не гляди!" - шепнул какой-то внутренний голос Трубе)...
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Глава ГБР, ага. Стоит и молчит, как нашкодивший второгодник на школьной линейке. Позорище.
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так ты ж сама битая, ты ж ни в кого не стреляла?? зелёненькие за воровство не сажают, чего ты волнуешься, ну проголосовала разок-другой кому-нибудь, што-нибудь, это мелочи всё....
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всему есть предел - хватит публиковать высеры этой заангажированной дуры!
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танька уже суд и прокуЛол - она сообщает о судебном решении имени себя )))
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Млять, оставил на 2 месяца без кормильца! У-у-у-у, @ука! . Христа на нем нет! "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці - Цензор.НЕТ 5971 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці - Цензор.НЕТ 5971 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці - Цензор.НЕТ 5971
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Думаю, если бы Пашинский вернул бы все, что украл из бюджета и отрейдерил у других коммерсов, то его никто сажать бы не стал. Дали бы от силы условку. Но видно, он отказался от предложений.
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Колись був такий вислів - дєло -труба. Так говорили коли справи кепські.
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Верный признак психического нездоровья- худоба,марення..
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Видимо скоро зеленого президента будут начинать выносить, особенно на фоне подарка Бене в виде госбанка Приват, возвращению ******* и росии, освобождению преступников Ефремовых и ему подобных и фактическим руководством органами власти Портновых, Богданых и Коломойских, с кукольным президентом шансов у страны нет.
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Трубу серьезно ремонтировать нада аднака!
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