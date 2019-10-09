 "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардеп Чорновол сообщила главе ГБР Трубе о его преступлении, за которое грозит 3 года тюрьмы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, Чорновол обвиняет Трубу в невыполнении решение суда, которое обязывает его начать досудебное расследование дела замглавы АП Януковича Андрея Портнова.
"Он этого не сделал. Это личная ответственность служебного лица и ему грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о преступлении. О вашем преступлении. К сожалению, у нас такая система, что я о вашем рпеступлении должна писать вам. Вы трижды не исполнили решение суда", - сказала нардеп.
Кроме того, Чорновол передала также сообщения о преступлении главы Офиса Президента Андрея Богдана и Портнова.
"Я передаю заявление о преступлении Портнова и Богдана, господину Трубе. Я очень хочу, чтобы он посмотрел мне в глаза и пообещал, что он возбудит уголовное дело против Портнова", - заявила Чорновол.
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Так, УВАЖАЕМАЯ - ЭТО Ж ВЫ, ДЕПУТАТЫ, ПРИНИМАЕТЕ ПОДОБНОГО КАЧЕСТВА ЗАКОНЫ!!!
У НАС И СУДЬИ, ГЛУМЯСЬ И УХМЫЛЯЯСЬ ЗАЧИТЫВАЮТ КЛОПОТАННЯ ПРО ОТВОД. ЭТО, знаете, КАК "САМ СЕБЯ ВЫ.е.БАТЬ"...А ТАКОГО НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ...
ЭТО Ж НАДО БЫТЬ "БОЛЬНЫМ НА ГОЛОВУ" ЧТОБЫ ТАКОЕ ВПИСАТЬ В ЗАКОН!
(впрочем, как раз, НАСЧЁТ ЭТОГО И ХОДЯТ ВСЯКИЕ СЛУХИ... )
СТАНОВИТСЯ ЯСНЫМ И ОЧЕВИДНЫМ, ЧТО ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ - ЭТО ГЛУМЛЕНИЕ НАД НАРОДОМ (ИМИТАЦИЯ)! ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕМ ОНИ ЗАНЯТЫ - ЭТО ГРАБЁЖ!
Да нет, это уничтожение ЗАКОННОЙ всеми ПРИЗНАННОЙ власти. А потом начинается безвластье. А потом может быть что угодно, взорвут например в Киеве посольство паРашки и понесется.
Просьба к власти не быковать и не сдавать интересы Украины.
Можете успокоится ***** на это дело уже забил, не хочет проводить переговоры. Хотя, скорее всего специально держит паузу, чтобы "патриоты" во главе с Порошенко сами разнесли Украину на куски, чтобы ему даже не напрягаться.
Вы как дети которым говорят не суньте пальцы в розетку - током ударит. НЕТ, это не наш выбор пальцы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО туда засунуть.
В чужом глазу соринку ищете, а в своем бревна не замечаете.
Я помню что в феврале 2014 года к Турчинову обращались, что надо что-то срочно делать, времени у Украины всего две недели, до окончания олимпиады в Сочи.
И что они сделали? ОТМЕНИЛИ Закон об языке! Тем самым дали понять "несвидомым" украинцам будем вас щемить. А потом разогретые рассказками Рашен ТВ про, то, что их теперь будут штрафовать за разговор на рузьком, поперлись с флагами с аквафрешем кричать "Путин введи..."
Всему должно быть место и время.
А то что в Киеве будет происходит армия не будет вмешиваться!
В Крыму тоже была армия, которая сдалась без единого выстрела, потому что не было ПРИКАЗА.
Петя со своим ґенпрокуґором не смогли его оформить а я в этом ВИНОВАТ?
Класс, как все интересно, а часовню разнес тоже Я?
Нет до вас, в 16 веке.
Тетянка у відчаї після арешту пашинського - невже боїться, що і її гріхи здасть слідству її говіркий бойфренд..
Ну как графиня там или княгиня
Зе, уходи!!! Иди кривляйся, там тебе место, в цирке.