 Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя. ВИДЕО

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Напомним, во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции". Поводом для проведения мероприятий активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".

Также смотрите: В ряде украинских городов созданы штабы сопротивления капитуляции. ВИДЕО