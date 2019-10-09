 Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя. ВИДЕО

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Напомним, во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции". Поводом для проведения мероприятий активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
Слава Україні!
Как видим, многим нравятся последствия вриведущей.
И насчет от 10 до 30 тыс пришедших - а завтра будет сказано что от 10 до 300 тыс? Гы....
Эта вся пиаракция делалась командой ЗЕ еще и для того чтобы обеспечить Зеленскому встречу в норманском формате, чтобы этим тоже поднять престиж Зеленского как в глазах наивного народа, так и в глазах мировой общественности. Понятно, что ни на какие уступки Путин не пойдет. Смысла встречи в норманском формате нет никакого кроме пиаровского.
Но весь этот "хитроумный" план команды ЗЕ обернулся против них самих. Они решили, что патриотическая часть населения побухтит тихо и заглохнет. Они решили, что "схватили бога за бороду" (вся власть у нас!!!) и они могут не считаться с СМИ и общественным мнением.
В итоге вместо поднятия рейтинга ЗЕ - этот рейтинг обрушился судя по оценкам экспертов примерно на 15%!!!
под 109 ст. УК не попадает часом?
Даже призывы к путчу недопустимы.
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
14.10.2019
16:00
Парк Шевченко