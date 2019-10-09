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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя. ВИДЕО

6 октября на Майдане в Киеве впервые за последние годы состоялась масштабная акция протеста. Акцию "Нет - капитуляции" спровоцировал информационный вакуум и запоздалые неуклюжие объяснения Владимира Зеленского относительно "формулы Штайнмайера" для Донбасса. Кроме столицы, на протест вышли в нескольких десятках украинских городов. Впрочем, Офис президента, судя по сообщениям в соцсетях Андрея Богдана, крайне недооценивает то, что произошло.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции". Поводом для проведения мероприятий активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус" для Донбасса".

Также смотрите: В ряде украинских городов созданы штабы сопротивления капитуляции. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3152935
 
   
 Топ комментарии
 
Путч починається? Ось і файно... ось і збсь...

Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя - Цензор.НЕТ 6939
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Ага. Не дайте. Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя - Цензор.НЕТ 4304

Приходите 14.10. Сможете в реале оценить свою силу, количество, цену и ценность. Кажется, путч начинается: кого и как Зеленский объединяет против себя - Цензор.НЕТ 1066
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74% никогда не ошибаются, а 23% это больные злобные и завистливые люди. Согласен?
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ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!
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Щоб зроблені щось зробили їх треба переробити...
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Давно у нас революций не было!
Как видим, многим нравятся последствия вриведущей.
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У вас на роіссє точно давно не було, а шкода, розплодились занадто козломорді, знахабніли...
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Жизнь била ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля:Измученные гонореей!Выслушайте меня!Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.(с)
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ой, Лёшик обиделся на правду. Лёшик, если ты зебил, то ты зебил. и нифига с этим не поделаешь. Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 9921
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это 8% слегка попучивает. точнее 0,08%.
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Заголовок противоречит содержанию. На видео как раз об обратном - никаким путчем и не пахнет.
И насчет от 10 до 30 тыс пришедших - а завтра будет сказано что от 10 до 300 тыс? Гы....
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Путч, говорите? А вы знаете - может быть!Нынешняя власть довольно сцыклива и аморфна: в 2014м Янек со товарищи ноги делал - только пятки сверкали! А гляньте сейчас - все дома, спокойны и невозмутимы... О чем это говорит? На этих тварей Пиночет нужен, а Зеленский и его команда, как бы это помягче сказать...
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Просто Зєєєля це зіц-прєдсєдатєль Фунт. Справжні ляльководи в тіні, їм байдуже, навіть якщо цього клована на шматки порвуть.
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починається, як мінімум, економічний колапс..(
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Що до "почули сигнал на банковій" - наівний. Та Узеленський і виконує план кремля - пошагово доводить Україну до громодянської війни, осознано.
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Команда ЗЕ и не собиралась подписывать никаких формул Штаймаера и принимать изменения в Конституции с особым статусом Донбасса. Они собирались попиарить Зеленского как лидера МИРА. Команда ЗЕ прекрасно понимает (министерство иностранных дел и Генштаб), что никакого прекращения огня достичь не возможно и тем более разведения войск по фронту.
Эта вся пиаракция делалась командой ЗЕ еще и для того чтобы обеспечить Зеленскому встречу в норманском формате, чтобы этим тоже поднять престиж Зеленского как в глазах наивного народа, так и в глазах мировой общественности. Понятно, что ни на какие уступки Путин не пойдет. Смысла встречи в норманском формате нет никакого кроме пиаровского.
Но весь этот "хитроумный" план команды ЗЕ обернулся против них самих. Они решили, что патриотическая часть населения побухтит тихо и заглохнет. Они решили, что "схватили бога за бороду" (вся власть у нас!!!) и они могут не считаться с СМИ и общественным мнением.
В итоге вместо поднятия рейтинга ЗЕ - этот рейтинг обрушился судя по оценкам экспертов примерно на 15%!!!
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Какой путч? Согнали по 100 человек со всех регионов Украины, националисты и Петро Порошенко всем оплатил
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Цензор, печатайте аналитику, а не ********* паяцев.
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за такие статьи , лицензии СМИ не лишают, как 112 или Ньюз Ван?
под 109 ст. УК не попадает часом?
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За посягательство на гос. строй, а именно это и есть путч, по сути узурпация власти, предусмотрена уголовная ответственность

Даже призывы к путчу недопустимы.
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ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
МАРШ ПРОТИ КАПІТУЛЯЦІЇ 14 ЖОВТНЯ
5 років тому ми звільнили Маріуполь та з десяток українських міст. Ворог був в рази сильніший.
Сьогодні влада стріляє нам в спини, зраджуючи пам'ять десятків тисяч загиблих.
Ми, ветерани, патріоти не допустимо капітуляції на умовах агресора.
Ми маємо захистити країну від Путіна.
Ми закликаємо вийти на марш 14 жовтня і показати цій владі, що сьогодні в рази сильніші вже ми.
Зараз не важливі наші політичні розбіжності.
Зараз важливе тільки одне - ти ЗА Україну чи ПРОТИ неї.
Ні капітуляції!
Слава Україні!



14.10.2019
16:00
Парк Шевченко
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Мне одно не понятно: набуя было уходить с кАнала Zik, чтобы стать потроходотом? Здається, путч починається: кого і як Зеленський об'єднує проти себе - Цензор.НЕТ 8365 Там бы Братущак смотрелся очень гармонично.
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