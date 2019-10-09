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 Политика Украины
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 Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной. ВИДЕО

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил о возникновении конфликтов во время попыток ветеранов и активистов пройти в Золотое для участия в акции против разведения сил. Он утверждает, что полицейским дали команду стрелять.

Об этом в своем Телеграме рассказал лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"К бою", - команда полицейским открывать огонь по ветеранах и активистам на блокпосту в Кременной, которые направлялись на мирную акцию в Золотое! Власть стреляет в украинских граждан!" - заявил нардеп, опубликовав видео попыток ветеранов и активистов пройти блокпост и попасть в Золотое.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера",- Билецкий

Стоит отметить, что сегодня с утра активисты сообщают о проблемах с проездом в Золотое. Так активист Алексей Бык, заявил о запрете ему проходить через блокпост.

Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной 01
Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной 02
Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной 03
Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной 04

Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной 05

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

8 октября Билецкий заявил: Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера"

Источник: https://censor.net.ua/v3152933
 
   
 Топ комментарии
 
Так позвони своему хозяину Авакяну.
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Он и так в курсах всего. Билецкий - это ручной щенок на побегушках у папы Бени и Авакова. Он бесплатно не лает. Эта Белая Вошь ни с Путиным ни с властью сейчас воевать не будет... Это же не с детьми радуги и цыганами для картинки "воевать". И даже самая дурная собака не кусает руку кормящую...
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Таке трапляється коли до влади приходить зрадник.
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Он и так в курсах всего. Билецкий - это ручной щенок на побегушках у папы Бени и Авакова. Он бесплатно не лает. Эта Белая Вошь ни с Путиным ни с властью сейчас воевать не будет... Это же не с детьми радуги и цыганами для картинки "воевать". И даже самая дурная собака не кусает руку кормящую...
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Так сразу возникает вопрос. полиция под Аваковым. какого черта Билецкий лезет на рожон?
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Его задача постараться возглавить протест ветеранов и добровольцев и сделать его максимально безопасным для власти. А по возможности и скомпрометировать. Второй типа Тягнибок во времена Майдана.
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А, понял Вашу мысль. не можешь остановить процесс - возглавь его и слей. Логика в этом есть.
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Про этого "хероя" и его "подвигах" много и подробно рассказали другие добровольцы, тот-же командир "Шахтерска". Этот Бенин щенок окружил себя рашенскими нациками и мутит воду под заказ для телекартинки. Почитайте подробнее кто такой Сергей Коротких с погонялом "Боцман", рашо-нацик и нач.штаба у этой Белой Воши - прозреете. И какое отношение он имеет к хищению денег у добробатов и к убийству настоящих добровольцев, которые начали задавать ему неудобные вопросы. И в ближайшем кругу Билецкого таких несколько.
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Просто вирішив зіграти свою гру...В цій каламуті,що наступає ніхто не знає де опиниться - в канаві чи на троні...Але Авакян,думаю,по вівцям не буде стріляти...Відразу вріже межи роги головних баранів-провокаторів...
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".... Вдова одного із засновників, начальника юридичної служби полку "Азов" Ярослава Бабича заявляє про встановлення вбивць чоловіка і просить Службу безпеки України відновити розслідування кримінального провадження. Поліція відкрила справу за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, але потім закрила її, заявивши що те, що трапилося є самогубством.
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман", права рука Білецького.

... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин" Білецького. Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян....
"Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса", депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний). Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України.... "
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Надо же так ********** и дегенератов назвать - дети радуги
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Инфы про него уже есть в сети валом. Почитайте на "Новинах", "Миротворце", "Энигме" и т.д. кто создал Нацдружины Билецкого, и кто создал их создателя. Там подробно о учредителе нацдружин ГО "Зирка" и о Сергее Коротких. Там все подробно и доходчиво описано с фотками и документами. И при чем там Антон Геращенко и причем там Аваков. Для наивных хорошо прочищает мозги, учит различать патриотов и типа "патриотов", а для тех кто начал прозревать - расставляет все по своим местам. Как РУССКИЙ нацбол с сильным криминальным душком сначала стал начштаба в "Азове", а потом и основателем национальных дружин, одновременно являясь НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ. ОБЪЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО. ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ. И кроме Боцмана в ближйшем окружении Белой Воши еще несколько таких-же персонажей.
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Тут дело не в Билецком, а в возможных провокациях.
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Где они были раньше? Когда местные жители ложились под Украинские танки? А теперь выеживаются.
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ну так они и ехали на ентих укртанках.

а енто кбою - счас местная дамбаская милицыя, которая срывала укрфлаги и вешала расеские в 2014.

ты забыл, небыло телика в 2014??

так ты дебил.
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таке враження Янукович вже повернувся з ростову.
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Это правда . Только сделал пластику .. Теперь он выглядит так . Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 4901.
Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 8107 .
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Алё Білецький. А ти часом не спеціальне вивів патріотів на лінію вогню? Подалі від Києва і Зєбєнєй? А верещав що ворог не в кремлі, а на Банковій. Що змінилось котику, на чиєму ти, самиця собаки, боці?
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С Билецким не ветераны, а только ручные аваковские щенки.
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Ветеранам делать нехрен. Работать не пробовали?
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а ви лице сказати то не сцикотно?? ЗРЕШТОЮ ВИ Ж НЕ БУБОЧКА, ВАС НІХТО НЕ БУДЕ ОХОРОНЯТИ ВІД НАРОДУ. сцикли вони такі
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А ты работать не пробовал ? Сегодня рабочий день, полдень, а ты вместо того чтобы работать сидишь на форуме Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 9762
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уверенный шаг к гражданской войне...Моника - чмо и шлюха коломойского!
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Білецький це сабаков, геращенко, троян..
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Рюкзаков что уже совсем ухи объелся что-ли ??
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Шо за тон, зєбєня! Аваков спас дємократію і вибір 73% зєлєфілов!
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Для полиции Донбасса, украинские патриоты- враги. Правильно Билецкий показывает пример патриотам, кто действительно против капитуляции, а кто хочет вернуть мессию взад.
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Для полиции Донбасса, украинские патриоты- враги.

Сергей Мороз 15d331dd

Если бы это было так, то такие полицейские сразу бы перетянулись к сепаратистам. так что мимо


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Уважаемый, я вроде понятно изложил. А вот Ваш комментарий можно мммм, как бы сказать помягче, он может быть истолкован неправильно полицейскими Донбасса, которые присягнули на верность народу Украины, и верно служат Отечеству.
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Как они служат видно на видео в новости. А украинские полицейские на службе государства Украина, а не служат Отечеству.
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А зачем им "перетягиваться" к сепаратистам ? У них тут зарплата, украинский загранпаспорт, соцльготы и, главное, никто им не запрещает ненавидеть всё украинское.
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Не обязательно. Есть куча замаскировавшихся сепарюг, которые спят и видят русский мир, Причем везде. Так что вполне возможна провокация.
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О, бригада кацапни на ветке. Кацапы наглые, но тупые-их нужно уметь «читать».
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Они думают, что если они ветераны, то теперь им всё можно. Нет, привыкайте к мирной жизни - жизни по законам, а не по хотелкам.
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Нет мирной жизни, каждый день обстрелы.
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Судячи з кількості лайна в коментах, Білецький правильно робить.
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чего их не пускать ? наоборот - пустить пусть помитингуют, затем винтовки в руки и марш - марш в атаку. а сзади пару пулемётов и обратно не выпускать
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Думаешь они испугаются? Они прошли передок, а мусора в тылу людей шмонают.
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Так они там уже были. А теперь пришла очередь зебобикам оторвать задницу от диванов и отправиться на фронт.
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"а сзади пару пулемётов и обратно не выпускать" - Ты кацап ?
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Там самое обыкновенное КПП. Такое-же как и в Станице и в Донецке. И там везде действуют некие правила. Если на любом КПП кто-то будет прорываться без пропуска - будут стрелять.
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До того КПП, кстати не действующего, ещё пар десятков км. Так что через КПП никто не прорывается.
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Зеленский главный розжигатель противостояния в Украине ! Своими предательскими действиями он толкает общество на гражданский конфликт .
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Какое предательство? Зеленский выполняет то, что подписал и должен был осуществить Порошенко.
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А що він вже шо то підписав? Ану давай розповідай ідіотик!
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"Поганий" Порошенко стримував суспільство від громадянської війни, а "гарнюна" зеленський (шавка каломойського), - навпаки провокує цю війну в країні. Отака різниця між п"ятим та шостим президентами України!
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Снова Чушь от этого клоуна. Билецкий=Аваков. А Аваков=Зеленский. Играют сценку для народа. думают что самые умные а мы все-гои тупые.
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ЗеЛя мразь и подонок.который скоро будет на ростове.но и белецкий собака авакова
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Это зона боевых действий и при приближении к военному объекту вполне законно можно поймать маслину.
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ну вот и хорошо пусть все туда едут главное свынохряка туда заманить и пусть перекрывает кпп
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Білецький саме це й робить, відволікає від Банкової.
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Что там с "Правилом перетинання"?
С каждым днем всё больше людей, которые считают себя выше Законов Украины.
Может пора объявить "Мы анархическая страна"?
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Ну, если каждая БЛ....... ь будет делать так, как она считает нужно, то на х....... нам государство. Прикрываясь патриотизмом нарушают закон, то до Нестора Махно.
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У нас, каждая Бл...ь, как только стает президентом, именно так и делает.
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Эта Бл....... ь не стает президентом, ее выбирает НАРОД. Так что, ты не прав.
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Так его же на выборах вынесли уже. Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 7322 Его надо посадить, а то болезный никак не узбагоится. Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 7322
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Не изображай из себя недоумка . .. Ты прекрасно понимаешь о чём речь .. Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 7917 .
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Билецким и другим прославившимся на войне, нужна только война, это их хлеб. Только все равно они не будут воевать а только пиариться на этом
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солдаты и мусора вообще шизанулись .... а слабо зайти в Донецк и там крикнуть команду - До бою .
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Зебил точно наркоман и маньяк!
Его надо изолировать!!!
При чем изолировать в любом случае - то ли он маньяк, то ли он предатель.
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на улице 2019 год... Ну, отчего люди снимают на кнопочную нокию, когда самый вонючий смартфон выдает качество на 10 порядков выше?
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блин... чувствую скоро движуха начнется серьезная...
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Аваковські поліцейські пресують Аваковськмх же нацжонів.
Мені одному здається що вони щось недобре хотять під цей шумок зробити?
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аваков, гляди дупу собі не порви захищаючи владу беніних мопсів. ти, *****, хоч і харків"янин, але ж з Київа далеченько до ростову.
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В общем , без Майдана вижу снова - не обойдётся .. Зеля упорно настраивает самую активную часть общества , патриотов и националистов , против себя . Один жопоблок сейчас ему рукоплещет . Ну шо ж Вова , любишь играть с огнём ,, давай , дерзай . !! Поліцейським дали команду відкривати вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на акцію в Золоте, - Білецький про конфлікт на блокпості в Кремінній - Цензор.НЕТ 692 .
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Стрельба по ветеранам может спровоцировать Майдан, возможно это и есть цель. Кто захватит сцену на Майдане того и цель. Захватят нацдружины - у них нет поддержки народа, Майдан не начнётся. Захватят потрошиные тоже самое. Но если я ошибаюсь и это не цель Майдан, то всё равно, если давить на зё, то давить в Киеве, а не в Золотом.
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и кто тут в кого стрелял...провокаторы *** порохоботы
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Значит для сук из ОРДЛО упрощённая процедура перехода, а для своих шмон и морда в асфальт?
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