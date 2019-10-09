 Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной. ВИДЕО

Об этом в своем Телеграме рассказал лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"К бою", - команда полицейским открывать огонь по ветеранах и активистам на блокпосту в Кременной, которые направлялись на мирную акцию в Золотое! Власть стреляет в украинских граждан!" - заявил нардеп, опубликовав видео попыток ветеранов и активистов пройти блокпост и попасть в Золотое.

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Стоит отметить, что сегодня с утра активисты сообщают о проблемах с проездом в Золотое. Так активист Алексей Бык, заявил о запрете ему проходить через блокпост.









Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого".

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При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

8 октября Билецкий заявил: Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера"