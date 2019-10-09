 Полицейским дали команду открывать огонь по ветеранам и активистам, которые направляются на акцию в Золотое, - Билецкий о конфликте на блокпосте в Кременной. ВИДЕО

Об этом в своем Телеграме рассказал лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.
"К бою", - команда полицейским открывать огонь по ветеранах и активистам на блокпосту в Кременной, которые направлялись на мирную акцию в Золотое! Власть стреляет в украинских граждан!" - заявил нардеп, опубликовав видео попыток ветеранов и активистов пройти блокпост и попасть в Золотое.
Стоит отметить, что сегодня с утра активисты сообщают о проблемах с проездом в Золотое. Так активист Алексей Бык, заявил о запрете ему проходить через блокпост.
Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.
6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого".
При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".
Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.
8 октября Билецкий заявил: Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера"
Будет вам,***..м и бою..
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман", права рука Білецького.
... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин" Білецького. Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян....
"Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса", депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний). Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України.... "
а енто кбою - счас местная дамбаская милицыя, которая срывала укрфлаги и вешала расеские в 2014.
ты забыл, небыло телика в 2014??
так ты дебил.
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Сергей Мороз 15d331dd
Если бы это было так, то такие полицейские сразу бы перетянулись к сепаратистам. так что мимо
С каждым днем всё больше людей, которые считают себя выше Законов Украины.
Может пора объявить "Мы анархическая страна"?
Его надо изолировать!!!
При чем изолировать в любом случае - то ли он маньяк, то ли он предатель.
Мені одному здається що вони щось недобре хотять під цей шумок зробити?