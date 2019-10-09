 "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Пациенты с тяжелыми заболеваниями требуют от Минздрава Украины разблокировать процедуру закупки лекарств.

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Организаторы акции утверждают, что Министерсто здравоохранения имеет лекарства на складах с августа, однако не подписывает документы для поставки их пациентам в регионы. Поэтому тяжелобольные пациенты вынуждены покупать дорогостоящие лекарства за свои средства.

"И все, чего мы хотим от Кабинета министров - это чтобы они все подписали и у людей было лекарство", - заявил глава благотворительного фонда "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

"На самом деле препараты, которые были завезены в августе, а мы находимся в октябре, их просто не подпсивают", - добавил он.

На акцию пришел первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

Он заверил, что документы на распределение препаратов в регионы были подписаны в понедельник.

"Распределения подписаны и почему раньше исполняющие обязанности министра или уполномоченное лицо их не подписывали я не могу вам сказать", - отметил он. Замминистра заверил, что в ближайшее время лекарства будут доставлены в регионы.

Представителей митингующих пригласили на переговоры в Кабинет министров.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ