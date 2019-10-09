 "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пациенты с тяжелыми заболеваниями требуют от Минздрава Украины разблокировать процедуру закупки лекарств.
Организаторы акции утверждают, что Министерсто здравоохранения имеет лекарства на складах с августа, однако не подписывает документы для поставки их пациентам в регионы. Поэтому тяжелобольные пациенты вынуждены покупать дорогостоящие лекарства за свои средства.
"И все, чего мы хотим от Кабинета министров - это чтобы они все подписали и у людей было лекарство", - заявил глава благотворительного фонда "100% жизни" Дмитрий Шерембей.
"На самом деле препараты, которые были завезены в августе, а мы находимся в октябре, их просто не подпсивают", - добавил он.
На акцию пришел первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.
Он заверил, что документы на распределение препаратов в регионы были подписаны в понедельник.
"Распределения подписаны и почему раньше исполняющие обязанности министра или уполномоченное лицо их не подписывали я не могу вам сказать", - отметил он. Замминистра заверил, что в ближайшее время лекарства будут доставлены в регионы.
Представителей митингующих пригласили на переговоры в Кабинет министров.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Проблеми гоїв богообраних не хвилюють!
"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие народы мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов.""
Вони покажуть гоям "який великий наш Бог!"
Не в национальности дело.
Ветхий завет выдумали и записали в 5 веке Н.Е. римский император(папа) выдумал евреев, и потом еще раз в 17 выдумали немцы еще раз, чтобы типа барыжить не нарушая заветы новые
вже при ліках? всьо чьотко?