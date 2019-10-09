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 "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Кабмина на улице Михаила Грушевского в Киеве проходит акция "МОЗ досяг ДНА!"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Пациенты с тяжелыми заболеваниями требуют от Минздрава Украины разблокировать процедуру закупки лекарств.

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Организаторы акции утверждают, что Министерсто здравоохранения имеет лекарства на складах с августа, однако не подписывает документы для поставки их пациентам в регионы. Поэтому тяжелобольные пациенты вынуждены покупать дорогостоящие лекарства за свои средства.

"И все, чего мы хотим от Кабинета министров - это чтобы они все подписали и у людей было лекарство", - заявил глава благотворительного фонда "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

"На самом деле препараты, которые были завезены в августе, а мы находимся в октябре, их просто не подпсивают", - добавил он.

На акцию пришел первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

Он заверил, что документы на распределение препаратов в регионы были подписаны в понедельник.

"Распределения подписаны и почему раньше исполняющие обязанности министра или уполномоченное лицо их не подписывали я не могу вам сказать", - отметил он. Замминистра заверил, что в ближайшее время лекарства будут доставлены в регионы.

Представителей митингующих пригласили на переговоры в Кабинет министров.

МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 01
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 02
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 03
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 04
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 05
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 06
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 07
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 08
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 09
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 10
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 11
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 12
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 13
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 14
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 15
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 16
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 17
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 18
МОЗ зволікає - пацієнти вмирають! - активисты пикетируют Кабмин с требованием разблокировать закупку лекарств для тяжелобольных 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3152895
 
   
 Топ комментарии
 
Ну главное что не Супрун, да, Зесептиконы?
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На жодному плакаті нема прізвища нового очільника МОЗ.
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Знаете почему в ромейской империи не вскрывали трупы? Потому-что лечится до вас приходит не труп. Дешевле не лечится, дольше проживешь.
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Не заважайте. Вони аналізують. Роботи на пів року.
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Некогда правительству, вносят поправки о продаже земли иностранцам. А то что мрут , так кого это волнует?
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Які пацієнти?
Проблеми гоїв богообраних не хвилюють!
"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие народы мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов.""
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Гройсман еврей. Лично контролировал наличие лекарств в аптеках. Новая власть этого делать не будет.
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У Гросі від єврейства лише батькове прізвище, а тут о влади дорвалися хабадники!
Вони покажуть гоям "який великий наш Бог!"
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Мало ли среди украинцев таких же горлохватов, которые мать родную продадут на мясо ?
Не в национальности дело.
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Тут справа у вихованні. У будь-якого украънця є все ж межі, які він переступити не може, а у цих ніяких меж немає. Вони Богообрані, їм можна все.
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а коли вибори були? вони себа самі такими назвали.
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Пох что там блохоизбранные фантазируют. По факту они газонюхи цыган и должны платить им 1/10 со ***********. И вообще полулюди(семиты) прикольно когда от фреона в атмосфере они дохнут. Их создал царь цыган Шошенк(известный как Соломон) как корм для демонов и сосуды для них. Например пришел наслал чумы, убил людей, а расслабится нельзя, нету тела, вселяшься в семита и ***** детей или штыришся герычем "МОЗ зволікає - пацієнти вмирають!" - активісти пікетують Кабмін з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих - Цензор.НЕТ 9078

Ветхий завет выдумали и записали в 5 веке Н.Е. римский император(папа) выдумал евреев, и потом еще раз в 17 выдумали немцы еще раз, чтобы типа барыжить не нарушая заветы новые
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На жодному плакаті нема прізвища нового очільника МОЗ.
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А среди митингующих должно быть как минимум 73%! Нушож, осталось только поздравить их с концом епохи Злыднив и в который раз напомнить, что вы сдэлали себя вместе!
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Эти, с гарящими глазами Зелепридурки в поисках коррупции тупо прекратили все оплаты контрактов от попередников - ведь их избиратели - поциенты готовы потерпеть годик-другой, не?
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Какие поиски коррупции, вы о чем?) Надо свои фирмы подтянуть, договора, тендера всякие, а больные потерпят. Ребята пришли бабло рубить, а не страну строить.
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як завжди, вчора, а чоу не тиждень не місяць тому? чому люди були вимушені йти з вимогами? чи зараз зебіли прибіжать і скажуть, що акція проплачена.
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За останні три роки подібних акцій не пам'ятаю. Може тому що ліки закуповувалися і доставлялися хворим вчасно? Кричали про доктора Смерть, слізно хотіли Комаровського, а отримали х*й в ж*пу. То лі єщьо будєт...
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Ну главное что не Супрун, да, Зесептиконы?
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а шо там чєловєколюбива Богомолець?
вже при ліках? всьо чьотко?
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у меня точно такая бочка есть. Я в ней брагу ставлю
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ща бурят скажет что проплаченная акция
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