 "Это время, когда не было ничего. Не было воды, а булку хлеба можно было купить только в Мариуполе. Мы хотим жить в Украине, а не в серой зоне", - жители Павлополя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, жители этого поселка уже имеют опыт жизни в таких условиях и ничего хорошего о том времени не рассказывают.

"Что такое серая зона знает тот, кто здесь жил в это время. Это время, когда нет хлеба, нет воды. Когда нет ничего. Когда булку хлеба можно было купить в Мариуполе", - рассказывает одна из женщин.

"Мы хотим жить на Украине. Чтобы была у нас Украина одна, единая. Вот это самое главное", - говорит еще один житель Павлополя.

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