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 Политика Украины, Общество
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 "Это время, когда не было ничего. Не было воды, а булку хлеба можно было купить только в Мариуполе. Мы хотим жить в Украине, а не в серой зоне", - жители Павлополя. ВИДЕО

Жители Павлополя после отвода украинской армии больше всего бояться оказаться в серой зоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, жители этого поселка уже имеют опыт жизни в таких условиях и ничего хорошего о том времени не рассказывают.

"Что такое серая зона знает тот, кто здесь жил в это время. Это время, когда нет хлеба, нет воды. Когда нет ничего. Когда булку хлеба можно было купить в Мариуполе", - рассказывает одна из женщин.

"Мы хотим жить на Украине. Чтобы была у нас Украина одна, единая. Вот это самое главное", - говорит еще один житель Павлополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине

Источник: https://censor.net.ua/v3152800
 
   
 Топ комментарии
 
Пишуть, що за умовами домовленостей Зеленського-Хуйла частина міста Маріуполь переходить в сіру зону, читай під контроль московії.
А Порошенко невдаха за пять років не те що Маріуполь, а навіть Широкине злити не зміг
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это опасно, мандель может покусать за то, что бубочку хотят обидеть.
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Хроника одного презЕдента ...
08.10.2019 г.
По предварительным сообщениям из Вены миссия Ермака терпит сокрушительный крах. Деньги только в обмена на полноценный допуск иностранцев к рынку земли в законодательном оформлении. Утром будет точная информация.

Пристайко звонил Лавров. Предложил разводить войска не смотря на обстрелы. Пристайко обещал изучить вопрос.
Резкое усиление боевой активности на Донбассе, особенно в районах разведения войск. (см. сообщения Военной комиссии).

Продолжается планомерное усиление позиций Авакова во власти. Бывшмй заместитель главы Национальной полиции Украины Бушуев назначен заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". Противная сторона - Коомойский\Богдан и К готовят откровенную провокацию против этого - арест Пашинского на два месяца в СИЗО. Если с Пашинским в СИЗО что то случится - Аваков обречен.

Министерство юстиции (министр Малюська) получило указание от Зеленского разработать законодательные предложения по проведению внесудебной амнистии в рамках предложений по Донбассу..

Федеральный суд Нью-Йорка потребовал от Трампа передать налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхеттена.

Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.

Украина начинает испытывать финансовые трудности в обслуживании государственного долга. Част платежей перенесена на 2020 год. Объемы золото-валютных запасов сократились на 2,6%.
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Любитель мальчиков Авакян -- следующий президент Украины.
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Пишуть, що за умовами домовленостей Зеленського-Хуйла частина міста Маріуполь переходить в сіру зону, читай під контроль московії.
А Порошенко невдаха за пять років не те що Маріуполь, а навіть Широкине злити не зміг
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Да уже все почти так думают в Донецке. Только те которые две пенсии получают будут против. И кто пристроился у боевиков. А так ,уже открыто говорят,что нахера им эта херовая республика. Открыто.
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Откуда инфа? Хотя на передаче "Донбасс реалии", показывали опрос, бабки орали что не хотят в Украину, похоже о двух пенсиях была правда
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Так я сам в Донецке бываю. У меня там родня, дом остались.
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Если многие хотят назад, почему молчат, чего ждут, если их много действительно?
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У мене сусіди в селі живуть за схемою "то в Донецьку, то в цьому селі".
Такої ж думки, в усякому разі глава сім'ї і його брат.
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У меня родственники и знакомые живут на окупированной территории. Многие из них действительно против Украины. Но не против самой Украины а против украинских олигархов и того что творится в Украине. И все как один посылают нах. Рабиновича, Сертвечука и ***** которые все время рассказывают что молодые республики воюют только за рузький язык и рузькие скрепы. Нах. им нужен рузький язык если половина говорит на украинском. И все что они хотят ето ездить на грузинских дешовых автомобилях, иметь тарифы 2013 года и цены как раньше.
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молчали бы уже - вам сказали - так надо - мир любой ценой
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а да вы и другие - граждане Украины - это и есть - цена
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https://www.youtube.com/watch?v=TRpXKng_9s8

Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе

монике шмаркль, как и любому третьесортному актеришке требуется ажиотаж, похвала и рукоплескания, любой ценой - сейчас.. и наплевать на "что будет потом"
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та ладно - пусть в Зайфу бежит - нам шо жалко ,вроде еще не натворил ,самого страшного
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На гиляку) и пох уже, что на западе подумают...
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В Павлопольском водосховище много водяных ужей. Огромных. А в пещерах желтобрюхи. Говорят ,метров по шесть бывают. Сам видел,четырехметрового.
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Моніка Зеленскі перевіз свою родину і ОПє у Золоте, щоб продемонструвати безпечність розведення.

Як не перевіз? А чого?
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в.а.зелинскому *****, ему на кривой рог *****, он только маме и игорьвалерчу должен.
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он и маме своей ничего не должен.. не даром скрывал от своих о "домике в Италии"
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Озброюватись і створювати загін захисту свого села.
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зеля должен показать собственным примером, что в серой зоне можно безопасно жить и работать. Поэтому охфис презедента должен быть перенесен в Золотое. А дети зеленского должны ходить в школу/садик именно в этом городке.
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"Вы идиоты?" Начальник Генштаба Хомчак попал в скандал с капитуляцией - ua.portal о том , как Нач Генштаба и его ЗЕПРОПОГАНДОНЫ занимались выслушиванием людей про "формула прийди" - тех самых, кто снимался у террористов с распятыми мальчиками в сюжетах
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помните, вчера у него еще пропагандистка Фролова выступила ТИПА с просьбой от людей в Золотом с просьбой - ФОРМУЛА ПРИЙДИ
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"Мы хотим жить на Украине. Чтобы была у нас Украина одна, единая. Вот это самое главное", - говорит еще один житель Павлополя.Источник: https://censor.net.ua/v3152800

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А почему не в Украине, а на, какой то подосланный козачек.
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