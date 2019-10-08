 "Это время, когда не было ничего. Не было воды, а булку хлеба можно было купить только в Мариуполе. Мы хотим жить в Украине, а не в серой зоне", - жители Павлополя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, жители этого поселка уже имеют опыт жизни в таких условиях и ничего хорошего о том времени не рассказывают.
"Что такое серая зона знает тот, кто здесь жил в это время. Это время, когда нет хлеба, нет воды. Когда нет ничего. Когда булку хлеба можно было купить в Мариуполе", - рассказывает одна из женщин.
"Мы хотим жить на Украине. Чтобы была у нас Украина одна, единая. Вот это самое главное", - говорит еще один житель Павлополя.
08.10.2019 г.
По предварительным сообщениям из Вены миссия Ермака терпит сокрушительный крах. Деньги только в обмена на полноценный допуск иностранцев к рынку земли в законодательном оформлении. Утром будет точная информация.
Пристайко звонил Лавров. Предложил разводить войска не смотря на обстрелы. Пристайко обещал изучить вопрос.
Резкое усиление боевой активности на Донбассе, особенно в районах разведения войск. (см. сообщения Военной комиссии).
Продолжается планомерное усиление позиций Авакова во власти. Бывшмй заместитель главы Национальной полиции Украины Бушуев назначен заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". Противная сторона - Коомойский\Богдан и К готовят откровенную провокацию против этого - арест Пашинского на два месяца в СИЗО. Если с Пашинским в СИЗО что то случится - Аваков обречен.
Министерство юстиции (министр Малюська) получило указание от Зеленского разработать законодательные предложения по проведению внесудебной амнистии в рамках предложений по Донбассу..
Федеральный суд Нью-Йорка потребовал от Трампа передать налоговые декларации и другие финансовые документы прокуратуре Манхеттена.
Решение о назначении Александра Ткаченко (бывший гендиректор телевизионного канала Коломойского 1+1) главой КГГА принято Зеленским. Фактически это означает переход контроля за Киевом в руки Коломойского.
Украина начинает испытывать финансовые трудности в обслуживании государственного долга. Част платежей перенесена на 2020 год. Объемы золото-валютных запасов сократились на 2,6%.
А Порошенко невдаха за пять років не те що Маріуполь, а навіть Широкине злити не зміг
Такої ж думки, в усякому разі глава сім'ї і його брат.
Зеленский президент - артист. Во всём. Формула #Зе
монике шмаркль, как и любому третьесортному актеришке требуется ажиотаж, похвала и рукоплескания, любой ценой - сейчас.. и наплевать на "что будет потом"
Як не перевіз? А чого?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
А почему не в Украине, а на, какой то подосланный козачек.