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 Политика Украины, Экономика
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Все про:законопроект (2186) Ляпина (304)

 Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина. ВИДЕО

Государственная регуляторная служба (ГРС) проанализировала проекты закона 1210 и 1210-1, выявила их потенциальное негативное влияние на экономику и отправила предупреждение о последствиях его принятия депутатам.

Об этом заявила глава ГРС Ксения Ляпина, передает 112.

"Нам удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние закона 1210. Но удастся ли нам повлиять на умы тех, кто сегодня принимает решения – это вопрос открытый. Потому что собственно мы направили свои прогнозы и депутатам. Они не слушали, хотя часть из них начала понимать, что они делают что-то не то. Мы направили это и в правительство, и мы сейчас направим Президенту. Надеемся, что это повлияет на ситуацию", заявила Ляпина.

По словам главы ГРС, одним из способов урегулирования ситуации вокруг закона является отзыв законов 1210 и 1210-1, которые могут быть возвращены в парламент после существенной их доработки.

При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является непрогнозируемость действий власти и рост недоверия к ней со стороны бизнеса, что автоматически повлечет за собой снижение экономики.

"Прогнозируемость уменьшилась даже по сравнению с тем, что было раньше. Я смотрела оценки, которые проводят различные рейтинговые структуры. Когда мы говорим, реформы, мы забываем, что реформа - это не самоцель, а это какие-то осознанные изменения, которые должны принести какой-то позитив", заявила Ляпина.

Как сообщалось ранее, проект закона 1210 и 1210-1 предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине. В итоге, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз, этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Кроме того, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против принятия данных законов в их нынешнем виде.

Источник: https://censor.net.ua/v3152787
 
 
 Топ комментарии
 
Налоги для Ахметова нужно повышать, это требование МВФ. Цены на руду должны быть рыночными - т.е такими как в Европе. Пусть Ахметов применяет новые экономные технологии и альтернативные источники энергетики.
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Ахмєтка, то хрен з ним, не обідніє. А от піднімати ціну сигарет до100 гривень за пачку? Коли від куріння одного з членів сімьї фінансово залежить більшість 35,5 мільйонного населення України ... Зєдєбіл, ти самовбивця, ци ще один камікадзе? Подивись на рейтинг Кроліка.
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Петемайдан туда перенесите. Для справки, батальон - это 360-530 человек, т.е. в воскресенье было народу на 20 батальонов, которые почему-то в Киеве а не на передовой.
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Что у нее за должность (какие полномочия) и как уволить ее?
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Пєтєботка. В який партіях вона лише не була. Однак дємократіческой направлєності.
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Ахмєтка, то хрен з ним, не обідніє. А от піднімати ціну сигарет до100 гривень за пачку? Коли від куріння одного з членів сімьї фінансово залежить більшість 35,5 мільйонного населення України ... Зєдєбіл, ти самовбивця, ци ще один камікадзе? Подивись на рейтинг Кроліка.
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Налоги для Ахметова нужно повышать, это требование МВФ. Цены на руду должны быть рыночными - т.е такими как в Европе. Пусть Ахметов применяет новые экономные технологии и альтернативные источники энергетики.
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Ахмєтка вже приміняє. Сонячну електренергію українська держава до 2030 року буде гарантовано закуповувати в основному в Ахметова в ТРИ рази дорожче ніж в Німеччині.
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Она дура.
Это все давным давно придумано и принято, просто сейчас это все вводится вдействие
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Українці!!!
Підтримаємо перенесення офісу президента у м.Золоте-4 Луганської області до початку відведення Збройних сил України - задля збереження життів.


https://petition.president.gov.ua/petition/75702
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вы обратили внимание... что уже неделю таскаются с этим 1210...аж тошнит...
а вот за Роттердам + что-то не скулили... за уголь из ЮАР....за покупку у срашки эл.энергии что-то не шумят... прямо (рыжая)))) мистика какая то ))))
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по миру пойдут, бедные. все ресурсы кинули на критику.
Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 7287
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А эта Бенина говорящая голова тоже по миру пойдет? Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9288

Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина - Цензор.НЕТ 4804
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я понимаю, вы просто жить не можете без Бени и Зели, но речь идёт о совсем других персонажах.
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