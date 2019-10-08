 Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны разработчиками, чтобы предотвратить их негативный эффект на экономику, - Ляпина. ВИДЕО

Об этом заявила глава ГРС Ксения Ляпина, передает 112.
"Нам удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние закона 1210. Но удастся ли нам повлиять на умы тех, кто сегодня принимает решения – это вопрос открытый. Потому что собственно мы направили свои прогнозы и депутатам. Они не слушали, хотя часть из них начала понимать, что они делают что-то не то. Мы направили это и в правительство, и мы сейчас направим Президенту. Надеемся, что это повлияет на ситуацию", заявила Ляпина.
По словам главы ГРС, одним из способов урегулирования ситуации вокруг закона является отзыв законов 1210 и 1210-1, которые могут быть возвращены в парламент после существенной их доработки.
При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является непрогнозируемость действий власти и рост недоверия к ней со стороны бизнеса, что автоматически повлечет за собой снижение экономики.
"Прогнозируемость уменьшилась даже по сравнению с тем, что было раньше. Я смотрела оценки, которые проводят различные рейтинговые структуры. Когда мы говорим, реформы, мы забываем, что реформа - это не самоцель, а это какие-то осознанные изменения, которые должны принести какой-то позитив", заявила Ляпина.
Как сообщалось ранее, проект закона 1210 и 1210-1 предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине. В итоге, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз, этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Кроме того, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против принятия данных законов в их нынешнем виде.
Украинцы начали собирать подписи за перенос Офиса президента в Золотое
Это все давным давно придумано и принято, просто сейчас это все вводится вдействие
Підтримаємо перенесення офісу президента у м.Золоте-4 Луганської області до початку відведення Збройних сил України - задля збереження життів.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
а вот за Роттердам + что-то не скулили... за уголь из ЮАР....за покупку у срашки эл.энергии что-то не шумят... прямо (рыжая)))) мистика какая то ))))