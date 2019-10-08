 Меня и девять мусульман по праздникам для профилактики сажали в штрафной изолятор, – Кольченко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Причинами помещения в карцер являлись не какие-то дисциплинарные нарушения, хотя они действительно были, но истинная причина не в этом. У ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – ред.), в некоторых регионах есть такая традиция, внутренняя инструкция – всех таких неблагонадежных, кто состоит на профилактическом учете, как лицо, склонное к распространению экстремистской литературы, их на крупные праздники закрывают в ШИЗО. Нас в лагере таких было 10 человек – я и 9 мусульман", – рассказал Кольченко.

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По его словам, обычно это происходило на государственные праздники, во время выборов российского президента и его инаугурации, в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.