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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Австралия (270) взятка (4731) Госпогранслужба (3484) депортация (318)

 "Пять тысяч долларов за въезд в Украину?", - "Да", - гражданин Австралии предлагает взятку пограничнику в аэропорту "Жуляны". ВИДЕО

Гражданин Австралии, прибывший в Украину, рейсом из Польши предложил пограничнику взятку размером 5 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, иностранцу было отказано во въезде из-за отсутствия необходимых документов. Австралийца такой ход событий не устраивал и он, во время ожидания обратного рейса, подошел к сотруднику Госпогранслужбы и заявил о готовности дать взятку размером до 5 тысяч долларов. Одновременно иностранец заявил, что понимает незаконность своего предложения.

Из-за попытки подкупа австралийцу запретили въезд в Украину на три года и отправили из Украины обратным рейсом.

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Источник: https://censor.net.ua/v3152684
 
 
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Блин ну чего граждане Украины уезжают из неё, если иностранцы готовы платить такие деньги за приезд сюда? Это новая зе реклама или новый сюжет из 95 квартала?
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за такие бабки пограничник станет рикшей и довезет гражданина на родину.
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За 5 штук нельзя. А за сколько ж можно? Хоть бы намекнули..
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Хочь би сказав що йому тут треба за такі бабки. Заінтригував.
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Просто чистокровный австралиец. Все мы этих бывших каторжников хорошо знаем: курчавые черные волосы, плоские и широкие носы, толстые губы и радикально черный цвет кожи. Одним словом, настоящий и неподдельный англосакс...
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