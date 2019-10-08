 Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале жестоко избивают задержанных. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.
"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.
По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.
"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.
Особенностью зон для БС(бывшие сотрудники) является их т.н. окраска - красный цвет, т.е. колонии на 100 % контролируют представители администрации, в том числе посредством привлечения осужденных из числа активистов, т.е. лояльно настроенных зеков, сотрудничающих с руководством и рядовыми сотрудниками колонии. В других зонах эта категория называется «козлы» и не пользуется уважением, в отличие от колонии для бывших сотрудников, где «козлы» единственные, кто имеет авторитет среди основной массы осужденных.
Сажая ментов на красную зону, им, в общем-то, жизнь сохраняют. На зоне для убежденных урок, где власть у воров, ментам смерть. Особенно, если там окажется урка, с которым этот мент общался именно так как в видео.
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Зеленский?
ты блин лучше бы работал и помогал армии, а не круглосуточно тут давать "ценные" советы.
философ, блин
Toт кто голосовал за нынешний состав кабинета министров.
Разве вы не в курсе: как утверждается состав правительства ?
авакова оставил зеленский
получается, что и зеленский одобряет действия полиции
Однако, стоит принимать во внимание и местный контингент, который у вокзала "трётся".
Поверьте, их избивать и избивать нужно.
В лучшем случае.
Там такие персонажи, что избиение для них = это как высморкаться.
А когда морду копы бьют, сразу "плохие полицейские"...
Вы, *****, определитесь!
А потом будем ґоворить, что мол написали заявление, а полиция ничеґо не сделала...
Хоть и то, и это противно, но пара стусанов для определенной катеґории людей, пожалуй лучше, чем их отсутствие во все.
Сходи з цим до лікаря, може ще є шанс....
Сходіть з цим до лікаря, може ще є шанс на одужання.
Можно ж просто кляузу как от Портнова направить, делов то...