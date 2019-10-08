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Все про:правоохранительные органы (353) пытки (454) Труба (155) ГБР (616)

 Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале жестоко избивают задержанных. ВИДЕО

Вчера следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.

По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.

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Источник: https://censor.net.ua/v3152648
 
   
 Топ комментарии
 
Их руководитель, как честный офицер, подаст рапорт об отставке?
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Рехформа однако
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В сов.милиции если б точно знали, что этот украл цепочку(например), то тоже били б.А если речь о тяжелом преступлении, то били б не по детски, как здесь. Только в совке не очень кто жаловался, потому как тот, кого били, знал, за что. Но нормальных людей просто ни с фига никто не бил! И базарника с картошкой, который не там стал продавать никому и в голову б не пришло бить. А сейчас полно видео, как дядькам с картошкой руки заламывают.
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При совке не задерживали невиновных))) И тем более не били))) Вы в каком сесесере жили?
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ну к поклонникам зеленского меня причислить трудно - но вас порохоботных свиней которые визжат как не дорезанные по любому поводу - я презираю больше
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Сергей Тарасов ba5e82b5 - да что с тобой говорить, ты как и все твои соплименники любители рускаво мира, лугандоны и свинорылые кацаПсины уже все сделали, что могли.
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Картинка з посиланням на https://gorlovka.today/images/2017/12/apor.jpg горловка тудей не відкривається.
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У вас фиксация на 5-ом презе Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 3921 Оральная или анальная, позвольте поинтересоваться.
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Только на действующих Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 8834 Кравчук на мою жизнь уже не влияет...
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Скудные у тебя представление о людях которые тебя окружают.
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Ну еще бы. Вы россияне, живущие в воронеже, еще никогда так плохо не жили, как при Порошенко.
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Так в 2016 году президентом был ... Порошенко! Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале жестоко избивают задержанных - Цензор.НЕТ 1555
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Одеська поліція давно відома своєю регіональною "специфікою". Наприклад відмовою надавати охорону Стерненку, на якого було вчинено кілька замахів.
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А что Аваков уже не министр при Зеленском ?
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Президент Коломойский и его безотказный клеврет Труба роют под Авакова, ? Такую непонятную можно сделать почти в любой регионе мира, кроме стран с развитой демократией. Менты, к сожалению, били и бить будут, пока не построим правовое государство, чудес не бывает.
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Ну тоді недивно, що аваковські нацжони долучилися до мітингу проти капітуляції в неділю, хоча їх туди особливо ніхто не кликав... Якщо Аваков перестане дружити із Зе, то у зеленої команди будуть дуже хиткі позиції. бо армія і добробати так не в захваті від його ініціатив по відведенню військ, а тут ще й нацгвардія від нього відвернеться...
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Таки да... Бескровное устранение Зеленского сейчас зависит только от Авакова...
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по суду восстановились или естественный отбор тупорылых ?
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жд вокзал в Николаеве тоже почему то контролируют менты одесского управления.. такие же мрази как и эти...
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Станция Николаев-Пасс относится к Одесской железной дороге. Не знаю как сейчас но до 2014 года на ЖД были свои управления транспортной тогда еще милиции, которые не делятся по областям.
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Полицейские действовали не профессионально, так показания не выбивают. Их необходимо уволить.
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Точно... Уволить лет на восемь, на красную зону...
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Если два реальных дадут, то будет хорошо, могут условно пятерка дать.
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Уволить ... на красную зону..

Особенностью зон для БС(бывшие сотрудники) является их т.н. окраска - красный цвет, т.е. колонии на 100 % контролируют представители администрации, в том числе посредством привлечения осужденных из числа активистов, т.е. лояльно настроенных зеков, сотрудничающих с руководством и рядовыми сотрудниками колонии. В других зонах эта категория называется «козлы» и не пользуется уважением, в отличие от колонии для бывших сотрудников, где «козлы» единственные, кто имеет авторитет среди основной массы осужденных.

Сажая ментов на красную зону, им, в общем-то, жизнь сохраняют. На зоне для убежденных урок, где власть у воров, ментам смерть. Особенно, если там окажется урка, с которым этот мент общался именно так как в видео.
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Точно. Обычно если начинают бить то уже не отпускают пока не добьются своего. В крайнем случае если не добьются результата то гарантированно слепят админарест на несколько суток пока побои не заживут.
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Авакова оставили "дореформировать" в полиции недореформированное,как я понял из слов "слуг!,справляется на все 100%
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На загальну зону півників, у загальну камеру. Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале избивают задержанных - Цензор.НЕТ 2728
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Переведуть на кращу посаду. Такі кадри зараз потрібні новій владі.
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Не лізь в Україну .Ти громадянин ворожої держави,і *********** прихвостень.
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж ПРИХВОСТНІ.
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Ти скритий ворог а це гірше ніж стріляв.Такі як ти прихвостні при німцях виконували саму брудну роботу.Ви країна зрадників якій нем а віри.Вороги України. Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 1828
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Геть ї6@нувся! Своїх зебілів в упор не бачиш?
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Вороги Украины бьют задержанного, а завтра возможно и тебе перепадет.
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Ще один дуполиз з"явився.іцди вже ***** дупу вилизуй чучело ***********.
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Мусора со времён Сралина не изменились.Выбивать признание и пытки -любымый метод дознания.
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Методы работы уже 200 лет одни и теже: стукачи, наружка и выбивание показаний.
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В средние века вообще дознание -через дыбу.
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Их руководитель, как честный офицер, подаст рапорт об отставке?
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Їх керівник далеко не честний..це є Рибак, корупційна потвора..як вся патрульна поліція..замість поліції ми маємо ОЗУ лайно
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надо с конфискацией сажать таких ..хотя бы движемого имущества..пусть идет парашу заметает это не полиция ...еще бы ударил телефонным справочником как в фильме серпико
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Рехформа и главный рехформатор у руля до сих пор....
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Нічого дивного замість реформи ми маємо деградовану патрульну поліцію на чолі з керівником Жуковим..таке саме по всій Україні..Головний злочинець це сабаков і його заступники..Зелений тобі вже не вірить народ..це твоя ідея залишити сабакова на чолі МВС..будеш ти ригати від цього ще..
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Сабакову уже подложили свинью,арестовав Пашинского.
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Без изгнания Авакова - никакие реформы невозможны. Вся система МВД прогнила насквозь. Неудивительно что Зекоманда опирается именно на эту силу: беспредельщики те и другие.
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а кто его туда поставил то?
Зеленский?

ты блин лучше бы работал и помогал армии, а не круглосуточно тут давать "ценные" советы.
философ, блин
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>а кто его туда поставил то?


Toт кто голосовал за нынешний состав кабинета министров.
Разве вы не в курсе: как утверждается состав правительства ?


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(ука!...лядь!...Тільки вільний продаж зброї!
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полиция - это аваков
авакова оставил зеленский
получается, что и зеленский одобряет действия полиции
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Зеваков- любимец зевков Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 1973 Зевки любят унижение и твердую государственную руку в своей прямой кишке.
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На ЖД в Одессе, конечно, уроды "служат".
Однако, стоит принимать во внимание и местный контингент, который у вокзала "трётся".
Поверьте, их избивать и избивать нужно.
В лучшем случае.
Там такие персонажи, что избиение для них = это как высморкаться.
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PS. Что характерно: когда копы вежливы до поноса, все ГНЕВНО верещат: мордой в асфальт надо было.
А когда морду копы бьют, сразу "плохие полицейские"...
Вы, *****, определитесь!
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Ситуация конечно...
А потом будем ґоворить, что мол написали заявление, а полиция ничеґо не сделала...
Хоть и то, и это противно, но пара стусанов для определенной катеґории людей, пожалуй лучше, чем их отсутствие во все.
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Какой ужас!!!((((((( И???? Что ГБР собирается делать с этими животными?
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Попиарится на них, потом переведут на другую посаду.
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конченных мразей посадить на общую зону, ублюдки
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Ну вот не зря я с детства ненавижу мусоров ,это где-то в крови заложено ,в генах на подсознательном уровне и когда эти твари дохнут у меня праздник души ... Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 9164
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Ти хвора людина.
Сходи з цим до лікаря, може ще є шанс....
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Нет,это предохранитель , Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 3609некоторые не выносят змей,некоторые крыс и мышей Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих - Цензор.НЕТ 3609у кого-то аллергия на котов а у меня на мусоров и я считаю, что Слава Богу, это мне в жизни исключительно помогает и всегда помогало ибо бережёного Бог бережёт а не бережёного конвой стережёт ..
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Да Ви хворий.
Сходіть з цим до лікаря, може ще є шанс на одужання.
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"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.
Можно ж просто кляузу как от Портнова направить, делов то...
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мусора есть мусора,как ты их не переименовывай
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Шо за бредятина? Я так жену с кровати подымаю. Пара тычков это пытки?
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В нормальном государстве это насилие. Потому что никто не имеет права прикасаться к свободному гражданину.
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Пара шлепков по филейной части жены только укрепляет брак!Мы же любим друг друга!
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ну да ну да, в штатах полисмены прикасаются исключительно электрошокером к свободным гражданам.
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Идиот ваш Трубат (как и фамилия его) словесный понос развел гнида
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Мусора на соевых похожи агрессивностью и хамством.
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соевые вместо аргументов рты затыкать мастаки. Да, интеллектуал?
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И чем эти полицейские Портнову досадили?
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Это жестко избивают??Ептеть,когда я в ментовке работал,приходилось и ПР-73 загонять в технологические отверстия..Оружейным маслом смазывали,мы же не звери.Но полицаев нужно уволить,как минимум-только долбоебы на камеру избивают)
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насілійє і питкі - нє йєдінсвєнний мєтод поліцайєв. Там і убійства, тєррор, іздєватєльства, шантаж, обман, вимогатєльство, грабьож...
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