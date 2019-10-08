 Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале избивают задержанных. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.

По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные, забившие до смерти двух человек на поле в Черкасской области, задержаны, - Нацполиция