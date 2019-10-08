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 Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале избивают задержанных. ВИДЕО

Вчера следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.

По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

"Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - подчеркнул директор Госбюро.

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Источник: https://censor.net.ua/v3152648
 
 
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Президент Коломойский и его безотказный клеврет Труба роют под Авакова, ? Такую непонятную можно сделать почти в любой регионе мира, кроме стран с развитой демократией. Менты, к сожалению, били и бить будут, пока не построим правовое государство, чудес не бывает.
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Ну тоді недивно, що аваковські нацжони долучилися до мітингу проти капітуляції в неділю, хоча їх туди особливо ніхто не кликав... Якщо Аваков перестане дружити із Зе, то у зеленої команди будуть дуже хиткі позиції. бо армія і добробати так не в захваті від його ініціатив по відведенню військ, а тут ще й нацгвардія від нього відвернеться...
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по суду восстановились или естественный отбор тупорылых ?
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жд вокзал в Николаеве тоже почему то контролируют менты одесского управления.. такие же мрази как и эти...
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Полицейские действовали не профессионально, так показания не выбивают. Их необходимо уволить.
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Авакова оставили "дореформировать" в полиции недореформированное,как я понял из слов "слуг!,справляется на все 100%
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На загальну зону півників, у загальну камеру. Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале избивают задержанных - Цензор.НЕТ 2728
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Переведуть на кращу посаду. Такі кадри зараз потрібні новій владі.
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Мусора со времён Сралина не изменились.Выбивать признание и пытки -любымый метод дознания.
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Их руководитель, как честный офицер, подаст рапорт об отставке?
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надо с конфискацией сажать таких ..хотя бы движемого имущества..пусть идет парашу заметает это не полиция ...еще бы ударил телефонным справочником как в фильме серпико
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