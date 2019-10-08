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Все про:доходы (499) ОВГЗ (43) экономика (3520) Сульжик (5)

 Я вложил 100 тысяч долларов в украинские ОВГЗ. Это самые доходные облигации в мире, - Сульжик. ВИДЕО

Финансист Роман Сульжик считает, что украинские облигации внутреннего государственного займа сейчас - это самый высокодоходный инструмент в мире.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Я очень оптимистично смотрю на нашу страну, я сам купил ОВГЗ. Когда я покупал, курс был где-то в районе 29 гривен за доллар. Я просто поменял деньги и купил, потому что ставка была 18% и я понимал, что будет позитив в стране. Купил не очень много, меньше 100 тысяч долларов, то есть я купил небольшую сумму", - рассказал финансист.

"Я сам не ожидал, что мне так дадут заработать для них. Я был бы счастлив, если бы курс укрепился до 27 гривен за доллар. Я смог купить только трехлетние ОВГЗ. При данном курсе речь идет о порядка 20-30%. Плюс еще за счет того, что процентные ставки снизились… Я не делал переоценку, но я думаю, что это порядка 30%, и это слишком большой возврат", - отметил Сульжик.

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"Наши бонды сейчас - это самый высокодоходный инструмент в мире, но вот этим как раз я бы не гордился. Ми немножко оставляем деньги на столе. Это хорошо, что мы даем инвесторам заработать. но есть разница: давать им заработать и немножко оставлять деньги. Если бы они заработали чуть меньше, они тоже были бы счастливы", - резюмировал финансист.

Полное интервью с Романом Сульжиком смотрите на youtube-канал "Цензор.НЕТ".

Источник: https://censor.net.ua/v3152643
 
 
 Топ комментарии
 
Во пошла реклама пирамиды.
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Дал государству в долг под 30% под госгарантии, в то время как в мире ставка от минус 2% до плюс 3%. В счастье для украинцев, банкир ...нов.
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Мінімальна сума, на яку можна купити бонди - 1 млн. грн/40 тис. баксів. ЦЕ типу щоб пересічні українці не могли на них заробляти? Чому я не можу купити облігацій умовно на 10 тис. грн?
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Коломойський збирався оголосити дефолт, а ну як вийде?
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Дал государству в долг под 30% под госгарантии, в то время как в мире ставка от минус 2% до плюс 3%. В счастье для украинцев, банкир ...нов.
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А где ты взял эти 100 тыщ.долларов,на ферме заработал или на заводе? держиморда
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Работал всю жизнь инвестиционным банкиром в крупнейших западных банках
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Мінімальна сума, на яку можна купити бонди - 1 млн. грн/40 тис. баксів. ЦЕ типу щоб пересічні українці не могли на них заробляти? Чому я не можу купити облігацій умовно на 10 тис. грн?
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там всё для своих . а остальным работать, чтоб отдать проценты
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Не переймайся, ще все попереду. За союза облігаціями з терміном погашення 3 роки зарплату давали. Поїсти купити ні за шо, зате багатий саюзік в тебе примусово гроші безвідсотково зайняв.
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С каким риском!? Оно доллары вложило, оно доллары и заберёт. С процентами!
Тут пострадают пэрэсичные дурни, за счёт которых и будут расплачиваться! А Маркарова с Гончаруком и всеми остальными миловановыми себе уже "заработали" нехилое пожизненное содержание которое будут получать за счёт тех же пэрэсичных дурней которых ОбВГеЗят! Я вклав 100 тисяч доларів в українські ОВДП. Це найприбутковіші облігації у світі, - Сульжик - Цензор.НЕТ 2117
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Кто отдовать будет? На глазах у всех этот сульжик забирает у наших детей 30000$ а ждунам похер. За это наши дети нас не пожалеют и будут правы. Таких сульжиков набролось на 9 млрд.$ Через год надо отдать 12 млрд$ Ау страна непуганых идиотов. А в
ответ тишина. Картина через пять лет реформ.
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Это естественно, ведь в Украине - самая быстро растущая экономика в мире. Мы ведь на 1 месте по росту ВПП, потому у нас и облигации самые доходные в мире.

Это же логично, правда?
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Так і прислів"я про те ж саме говорить.
"Хто добре везе, того й поганяють ..."
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Що б вкласти 100 тисяч доларів,треба що б вони були
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Эта пирамида неизбежно рухнет. Вопрос - сумеет ли она похоронить под собой Украину как государство. С высокой степенью вероятности, к сожалению.
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