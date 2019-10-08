 Я вложил 100 тысяч долларов в украинские ОВГЗ. Это самые доходные облигации в мире, - Сульжик. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
"Я очень оптимистично смотрю на нашу страну, я сам купил ОВГЗ. Когда я покупал, курс был где-то в районе 29 гривен за доллар. Я просто поменял деньги и купил, потому что ставка была 18% и я понимал, что будет позитив в стране. Купил не очень много, меньше 100 тысяч долларов, то есть я купил небольшую сумму", - рассказал финансист.
"Я сам не ожидал, что мне так дадут заработать для них. Я был бы счастлив, если бы курс укрепился до 27 гривен за доллар. Я смог купить только трехлетние ОВГЗ. При данном курсе речь идет о порядка 20-30%. Плюс еще за счет того, что процентные ставки снизились… Я не делал переоценку, но я думаю, что это порядка 30%, и это слишком большой возврат", - отметил Сульжик.
"Наши бонды сейчас - это самый высокодоходный инструмент в мире, но вот этим как раз я бы не гордился. Ми немножко оставляем деньги на столе. Это хорошо, что мы даем инвесторам заработать. но есть разница: давать им заработать и немножко оставлять деньги. Если бы они заработали чуть меньше, они тоже были бы счастливы", - резюмировал финансист.
Полное интервью с Романом Сульжиком смотрите на youtube-канал "Цензор.НЕТ".
Тут пострадают пэрэсичные дурни, за счёт которых и будут расплачиваться! А Маркарова с Гончаруком и всеми остальными миловановыми себе уже "заработали" нехилое пожизненное содержание которое будут получать за счёт тех же пэрэсичных дурней которых ОбВГеЗят!
ответ тишина. Картина через пять лет реформ.
Это же логично, правда?
"Хто добре везе, того й поганяють ..."