 Я вложил 100 тысяч долларов в украинские ОВГЗ. Это самые доходные облигации в мире - 30%, - Сульжик. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
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"Я очень оптимистично смотрю на нашу страну, я сам купил ОВГЗ. Когда я покупал, курс был где-то в районе 29 гривен за доллар. Я просто поменял деньги и купил, потому что ставка была 18% и я понимал, что будет позитив в стране. Купил не очень много, меньше 100 тысяч долларов, то есть я купил небольшую сумму", - рассказал финансист.
"Я сам не ожидал, что мне так дадут заработать для них. Я был бы счастлив, если бы курс укрепился до 27 гривен за доллар. Я смог купить только трехлетние ОВГЗ. При данном курсе речь идет о порядка 20-30%. Плюс еще за счет того, что процентные ставки снизились… Я не делал переоценку, но я думаю, что это порядка 30%, и это слишком большой возврат", - отметил Сульжик.
"Наши бонды сейчас - это самый высокодоходный инструмент в мире, но вот этим как раз я бы не гордился. Ми немножко оставляем деньги на столе. Это хорошо, что мы даем инвесторам заработать. но есть разница: давать им заработать и немножко оставлять деньги. Если бы они заработали чуть меньше, они тоже были бы счастливы", - резюмировал финансист.
Полное интервью с Романом Сульжиком смотрите на youtube-канал "Цензор.НЕТ".
сколько можно на наркоманской игле сидеть?
нас кинули с Меморандумом, теперь наша очередь..
честный человек должен работать дворником или бездарным инженером
Тут пострадают пэрэсичные дурни, за счёт которых и будут расплачиваться! А Маркарова с Гончаруком и всеми остальными миловановыми себе уже "заработали" нехилое пожизненное содержание которое будут получать за счёт тех же пэрэсичных дурней которых ОбВГеЗят!
А в остальном -- Вы прав.....
ответ тишина. Картина через пять лет реформ.
Это же логично, правда?
"Хто добре везе, того й поганяють ..."
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
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«Реформой реформ» глава государства назвал реформу судебной системы. «Законы родятся мертвыми - если за их соблюдением не будет следить честный и беспристрастный, независимый и непродажный суд. Поэтому судебная реформа должна стать первой и главной нашей реформой, которая даст стране возможность жить по-новому», - заявил он.
Реально выгоду можно получить, вложив больше миллиона гривен.
Там много всяких скрытых обязательных страхований, отчислений на обслуживание и пр.
В 2018 году я сообщил в ПриватБанк, а потом Генпрокуратуру, что вас грабят, получая кредиты под фиктивные фирмы. Перечислил фирмы. Нулевая реакция.
ВИДЕО. Страну просто грабят.(авт.)