 Там должно быть безопасно, и там должен быть выбор, - Разумков назвал условия проведения выборов в ОРДЛО. ВИДЕО

Об этом политик сказал в эфире Свободы слова на ICTV , информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы говорми про составляющую безопасности, то это ословное условие проведение выборов. Когда там будут вооруженные люди, когда у нас не будет контроля за границей, когда у нас не будет возможности мониторинга, когда у нас не будет наблюдателей, когда у нас не будет доступа СМИ - то это можно называть как угодно, но это не выборы.
Выборы должны пройти исходя из того, что там будет безопасно и там будет выбор.Там будет доступ украинских партий, украинских кандидатов, доступ украинских СМИ и выборы пройдут по украинскому законодательству", - заявил Разумков.
Он отметил, что одна из позиций - выборы будут проходить одновременно с выборами на территории Украины.
Разумков лично будет контролировать?
А кто ему доверяет?
Нет ну серьезно?
Вот скажет Разумков что тут все безопасно и честно и?
Вони будет на весь мир.
А обычных людей по тихому гандошат и тишина.
"Я же говорю: еще до Нового года поработаем, и все"
"И все..." , - засмеялся в ответ Зеленский.
Если кто не понял, они нам отмерили время "до Нового года". Нам либо принимать это, либо что-то решать с этими клоунами.
«Мартін Сайдік[2] (нім. Martin Sajdik; нар. 14 січня 1949, Відень[3]) - австрійський дипломат,
Вивчав міжнародне право у Московському університеті (1972-1973)
З 1980 по 1985 р. він працював у Посольстві Австрії у Москві радником і прес-аташе.
Зайдік був керівником прес-департаменту Комісії з безпеки і співробітництва в Європі у Відні (1986-1987), главою Представництва австрійського банку Creditanstalt-Bankverein у Москві (1987-1989) і радником та заступником глави місії у Посольстві Австрії у Москві (1989-1991).»
Твоему Разумкову никто не верит.
Продолжать список очкарик?
Их сколько всего? Ну 30 тыс ну ок 50 тыс всего ну ок пусть 100 тыс
Это даже не 1% от избирателей ПЕС, среди которых много нормальных людей, просто наивных ещё, как мы в 2014
Вот к ним и обращаются.
Изображала из себя майданутую и ее тут администрация в попу выцеловывает поэтому не трогай и вонять не будет.
«майданутые» это только ольгинские боты пишут
Выбор тоже будет - например ,между кандидатами "Сопля" и "Моторыло-2" .. Послухайте сюда ,Разумков , Ви - таки -точно не идиёт?
да зеЛеная мразь!???
"Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия пока что не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.
Источник: Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV
Прямая речь: "На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше.
Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами.
Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита. какого" Питання: якого біса ви так сильно хочете цієї зустрічі?