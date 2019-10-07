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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17980) Пашинский (646) суд (22591)

 Пашинского арестовали до 4 декабря. ВИДЕО

Печерский районный суд города Киева начал избрал меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Пашинский проведет под арестом два месяца, до 4 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского

Полный текст решения суд обнародует 9 октября.

По словам Сергея Пашинского, это расправа с ним. "Мы возвращаемся во времена Януковича и Портнова", - отметил экс-нардеп.

Адвокат Андрей Федур заявил, что будет апелляция. "Почему суд применил меру безальтернативно ареста моего клиента? Ответ один - чтобы в СИЗО физически устранить моего клиента как одного из пяти главных врагов Путина", - подчеркнул защитник. Также будет подано ходатайство об охране для Пашинского.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октября 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/v3152586
 
   
 Топ комментарии
 
ПОРТНОВ ПОРТНОВ ПОРТНОВ
зебоби, аплодуйте своєму херою !
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правасудіє по Українськи...
походу парубію слід задуматись над майбутнім.
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Зачем этот мелкий вороватый хорек назначил себя "врагом Путина"?
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На проверенные грабли Януковича, результат будет тот же.
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От і побачимо навіщо Зеленський прийшов до влади. Зробити Україну правовою державою, чи як і при чоколядниках всіх злочинців відпустити. При потроху, та і до нього їх затримували і...відпускали. Можливо правосуддя запрацює... Хотілося б щоб пашинський був первою ластівкою. Там до нього повинні бути питання ще по майдану. Що за ружбайку з оптикою, знайшли в нього люди на майдані ?
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да и с яныком как -то не по закону вышло, человек на растове мучиться. надо бы вернуть и ущерб возместить.
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Выстрелил алкашу в ногу в тюрьму. Предал Родину, убил украинского солдата на свободу.
КомандаЗЕ рулит.
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цемах - герой
пашинский - исчадие зла
Смотри-ТЕ, не перепутай-ТЕ!
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Возникает вопрос, почему мертветчук до сих пор не сидит? Ведь все ветви власти на 100% зе-бенины!
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А баба Юля уже высказалась? Пашинский же ее креатура была насколько знаю. А сейчас что? Юлька так и будет Зеле подлизывать?
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Да не это главное что этот бандит напал на другого бандита. Гланое то что Пашинский по приказу Мародера отжал Житомирские Ласощи у гражданина США Игоря Бойко и очень мутная история с Майданом.Скорее всего он был связан с расстрелом на Майдане- так как НИКОГО не посадили за 5 лет.
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он + аваков + турчинов и петя , ключевые фигуры , те кто наверняка знают что делал пашинский с винтовкой на майдане
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це ваша кацапська тюрма, кацап
гордий за свою кацапську імперію?
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Много кто из 8% говорил что посадок не будет !!!!
Как вам такое ?
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За что посадили? За мародёрство? За коррупцию?
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- С 2016 года «Молот» взрывался 12 раз. По официальным данным, при этом погибло четверо военнослужащих. На самом деле точное количество смертей скрывается. У меня есть данные о гибели 19-ти бойцов. В основном это происходило во время учебных стрельб. Как я уже говорил, на первом этапе информация о каждом взрыве «Молота» получает гриф «совершенно секретно».
То есть Пашинский в процессе кражи государственных военных денег уничтожил 19 воинов ВСУ. Какое наказание положено за убийство 19 военнослужащих украинской армии ? А учитывая что это прямое вредительство во время оборонительной войны?
А как надо наказать человека который спецназу во время войны вместо броневиков продал лесовозы для перевозки бревен ?
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Пашинський крикнул в след судье: - Вы кончите...

Ірина Луценко навпаки, обіцяла суддю імпотентом зробити)
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редакции удалось пообщаться с экспертом по вооружению, который попросил не называть его имени. Он уверен, что «Молот» взорвался из-за неисправности самого орудия. С 2016 года это далеко не первый подобный случай. При этом бойцов за это время погибло гораздо больше, чем сообщается в прессе.- Каждый подобный взрыв «Молота» засекречен, - говорит эксперт. - Очень часто после очередного инцидента с минометом в прессе появляются фотографии, якобы с места происшествия. Я как специалист по вооружению могу сказать, что эти фото, как правило, совсем не оттуда. Я видел реальные последствия взрыва, кое в чем разбираюсь. Как правило, в качестве основных причин ЧП с «Молотом» называют взрыв снаряда в стволе или двойное заряжение. Это когда одна мина еще не вылетела, а уже закладывают другую. Остановимся подробнее на этих двух версиях.Миномет «Молот» начали собирать по госсзаказу в 2015 году на заводе «Маяк». Не буду сейчас говорить, кто именно получил заказ. Этих людей вы все знаете. Думаю, в будущем их имена назовут официально. Итак, миномет - простейший механизм, который состоит из трубы и взрывателя. Тем не менее была озвучена его стоимость - 20 тысяч долларов за один! Вы представляете, какие это деньги? Сто таких минометов - по стоимости одного очень хорошего танка!- Вы считаете, что цена завышена?- Причем очень сильно. По моим подсчетам, один такой миномет можно было бы собрать, ну, максимум в десять раз дешевле - за пару тысяч долларов. И сталь для изготовления орудия была бы более качественной.- А что не так со сталью?- Помните, в Ровенской области от взрыва «Молота» на полигоне погибли трое бойцов? Это произошло в начале июля. Металл, из которого был сделан ствол «Молота», отправили на экспертизу. Но результатов по-прежнему нет. Я не могу поверить, что почти за три месяца нельзя было сделать экспертизу металла. Был случай, когда по нашей просьбе проводилась такая экспертиза с двойной перепроверкой всего за три дня. Поэтому у меня возникают сомнения по поводу качества стали, из которой делают стволы для «Молотов». Кроме того, я эти минометы хорошо знаю. Видел их, исследовал. На многих даже сварной шов некачественный. На мой взгляд, металл просто не выдержал при стрельбе давления пороховых газов и разорвался.
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ок, допустим что Пашинскии виновен, допустим - но тогда должна быть и другая "кровь", что с тем судьёй и прокурором и следователями которые вели первое дело - где их "кровь". Почему не плохо завернуть так - а пусть мундир против мундира и кто то из них должен идти в тюрму.
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