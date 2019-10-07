 Когда подписываются документы, оторванные от блока безопасности, это создает риски для мирного населения и ВСУ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Об этом заявила народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Когда подписываются какие-то документы, оторванные от ключевого безопасности компонента, это создает риски. Во-первых, гражданскому населению. Во-вторых, Вооруженным Силам, которые отводят в зимнее в чистое поле без фортификационных сооружений. Кто-то посчитал сколько это будет стоить? Кто просчитал масштаб вызовов, которые создаются?
Российские власти обустроили под Дебальцево и Новоазовском свои военные базы. Там и сейчас остаются боевики и российские оккупационные войска. Почему они не отходят? Почему эти населенные пункты не передают Украине согласно Минским соглашениями?
Общество имеет право услышать ответ на эти вопросы, которые очень беспокоят.
Если бы только сами в нее бросались - не моя головная боль
...или я неправ?
- прекратить огонь,
- отвести советские войска от линии фронта,
- принять закон об амнистии захватчиков и коллаборантов,
- оккупированной части СССР дать особый статус, провести там местные выборы.
И наступил бы мир…
(C)
@Marichka_Iv
🤔
Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас.
Ира - такая служака, что ещё и поискать нужно.
Ей нужно мемуары писать, в ее жизни много такого, что детям не расскажешь))
Вот где настоящая украинская Моника левински))