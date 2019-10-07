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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1444) Донбасс (19559) Европейская Солидарность (135) Формула Штайнмайера (76)

 Когда подписываются документы, оторванные от блока безопасности, это создает риски для мирного населения и ВСУ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Общество имеет право услышать ответ на вопросы, которые возникают в связи с подписанием властью "формулы Штанмайера".

Об этом заявила народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Когда подписываются какие-то документы, оторванные от ключевого безопасности компонента, это создает риски. Во-первых, гражданскому населению. Во-вторых, Вооруженным Силам, которые отводят в зимнее в чистое поле без фортификационных сооружений. Кто-то посчитал сколько это будет стоить? Кто просчитал масштаб вызовов, которые создаются?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы предостерегаем власть не верить Путину и не попасть в ловушку", - Ирина Геращенко об имплементации "формулы Штайнмайера"

Российские власти обустроили под Дебальцево и Новоазовском свои военные базы. Там и сейчас остаются боевики и российские оккупационные войска. Почему они не отходят? Почему эти населенные пункты не передают Украине согласно Минским соглашениями?

Общество имеет право услышать ответ на эти вопросы, которые очень беспокоят.

Читайте также: Не понимаю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных, - Фриз

Источник: https://censor.net.ua/v3152571
 
   
 Топ комментарии
 
Очень-очень нелегко верить человеку,тесно сотрудничавшему с кучмой,питюней мальдивским и всей шайкой отказников Минска1,2. Вы же его подписывали ? Или это Зинка была ?
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Лучшая новость за сегодня.

Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас.
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Неправильно диды в ВОВ воевали. Надо было:
- прекратить огонь,
- отвести советские войска от линии фронта,
- принять закон об амнистии захватчиков и коллаборантов,
- оккупированной части СССР дать особый статус, провести там местные выборы.

И наступил бы мир…
(C)
@Marichka_Iv
🤔
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Фото обнимашек с новинским и медведчуком - в студию ! Скелеты в шкафу,тебе геращенко и поссать спокойно не дадут ))
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Очень-очень нелегко верить человеку,тесно сотрудничавшему с кучмой,питюней мальдивским и всей шайкой отказников Минска1,2. Вы же его подписывали ? Или это Зинка была ?
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Вона Зєбєні не указ... Голова є...у Путлєра на плечах. Як він скаже, так укрохерант зробить.
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мужайся - она ваш будущий президент и за неё и проголосуйте - Амин.
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Ща швали набежит, обгадят все что она сказала, хотя сказала она все по делу.
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Да им все пофиг, их уже и чепушилин с пасечником послали, и пуйло сказал что настамнет, песков с козаком послали нахер, а ЗЕболваны не уймутся, бредут как обреченные на край пропасти...
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На этот край пропасти они тянут страну((((((
Если бы только сами в нее бросались - не моя головная боль
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Люди за них проголосовали, все справедливо.
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Сегодня ***** 67 лет, и Моника хотел подарить плешивому отвод войск.....отаке воно зелене гівно.
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Otec Pigidiy - любимая жена, если знает дату рождения Ху.ла.
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В следующем году, ***** начнёт рубилово за Беларусь... -- там проблема Лука... ...а население, давно "с донбаса" -- совок элитный! Украина мешает! ...уже почти не мешает... Но есть проблемы с нац. меньшинством -- с украинцами.
...или я неправ?
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Это называется - "ставить телегу впереди лошади".
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Дура,к кому она обращается,если к ***** то бесполезно,если к всу то они стоят на смерть
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Она обращается к тем, кто умеет видеть, слышать, читать, думать...
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Неправильно диды в ВОВ воевали. Надо было:
- прекратить огонь,
- отвести советские войска от линии фронта,
- принять закон об амнистии захватчиков и коллаборантов,
- оккупированной части СССР дать особый статус, провести там местные выборы.

И наступил бы мир…
(C)
@Marichka_Iv
🤔
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может и не поверишь, но приблизительно так и предлагал, правда Адик не совсем согласился и потом отгрёб как захватчик или асвабодитель руцких ямель, вот с того место где отгрёб - пожелаю и русне и по полной, чтоб по дворам прятались.
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Лучшая новость за сегодня.

Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас.
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за вой отличная весть, но от куда инфо?
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всех формулистов и их симпатиков надо пригласить нать детектор лжи
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Насколько я знаю в Дебальцево российских баз нет. Несколько зданий в городе занято боевиками, к примеру четырёхэтажное здание общежития Железнодорожного техникума, и несколько 2-х этажных домов возле ж.д. вокзала. Но там расквартированы местные сепаратисты.
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поддерживаю продолжительньій вой
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Так чего ж мародера не отговорила подписьівать?
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Убоге, а чому кацапи вили й нічого зробити не могли? Бо Порох вимагав виконання "безпекового блоку", а потім все інше. Що завадило зеленим зробити теж саме, навіщо кинулись виконувати умови кацапів, переписувати законодавство та ще й односторонньому порядку? Це поясни
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Вся ця возня з розведенням військ, нормадським (чи #лядским форматом), припиненням обстрілів, місіями ОБСЄ і т.д. і т.п. на Донбасі -гівно варта. Не для того Путін все це затівав щоб тепер шукати миру для України. Обстріли йому якраз і потрібні щоб дестабілізовувати Україну і, в кінці-кінців, зробити нас Малоросією або взагалі стерти з карти. Останнє вірогідніше. Є лише два виходи а) капітулювати і тоді Путін цим бойовикам сам глаз на жопу нятягне, бо ця бандитська братва йому непотрібна. б) наносити російським (ЯКРАЗ РОСІЯНАМ) окупантам такі втрати, щоб Путін отримав проблеми вже в себе. Як було з Афганістаном. А все решта: формули Штанмайера, засраєра, Зеленського+ зусиля світової ліберально - путінсько- занефтодоларевої спільноти, як я вже писав вище, ГІВНО ВАРТІ.
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Это очевидно. Достаточно посмотреть на Приднестровье, Абхазию , Осетию, везде один сценарий. Но наши дятлы истории не знают, они решили, что так одарены талантами, что придумают велосипед...
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Ира, что ж ты вопросы не задавала Порошенко в 16 году, когда он эту же самую формулу пиарил? Или вам всем повылазило, что нового здесь ничего нет?
Ира - такая служака, что ещё и поискать нужно.
Ей нужно мемуары писать, в ее жизни много такого, что детям не расскажешь))
Вот где настоящая украинская Моника левински))
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Мінські домовини і формула Лаврова- різні речі. У вас українців взагалі дурними вважають?
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Это подлец петя украинцев за слабоумных держит. Петикантропы не в счет.
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Эта формула, это наброски на трех листах мелким текстом, лавров выбрал два абзаца нужные себе, Кучма их подписал неделю назад. А у дураков все Петя виноват...
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Сосулька трех господ хрень морозит, обиженка, блин
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