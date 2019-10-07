Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.
"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц города.
альо,гараж! так хто 3,14ть ?
А эти люди с украинскими флагами явно против восстановления дорог...
Вы не верите самой замминистра обороны?
"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО
Вашідаказатєльства нєдаказатєльства?
А кацапи прямо кажуть що не допустять ;антигосударствєнново пєрєворота; і обіцяють підтримати Зеленського як Асада.
Здобули.
А ці свиноматки вже в Європі, з українськими паспортами, з безвізом???
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"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ
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Власть штука опасная. Она обжигает и может изуродовать.
Каждый, кто думает, что если бы он - то он бы.
Х*Й ТО!
В общем Зельцу вчера показали кто он и что он.
А Украина - это творение В.И.Ленина и И.В.Сталина. Опасное изделие большевиков, отнюдь не для либертарианцев. Править Украиной можно только
КНУТОМ И ТОПОРОМ.
«07.10.19 16:50 Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова»