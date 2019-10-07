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 Политика Украины, Общество
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 "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмаера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.

"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Источник: https://censor.net.ua/v3152565
 
   
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Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

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так вже ж якась кацапка курва казала,що "панікі нєт,всє лєглі і просють"..
альо,гараж! так хто 3,14ть ?
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Может быть.. на этом видео с 10-ок человек нашли, они же не могут говорить за весь поселок? В Киеве тоже можно найти 100 человек, готовых отстаивать любую абсурдную идею.
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Никаких негативных настроений нет", - отметила Фролова. По ее словам, такие негативные настроения присутствовали только у двух человек, которые приехали из Киева, тогда как местные люди хотят восстановления дорог и инфраструктуры.Источник: https://censor.net.ua/n3152552

А эти люди с украинскими флагами явно против восстановления дорог...
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зеленский непонял что голосовали не за него а против старых политиков... оно теперь думае шо в турборежиме здаст все пока люди опомнятся
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Зеленский ничего не думает, у него думалка не выросла, только орган для игры на рояле. А тем людям, чья рука торчит из жопы Зеленского, абсолютно пофиг на мнение людей, они в его избрание не зря деньги вложили, эти деньги надо возвращать. А куда потом Зеленскому, на Ростов, или на фонарный столб - этим людям тоже пофиг. Они своё в любом случае получат.
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кто оно такое, что бы это предлагать?
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"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ - Цензор.НЕТ 6426Вот уже одна с партии "слуга народа" обьеденилась с ОПЗЖ для слива Украины кацапам
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А Зеленский и Фролова говорит что вас нету и все жители Золотого желают стать серой зоной "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ - Цензор.НЕТ 6895
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Замминистра обороны Фролова заявила, что вы поддерживаете разведение войск.

Вы не верите самой замминистра обороны?
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Верю. У меня нет оснований не верить.
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10 жителям из 15 000? Тоже верю. У каждого свое видение ситуации.
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"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ - Цензор.НЕТ 5193

"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Вашідаказатєльства нєдаказатєльства?
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Жители Золотого, замминистра обороны Фролова говорит, что вывсеврети.
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Все рівно вже. Відведуть. І федералізація та вступ до СОГ буде. Зеленський захопив всю владу.
А кацапи прямо кажуть що не допустять ;антигосударствєнново пєрєворота; і обіцяють підтримати Зеленського як Асада.
Здобули.
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Это порох не давил сепаров, когда те мешали продвижению колонн. А эти будут. По крайней мере такой приказ будет, в этом можно не сомневаться. Правда тут возникает вопрос, будет ли он выполнен, да и будет ли сам отход? Есть вариант, что Гнусавый Скоморох отойдет куда как раньше.
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Зебіли, пора ***** валити. Або зачекайте трохи, і станете "до берези" в Україні. ГоловноЗеЖида до берези пропускаємо без черги.
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В Золотом 15 тысяч населения. Могли бы и побольше патриотов привезти.
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Значит не было кого выводить. Остальные не поддерживают озвученную в видео точку зрения.
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Правду таки глаголили, 3тий майдан будет жестче и кровавее..
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Конечно будет жестче,когда 73%будут мудохать 23%.
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С населением в 15000 человек,вышло 10 бабулек это даже не стоит внимания.
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Перешлите кто нибудь ссылку замминистра Фроловой а то она видно не тех людей спрашивала.
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А ці свиноматки вже в Європі, з українськими паспортами, з безвізом???
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Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

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"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ

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Представляете что будет с етими людьми когда ВСУ покинут етот город? Представляете что после вывода ВСУ прекратится и информационная поддержка Украины в етом городе и начнется работа кацапской пропаганды? Только последняя падаль и предатель будет утверждать что мы должны покинуть етот город. А что дальше? Отведем войска из Мариуполя и дадим коридор на крым чтобы не правацировать расейские вайска?
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Ну, навыбирали... кушайте. Не в тему, но так, еще немного дегтя в бочку дегтя. В ВР "Слуга хрен проссышь кого и чего" предложили ввести налог на покупку валюты наличкой))) Слава черному рынку и перекупам мать вашу, да зебилы?
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а ***** зеленая с кем-то уже договорилась которые поддерживают
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Это провокаторы проплаченные порохом разве не понятно Спросите у Богдана, он точно знает
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Вот, кто мира не хочет. Вот из-за кого. "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ - Цензор.НЕТ 6361
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ПРО РЕВАНШ.
Власть штука опасная. Она обжигает и может изуродовать.
Каждый, кто думает, что если бы он - то он бы.
Х*Й ТО!
В общем Зельцу вчера показали кто он и что он.
А Украина - это творение В.И.Ленина и И.В.Сталина. Опасное изделие большевиков, отнюдь не для либертарианцев. Править Украиной можно только
КНУТОМ И ТОПОРОМ.
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ХТО З НИХ БРЕШЕ?
«07.10.19 16:50 Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова»
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