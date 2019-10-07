 "Проект "Новороссия" только начинается. В кратчайший срок не Луганск и Донецк, а вся Украина будет нашей", - кремлевский пропагандист Соловьев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 29 мая, когда Соловьев во время своего моноспектакля во МХАТе заявил, что интеграция оккупированных частей Донецкой и Луганской области станет "успешным примером" возвращения к "своей истории" для других регионов Украины.
"Если Луганск и Донецк будут в составе Украины с соблюдением всех своих интересов и автономии, то такая Украина никогда не будет антироссийской, антирусской. Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепропетровск. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю... В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина". - сказал Соловьев.
•12 февр. 2017 г."
https://www.youtube.com/watch?v=9DRr8qte7VM
https://charter97.link/ru/news/2019/10/6/350863/
Ти знайдеш там дофіга "уставшихотвойньі"
Опорой кремля на Донбассе был на корню продажный криминал. Теперь посмотрите кто управляет другими областями Украины. Медленно, но уверенно бывшие комсомольцы вытеснены из власти и заменены криминалом.
Новая власть сохранила совковую административную модель экономики. Это база для коррупции, то есть для криминала.
Условия для советизации Украины с каждой подписаной бумагой Зеленским только улучшаются. При наличии миллионов патриотов страшно представить к чему это может неминуемо привести...
Але, скоріш за все - ставили на юльку, давнішнью феесбешну курву.
До речі, хотіли вони організувати дочасні перевибори і ВР, і Президента; не в 2019-му, а набагато раніше ("шатуни" організовували, наприклад). Втім, вам, зебілам - нагадувати очевидні істини з не так далекої історії - марна справа.
А ви, 73/43%зебілів, як були, так і залишаєтесь долбой...дятлами.
Ти 5 років поспіль уперто і наполегливо працбвав, щоб це сталося. Ти привів до влади всю цю зелену підлоту!
Ще раз для де.. ...Висткпав і виступаю супроти * баригі * .що *зе -кловуна *.
Если реагировать на каждого пропогандона,то идиотом будешь.
Да и соловей тролит если честно.
Не уже ни какой новоросии.
И всех главных уже похоронили.
Какая к епеням новороссия?
Ну кроме порохоботов, уууууу, цуки - больно умные, вечно каркают, так бы и расстрелял всех нафиг)))
Не знаю зачем эту пронафталиненную труху снова на белый свет вытащили.
Именно так и будет, вы будете все стоять раком, кацапы.
просто пришло время взглянуть в новом свете
)))))))))))))))))))))))))))))))
Буквально в один день послушал ярых сторонников Зеко-манды.
Женщине под 50, в Киеве, рассказывает с грустью подруге:
- Леша закрыл свою мастерскую, теперь обувь ремонтирует на дому...
- А как же клиенты находить его будут?
- У него на сапожной будке номерок остался, звонят и идут к нему домой..
- А если налоговики ********?..
- Дык, чинит же типа "родным и близким", откуда кто узнает..
***
Медсестра с пгт Херсонщины, голосовала за Зеленского и "слуг", возмущается: - Все, ничего от него хорошего теперь не ждать, у нас сокращения начались страшные, до пенсии мне не дотянуть, главврач сказал..
***
Приятельница держит собственное ателье по пошиву спецодежды. В сентябре потеряла 200% от прошлогодней выручки за этот период - школы после слов Зеленского массово стали отказываться от пошивки формы. Боится ввода кассовых аппаратов, говорит, только на его покупку и обслуживание за год уйдет 70 тыс. Подсчитала уменьшение заказов, подорожание (несмотря на низкий курс грывни) материалов и решила сбавить обороты. Говорит, если Зеленский подпишет закон от "слуг" по бизнесу - будет закрываться. Раньше нужные ткани сама искала, теперь поставщики звонят наперебой предлагают даже в кредит с б/п доставкой.. Но никто не берет - большинство предпринимателей подчищают "хвосты" и с нового года намерены закрываться..
Вот так постепенно трезвеют зЕмби-любители сериалов про Голобородька..
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12153728.html
показывая свою ущербность по мелочам.
Совпадение? Не думаю!
Вся его пиsдешь предназначена исключительно для биомассы РФ.
то становится очевидным, КТО главный кукловод у зели...))))))))))))
так что цензор молодцы. полезно перетряхивать архивы
"Шатун" їм так і не стався; але в 2019-му цей принцип спрацював: "будь-хто" виявився клованом=зебілом...
а вот проек по образцу успешной единой эстонии и должен был стать главным
тем более после порушенной пирамиды привата 1 апреля 2015-го
))))))))))))))))))
Днепр с 14го по сейчас двусотит ихтамнетов по всей линии фронта.
Одесса умеет вовремя организовать шашлык из залетных.
Запорожье кулинарит малоросов яйцами как минимум, как м аксимум-режет по подворотням как курей.
вобщем,много у нас "цыничных бендер"
Могу также понять почему ЮГОВОСТОК голосовал за Медведчука и эту малороссийскую ЗЕПЛЕСЕНЬ.... Юговосток в шоке... он озлоблен..... после потери поддержки от избирателя Крыма и Донбасса, их малороссийскость оказалась в опасности ...... Поэтому они подсовывают всякое гафно проросийское, Медведчуковское и кловуна абдолбыша, чтобы только нагадить еще больше постмайданной Украине!!!!!!!!
Но Вы!!! Жители ЗАПАДА и ЦЕНТРА!!!!!! Зачем голосуете за этих малоросов??? Вы ж должны понять, что должно сменится не одно поколение там, чтобы отвязать этих людей от России, чтобы они превратились в настоящего УКРАИНОЦЕНТРИЧНОГО ГРАЖДАНИНА!!!!
После потери изберателя Донбасса и Крыма, так и голосуйте...... ОДИН СРОК - ПРЕЗИдЕНТ из ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, ВТОРОЙ СРОК - ПРЕЗИДЕНТ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЫ!!!!!! Малоросов и близко не подпускайте к власти....