 "Проект "Новороссия" только начинается. В кратчайший срок не Луганск и Донецк, а вся Украина будет нашей", - кремлевский пропагандист Соловьев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 29 мая, когда Соловьев во время своего моноспектакля во МХАТе заявил, что интеграция оккупированных частей Донецкой и Луганской области станет "успешным примером" возвращения к "своей истории" для других регионов Украины.

"Если Луганск и Донецк будут в составе Украины с соблюдением всех своих интересов и автономии, то такая Украина никогда не будет антироссийской, антирусской. Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепропетровск. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю... В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина". - сказал Соловьев.

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