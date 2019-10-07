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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Кремль (521) оккупация (6858) пропаганда (2320) Соловьев (38)

 "Проект "Новороссия" только начинается. В кратчайший срок не Луганск и Донецк, а вся Украина будет нашей", - кремлевский пропагандист Соловьев. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев еще в 2015 году рассказал о планах интеграции ОРДЛО в Украину и дальнейшей российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 29 мая, когда Соловьев во время своего моноспектакля во МХАТе заявил, что интеграция оккупированных частей Донецкой и Луганской области станет "успешным примером" возвращения к "своей истории" для других регионов Украины.

"Если Луганск и Донецк будут в составе Украины с соблюдением всех своих интересов и автономии, то такая Украина никогда не будет антироссийской, антирусской. Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепропетровск. Они начнут голосовать, они вспомнят свою историю... В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина". - сказал Соловьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3152496
 
 
 Топ комментарии
 
так бывает когда во время войны меняешь порох на вазелин
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Спасибо зеленскому предателю что дал воспрять духом рашистам и сепарам. Ато они в конце 18 года вообще уже во всем разочаровались и готовы били просто так сдаться.
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С таким президентом Украины скорее все украинцы скоро будут сосать и хотеть получить паспорт Лугандонии-приднестровья имеющие все привилегии и льготы
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"не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина!!!)))

•12 февр. 2017 г."


https://www.youtube.com/watch?v=9DRr8qte7VM

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Ага,а Сибирь и Забайкалье станут китайскими, Курилы японскими и Калининград немецким.А там уже и Монголия предъявит права на оставшуюся территорию.
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Принуждение Зебила к капитуляции - Концентрация войск на границе Беларусь - Украина, видео
https://charter97.link/ru/news/2019/10/6/350863/
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Слабонько, Білорусь межує з західними областями, там не будуть бігати з триколорами, а будуть стріляти.
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зебіл, подивись, за кого галаснули Житомирська, Рівненська і Волинська області. А особливо - Чернігівська.
Ти знайдеш там дофіга "уставшихотвойньі"
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В нас область теж голосувала за Зе, а в середу облрада прийме рішення проти формули зешмарклів, сьогодні законопроект пішов.
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Это простой обычный еврей. Такой же как жириновский и зеленский. А вы говорите антисемитизм...
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да какже нам етіх самих єврєєв ат маскалєй атлічять??...
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Кремль готовит украинцам новое рабство
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Польза от разведения войск в Министерстве обороны и Генштабе объясняют тем, что это сделает невозможным использование стрелкового оружия, а следовательно, позволит сохранить жизнь военным и обезопасить мирное население - газета "Московская Лапша"
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Когда то давно, давно, была издана книга что-то там про Всесвит и паразитов, так вот, автора данной брошюры повесили - надеюсь, что эту суку постигнет та же судьба, мир не без добрых людей.
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Исключительно благодаря кукле Бени такой вариант абсолютно реален.
Опорой кремля на Донбассе был на корню продажный криминал. Теперь посмотрите кто управляет другими областями Украины. Медленно, но уверенно бывшие комсомольцы вытеснены из власти и заменены криминалом.
Новая власть сохранила совковую административную модель экономики. Это база для коррупции, то есть для криминала.
Условия для советизации Украины с каждой подписаной бумагой Зеленским только улучшаются. При наличии миллионов патриотов страшно представить к чему это может неминуемо привести...
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Вы же видете, падло и гимнастерку гэбэшную одело и сралина процитировало, а быдло кацапсячее ему апплодирует и уже слюни глотает предвкушая... "Проект "Новороссия" только начинается. В кратчайший срок не Луганск и Донецк, а вся Украина будет нашей", - кремлевский пропагандист Соловьев - Цензор.НЕТ 2911 Коли вже цю падлу у "Вєтєрок" перекусити хто небудь запросить?
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Сльі мля, соловей с гребнем - упал бьіро на мосльі и уполз под шконарь тухлой дьірой вверх, тварь тьі запомоенная.
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придурки, ви хоч дату читайте 2015рік. бутусов беса гонит.
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в статье так и прописано. так это очевидно, что ***** не остановится на Донбассе.
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придурок=зебіл, дата плану ***** одна - а почала виконуватися лише нині
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Это пiхуй! ***** нужна Новороссия, ******* активно поддерживают! Говорят: кремль хочет смуты - так давайте же её устроим!!!
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Вот придурок. Слил весь план заданий агента "Зеленого".
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Та не слил, бо это нам известно еще со времен союза московии с Ордой... То таким образом они подталкивают наши горячие головы к очередному майдану, тогда им, как они думают , будет легче осуществить свой бред.
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Тоже мне мольфар, в 15м году предвидел избрание Зеленского.
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або мертвечука. Не так важко було передбачити таке, відповідно до планів ФСБ і теорії гібридної війнивід герасимова.

Але, скоріш за все - ставили на юльку, давнішнью феесбешну курву.
До речі, хотіли вони організувати дочасні перевибори і ВР, і Президента; не в 2019-му, а набагато раніше ("шатуни" організовували, наприклад). Втім, вам, зебілам - нагадувати очевидні істини з не так далекої історії - марна справа.
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Забавные вы, порохоботы. Во время каденции Пети значит возмущаться им нельзя было-не шатайте лодку, вы даже будку не построили, путин нападёт. Но стоило Пете пролететь мимо булавы как он вовсю, забыв свои же прежние лозунги вовсю норовит шатать, не боясь никаких нападений путлеров. Вот уж действительно, стыд глаза не выест.
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Різниця не тільки в тому, що в Петрові часи українська влада йшла "геть від Москви"; а нині - на ланцюжку (поводку) у *****. І не тільки в тому, хто і як залежний від ***** (в т.ч. фінансово). І навіть не в тому, які в кого результати з опору агресору (в т.ч. на дипломатичному фронті). А узагальнено-головна різниця в тому, хто і як боронить інтереси України; а також в тому, як просувається фронт вйіни хоча би на Донбасі.

А ви, 73/43%зебілів, як були, так і залишаєтесь долбой...дятлами.
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Не обманывай. Ты срало с такой же интенсивностью на Петю ,как и сейчас. И с такой же нулевой ифективностью
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Ти ще живмй? Ще сумління до смерті на замучило?
Ти 5 років поспіль уперто і наполегливо працбвав, щоб це сталося. Ти привів до влади всю цю зелену підлоту!
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З *будки * почулося скавчання ПЕСиків .
Ще раз для де.. ...Висткпав і виступаю супроти * баригі * .що *зе -кловуна *.
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Не так Сталіна як мода 40-х років, правда тоді від дефіциту так ходили, та й дач в Італії не мали.
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Довбойобе ...в тебе стара інформація , проект Недоросія вже давно закінчився ,спитай у свого сцаря ***** він тобі все роскаже
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Да плевать что этот придурок говорит.
Если реагировать на каждого пропогандона,то идиотом будешь.
Да и соловей тролит если честно.
Не уже ни какой новоросии.
И всех главных уже похоронили.
Какая к епеням новороссия?
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Сразу после активизации Потроха Мальдивского, видно Потрох четко следует планам кремля.
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Ну разве можно было предположить такое коварство от Кремля? Ну разве кто-то мог это предвидеть?!
Ну кроме порохоботов, уууууу, цуки - больно умные, вечно каркают, так бы и расстрелял всех нафиг)))
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По-моему я это видел раньше, году в 2015-16. Если это и "новое", то явно повторение. Собственно, ничего нового здесь нет: вся идеология Путина(точнее России) затянуть Украину обратно. Это константа, она не меняется и не изменится со временем. И неважно, в каком году это видео было снято. Важно то, что это - реальная суть происходящего. При Порохе эта идея провалилась, сейчас есть шанс все переиграть. А к таким видео нужно сформировать иммунитет и не реагировать на помет мудозвонов.
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Цитата из самой статьи: "Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев еще в 2015 году рассказал о планах интеграции ОРДЛО в Украину и дальнейшей российской агрессии."


Не знаю зачем эту пронафталиненную труху снова на белый свет вытащили.
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Напишу таки будущее. Параша идёт к развалу - это ясно уже всем и Украина однажды начнёт прирастать её территориями. Поэтому интеграция лугандона это репетиция, учения по интеграции к Украине восточных земель. Мы всегда прирастали на восток - скифы, Русь так и дальше будет. Интеграция лугандона, потом Крыма, затем Кубани... а как иначе. Украинцы народ стоик - нам всё по плечу, поэтому не роптать!
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Скіфи йшли на захід і доходили аж до Дунаю, та й Святослав столицю хтів переносити на захід, всі переселення йшли на захід.
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Показательно, когда это ЧМО говорит "Вся Украина, будет наша" оно становиться раком.
Именно так и будет, вы будете все стоять раком, кацапы.
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Был соловей -разбойник,а стал соловей-покойник ))
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крыса несла бред у себя в конуре, включила аплодисменты в конце и самоудовлетворилась.
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ну да забыл вспомнить сколько лет нквд в Карпатах бандеровцев ловило .и то на полных правах ...
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Этому видео уже несколько лет, для чего этот говновброс, не подскажите?
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Это для тех, кто " устал от войны" и хотят мира любой ценой. Картина маслом, так сказать. что нас ждет, при реализации формулы Штайнмайера!
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а проект зеля датируется весна 2015-го. так что нормально
просто пришло время взглянуть в новом свете
)))))))))))))))))))))))))))))))
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Сначала удивился почему эта новость только в украинских СМИ, теперь понятно, ролик старый. Под "формулу" Зеленского вбросили.
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ФОПы и медики в регионах уже почувствовали "покращення" від Зеленського

Буквально в один день послушал ярых сторонников Зеко-манды.

Женщине под 50, в Киеве, рассказывает с грустью подруге:
- Леша закрыл свою мастерскую, теперь обувь ремонтирует на дому...
- А как же клиенты находить его будут?
- У него на сапожной будке номерок остался, звонят и идут к нему домой..
- А если налоговики ********?..
- Дык, чинит же типа "родным и близким", откуда кто узнает..
***
Медсестра с пгт Херсонщины, голосовала за Зеленского и "слуг", возмущается: - Все, ничего от него хорошего теперь не ждать, у нас сокращения начались страшные, до пенсии мне не дотянуть, главврач сказал..

***
Приятельница держит собственное ателье по пошиву спецодежды. В сентябре потеряла 200% от прошлогодней выручки за этот период - школы после слов Зеленского массово стали отказываться от пошивки формы. Боится ввода кассовых аппаратов, говорит, только на его покупку и обслуживание за год уйдет 70 тыс. Подсчитала уменьшение заказов, подорожание (несмотря на низкий курс грывни) материалов и решила сбавить обороты. Говорит, если Зеленский подпишет закон от "слуг" по бизнесу - будет закрываться. Раньше нужные ткани сама искала, теперь поставщики звонят наперебой предлагают даже в кредит с б/п доставкой.. Но никто не берет - большинство предпринимателей подчищают "хвосты" и с нового года намерены закрываться..

"Проєкт "Новоросія" лише починається. У найкоротший термін не Луганськ і Донецьк, а вся Україна буде нашою", - кремлівський пропагандист Соловйов - Цензор.НЕТ 6355

Вот так постепенно трезвеют зЕмби-любители сериалов про Голобородька..

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12153728.html
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придворный шут, за деньги он споет "боже царя храни...", а за очень большие - сыграет на балалайке..., пока они честно отрабатывают сценарий...
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Этот еврей дразнит патриотов как свору шавок всем на смех. А они националисты ведуться
показывая свою ущербность по мелочам.
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Не зрозуміло,а що на цензорі робить цей кацапський пропагандон?
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Кто сомневается в это , если в Украине аж 73 % зебилов ? Дорога их только в рабство России . Ни один свободный человек не может голосовать за Монику Зеленски
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Ага у гастарбайтеров, забыли спросить за кого голосовать)))
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Ты, кацап, забыл, что эти гастарбайтеры переводят 11 млрд. $ в Украину, (и это только по официальным каналам), что составляет почти 10 % ВВП. Так что, оставаясь гражданами Украины, имеют право и голосовать, и критиковать, и требовать от действующих властей то , что считают нужным!
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Кацап ты мудло и херачишь на кацапов. Иди уже мАскву подметай.
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Когда пиво в Москве будет стоить 15 гривень?
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Такие люди как Соловьёв никогда ничего так просто не говорят. Выглядит как-будто он сливает планы Кремля. Но кто бы ему это позволил? Никто, ведь он не отстранён и не сидит. Значит он качает Майдан в Украине. Точно так же как и Порошенко.

Совпадение? Не думаю!
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Оно пропагандон, и делает свою работу, втюхивает кацапской биомассе шо они великие не более.
Вся его пиsдешь предназначена исключительно для биомассы РФ.
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если сравнить дату ролика, июнь 2015, и дату начала проекта зеля, весна 2015,
то становится очевидным, КТО главный кукловод у зели...))))))))))))
так что цензор молодцы. полезно перетряхивать архивы
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Я просто уточню: в 2015-му вони ставили на інших зебілів. Найреальніше - на мертвечуківських та юдьчиних. І, взагалі, тоді вони "шатун"ували Україну; їм би і міхо підійшов, по принципу "будь-хто, лиш би не Порошенко".
"Шатун" їм так і не стався; але в 2019-му цей принцип спрацював: "будь-хто" виявився клованом=зебілом...
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зажопицы изначально были спойлерами... они слишком грязные...
а вот проек по образцу успешной единой эстонии и должен был стать главным
тем более после порушенной пирамиды привата 1 апреля 2015-го
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А де це 73% відсотки зелебенських, що не захищають свого клоуна!???
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где бы я ещё посмотрел на соловьиный помёт 4х летней давности. очень хочу посмотреть на кисельные реки из сливного бачка 2-3х летней давности, своих инфо-помоек уже не хватает.
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ору,не могу!
Днепр с 14го по сейчас двусотит ихтамнетов по всей линии фронта.
Одесса умеет вовремя организовать шашлык из залетных.
Запорожье кулинарит малоросов яйцами как минимум, как м аксимум-режет по подворотням как курей.
вобщем,много у нас "цыничных бендер"
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так і є. москалі зараз кайфують від всього що відбувається в Україні. Будь який поворот їх влаштовує, - зеленський зіл"є країну - кацапам підходить, почнеться Майдан, протистояння, також кацапам підходить, назвуть країну та наш народ неадекватним, та запхають своїх "їхтамнєтов", які вже п"ять років поспіль стоять по під нашими кордонами та чекають команди на вторгнення в Україну. Будь який сценарій ***** влаштовує. зедебіли, і це все зробили ви ! Радійте, недоукраїнці.
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Цей відео треба виставляти на всіх ресурсах тим, хто "устал от войны"!!!
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он очень много пьёт, уже совсем котелок не варит.
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Не вижу разницы между ШАПКОКРАДОМ из Донецка и этим АПДОЛБЫШЕМ из Кривого Рога...... Менталитет тот же, даже ссыкливые обое..... Первый убегал от бандеровцев, второй извинялся перед Кадыровым

Могу также понять почему ЮГОВОСТОК голосовал за Медведчука и эту малороссийскую ЗЕПЛЕСЕНЬ.... Юговосток в шоке... он озлоблен..... после потери поддержки от избирателя Крыма и Донбасса, их малороссийскость оказалась в опасности ...... Поэтому они подсовывают всякое гафно проросийское, Медведчуковское и кловуна абдолбыша, чтобы только нагадить еще больше постмайданной Украине!!!!!!!!

Но Вы!!! Жители ЗАПАДА и ЦЕНТРА!!!!!! Зачем голосуете за этих малоросов??? Вы ж должны понять, что должно сменится не одно поколение там, чтобы отвязать этих людей от России, чтобы они превратились в настоящего УКРАИНОЦЕНТРИЧНОГО ГРАЖДАНИНА!!!!
После потери изберателя Донбасса и Крыма, так и голосуйте...... ОДИН СРОК - ПРЕЗИдЕНТ из ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ, ВТОРОЙ СРОК - ПРЕЗИДЕНТ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЫ!!!!!! Малоросов и близко не подпускайте к власти....
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Ну, и зачем рекламировать соловья пометыча мудозвонова?!
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Это для тех, кто " устал от войны" и хотят мира любой ценой. Картина маслом, так сказать. что нас ждет, при реализации формулы Штайнмайера!
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Вороги Україні у захваті від діяльності нової влади ,здаются національні інтереси свідомо чи від тупості ,а де голос наших патріотів ,інтелекгенції ,громадських активістів ? Хто захистить Україну від цієї чуми.
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