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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гривня (1777) курс (2052) экономика (3519) Бутусов Юрий (1858) Приватбанк (530) Сульжик (4)

 Готов поспорить, что в следующие 3-4 года мы увидим один год с ростом 10%, - финансист, член набсовета "ПриватБанка" Сульжик. ВИДЕО

Роман Сульжик - независимый член набсовета "ПриватБанка", экс-банкир JP Morgan, Deutsche Bank рассказал о перспективах роста экономики Украины, зачем нужны облигации внутреннего государственного займа, с чем связаны причины укрепления гривни.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:36 - О своем финансовом опыте на фоне кризиса 2008 года
01:44 - Кто такие независимые директора Приватбанка и чем они занимаются
02.59 - Что сейчас происходит с гривной
05:20 - Почему укрепление гривни - проблема для внутренних производителей
08:30 - Существует ли угроза резкого падения гривни по сценарию 2008 года
10:15 - "Готов поспорить, что в следующие 3-4 года мы увидим один год с ростом 10%"
11:35 - Сколько Роман Сульжик зарабатывает на ОВГЗ
14:50 - Кто жалуется на излишнее укрепление гривни
18:00 - Сейчас у нас наиболее профессиональный Нацбанк, который когда-либо у нас существовал
24:15 - Почему гривна укрепляется, а цены не падают
26:08 - Суды по "Приватбанку" как фактор риска для гривни
27:10 - О последних переговорах с МВФ
29:10 - Почему посол США встречался с менеджментом "Приватбанка" в Днепре
30:30 - "Я не хочу отсюда уезжать и чтобы здесь были 90-е, я хочу, чтобы здесь была нормальная страна"
31:17 - Боится ли менеджмент "Приватбанка" Игоря Коломойского
33:15 - "Сейчас "Приватбанк" - самый прибыльный банк в Украине"
35:45 - О прибыли "Приватбанка" в этом году
39:00 - Какие факторы роста приводят к тому, что прибыль банка увеличивается
40:49 - Есть ли вероятность того, что "Приватбанк" вернут бывшим владельцам
45:00 - О переговорах с МВФ относительно нового стабилизационного кредита
46:04 - Как один из создателей московской биржи Роман Сульжик переехал из Москвы в Киев во время Евромайдана
59:06 - Как на баррикадах Евромайдана Роман Сульжик познакомился с Джоном Маккейном
52:40 - "После встречи на Майдане с Джоном Маккейном начался скандал и пришлось увольняться с работы в Москве"
55:50 - "Жаль, что у нас такой недоразвитый финансовый рынок, я здесь в том числе для того, чтобы исправить это"
57:15 - Безумно счастлив быть здесь и строить новую Украину

Также читайте: "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ

Роман Сульжик начал карьеру в 1995 году в IT-подразделениях ряда технологических компаний в Нью-Йорке. С 2000 по 2008 год работал в банке JP Morgan Chase в Нью-Йорке и Лондоне в должности вице-президента. Принимал участие в создании системы риск-менеджмента и занимался торговлей деривативами.

С 2008-го по 2011 год был директором и возглавлял подразделение торговли срочными финансовыми инструментами в Deutsche Bank в Москве. С апреля 2012-го занимал должность управляющего директора по рискам Московской биржи. Покинул пост в январе 2015 года. Являлся членом совета ACIRussia — организации профессионалов финансового рынка, входил в совет Национальной валютной ассоциации (НВА).

После Майдана вернулся в Киев. С 30 июля 2019 года — независимый член наблюдательного совета ПриватБанка (Украина).

Источник: https://censor.net.ua/v3152444
 
 
 Топ комментарии
 
с ростом 10%) Маячня для зелипупиков.
10% роста чего?Когда они говорят экономика, что они имеют ввиду? ВВП, бюджет, дефицита, профицита, резервы?
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Критиковать можно действия...а их нет...критиковать можно план действий...а его тоже нет...
Есть только бред сивой кобылы...озвученный тем или иным зебобиком....
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Oчередной продавец воздуха. Все его проценты простому населению глубоко до фени. Люди понимают "проценты роста" так:
- снизилась ли цена "борщевого набора" на 10% ?
- стал ли проезд на метро дешевле на 10% ?
- поднялись ли пенсии на 10% ?
- подешевели ли лекарства в аптеках на 10% ?
Вот это - единственное правильное понимание "процентов роста".
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Ну и что финансист понимает в экономическом росте?
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і це нам забезпечить міністр економіки який ніколи не цікавився ні Україною, ні економікою, а лише парусним спортом і сальсою.
вірю вам ! АГА
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именно поэтому, что он никогда не жил в совке.
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нежил в своке как ты и никуда не сбегал
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Деградант , кому интересно ты и твои тупие мысли ?
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«Никогда не жил в совке и никуда не убегал»-таке враження що спілкуєшся з таким собі легітимним дебілом з лікарні.
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- І як людина, що ніколи не цікавилася ані ядерною фізикою, ані енергетикою, ані бодай як влаштований пульт і які на ньому кніпки, а лише катанням на скейті та дискотеками, зможе впоратися з реактором АЕС?
- Именно поэтому, что он никогда не жил в совке. *осёлface*
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Я не могу поверить в масштаб деградации украинского общества
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Оно точно "финансист" или как обычно в метро диплом купило?
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нет, я просто первым не оскорбляю других людей, если их не знаю
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Тоже захотело? А хренушки, будешь и дальше с детсадовским.
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почему всегда первые отписавшиеся - зрадофилы?
Вполне возможный рост при устранении системной коррупции
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Кем? Сепар Труба - глава ДБР, сепар Диналов - глава СНБО, ген.дир 95 квартала Баканов (жена так и не получила укр. гражданства) - глава СБУ.
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сепар - это на основании какой информации сделали? вешать ярлыки может и 10-летний
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*** , как все запущено в Украины. Деградации нет границ? Никакой отвественности за слова , за свои действия. Это полный перец
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с ростом 10%) Маячня для зелипупиков.
10% роста чего?Когда они говорят экономика, что они имеют ввиду? ВВП, бюджет, дефицита, профицита, резервы?
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три страны в мире с ростом 6-7% а тут такие раз и 10.........господи позорище какое навыбирали зебилы...
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рост 7 процентов - это практически ничего
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_темпам_роста_ВВП

найдите украину и вырабатывайте привычку гуглить перед тем, как что-то написать)
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а кто говорил про ВВП. Вам говорят, про рост какой то эфимерной економики, за этим словом сможет скрыватся много веще.

Да есть страны с ростом ВВП 15%, это хороший темп для развивающийся страны. Развитые страны не показывают больше 5% роста ВВП. 5% для евросоюза это колосальная цыфра, для нас это чуть больше минимума.
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щас порохоботов будет пучить. Хорошо что через монитор запах не проходят.
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Oчередной продавец воздуха. Все его проценты простому населению глубоко до фени. Люди понимают "проценты роста" так:
- снизилась ли цена "борщевого набора" на 10% ?
- стал ли проезд на метро дешевле на 10% ?
- поднялись ли пенсии на 10% ?
- подешевели ли лекарства в аптеках на 10% ?
Вот это - единственное правильное понимание "процентов роста".
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Интересно было бы узнать за счет чего? единственное во что у нас иностранцы вкладывают деньги это зеленый тариф и частично агросектор, все остальное априори не выгодно, любой полный цикл производства проще и дешевле организовать в том же Китае или Румынии... в нынешних условиях ведения бизнеса такие слова это бред...
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На земле планируют бабла срубить....вот и весь рост...
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То, что я читаю на цензоре - это не критика власти, а буллинг)) общество якобы униженных поражением "патриотов", которым надо в отместку унизить кого-то еще. Только это все вызывает не конструктивную реакцию, а раздражение.
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Критиковать можно действия...а их нет...критиковать можно план действий...а его тоже нет...
Есть только бред сивой кобылы...озвученный тем или иным зебобиком....
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а может вы не хотите видеть ни действий, ни плана?
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Как это не хотим...？ хотим...
И не только мы...но и члены зеленого стада тоже...
Но ни мы...ни те члены ничего не видим...
Вот к примеру вот эта зеленая клуша возмущена...
https://censor.net.ua/news/3152469/v_tselom_plan_deyistviyi_predlojennyyi_pravitelstvom_menya_razocharoval_nardep_sn_vasilevskayasmaglyuk
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Так к психиатру сходи, раздражительный. А лучше держись от раздражителей подальше. Включи вечерком г+г и сватов смотри.
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мне кажется разобраться в себе надо тем, у кого только две градации - зрада и сваты))
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А мне кажется что раздражение на естевственную реакцию людей это первый признак серьезных психических отклонений. По этому лучше пусть тебе в себе помогут разобраться специалисты. Не занимайся самолечением.
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на что ты готов поспорить - чего тебе не жалко
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Сказочник или сказочный врун разговорного жанра предпосылки экономичиские где
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Давай поспорим...я ставлю все свое имущество...а ты все свое...（типа ключ на ключ）...согласен？😀
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Очень даже возможно.Просто после внедрения в тело Украины раковой опухоли Лугандона эти горе-ыкономисты включат в ВВП Украины валовый продукт дыныры и лыныры ,с которого,естественно, Украине ничего по факту не прибудет.Кроме того,распродажа земли вызовет временный приток денег в части населения и увеличение покупательной способности,что добавит пару процентов ВВП (но это будет только единожды).Вот так эти маниловы могут и набрать 10%.На следующий год ,естественно,будет или нулевой рост или,быстрее всего,падение экономики,но это не помешает зеленым прожектерам гордиться таким "успехом".
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Еще одинмечтатель зеленой команды! На рояле ч,,ном у вас лучше получается!!
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Даже не верится, что скоро попрёт, надо подготовиться
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