 Готов поспорить, что в следующие 3-4 года мы увидим один год с ростом 10%, - финансист, член набсовета "ПриватБанка" Сульжик. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:36 - О своем финансовом опыте на фоне кризиса 2008 года
01:44 - Кто такие независимые директора Приватбанка и чем они занимаются
02.59 - Что сейчас происходит с гривной
05:20 - Почему укрепление гривни - проблема для внутренних производителей
08:30 - Существует ли угроза резкого падения гривни по сценарию 2008 года
10:15 - "Готов поспорить, что в следующие 3-4 года мы увидим один год с ростом 10%"
11:35 - Сколько Роман Сульжик зарабатывает на ОВГЗ
14:50 - Кто жалуется на излишнее укрепление гривни
18:00 - Сейчас у нас наиболее профессиональный Нацбанк, который когда-либо у нас существовал
24:15 - Почему гривна укрепляется, а цены не падают
26:08 - Суды по "Приватбанку" как фактор риска для гривни
27:10 - О последних переговорах с МВФ
29:10 - Почему посол США встречался с менеджментом "Приватбанка" в Днепре
30:30 - "Я не хочу отсюда уезжать и чтобы здесь были 90-е, я хочу, чтобы здесь была нормальная страна"
31:17 - Боится ли менеджмент "Приватбанка" Игоря Коломойского
33:15 - "Сейчас "Приватбанк" - самый прибыльный банк в Украине"
35:45 - О прибыли "Приватбанка" в этом году
39:00 - Какие факторы роста приводят к тому, что прибыль банка увеличивается
40:49 - Есть ли вероятность того, что "Приватбанк" вернут бывшим владельцам
45:00 - О переговорах с МВФ относительно нового стабилизационного кредита
46:04 - Как один из создателей московской биржи Роман Сульжик переехал из Москвы в Киев во время Евромайдана
59:06 - Как на баррикадах Евромайдана Роман Сульжик познакомился с Джоном Маккейном
52:40 - "После встречи на Майдане с Джоном Маккейном начался скандал и пришлось увольняться с работы в Москве"
55:50 - "Жаль, что у нас такой недоразвитый финансовый рынок, я здесь в том числе для того, чтобы исправить это"
57:15 - Безумно счастлив быть здесь и строить новую Украину
Роман Сульжик начал карьеру в 1995 году в IT-подразделениях ряда технологических компаний в Нью-Йорке. С 2000 по 2008 год работал в банке JP Morgan Chase в Нью-Йорке и Лондоне в должности вице-президента. Принимал участие в создании системы риск-менеджмента и занимался торговлей деривативами.
С 2008-го по 2011 год был директором и возглавлял подразделение торговли срочными финансовыми инструментами в Deutsche Bank в Москве. С апреля 2012-го занимал должность управляющего директора по рискам Московской биржи. Покинул пост в январе 2015 года. Являлся членом совета ACIRussia — организации профессионалов финансового рынка, входил в совет Национальной валютной ассоциации (НВА).
После Майдана вернулся в Киев. С 30 июля 2019 года — независимый член наблюдательного совета ПриватБанка (Украина).
вірю вам ! АГА
- Именно поэтому, что он никогда не жил в совке. *осёлface*
Вполне возможный рост при устранении системной коррупции
10% роста чего?Когда они говорят экономика, что они имеют ввиду? ВВП, бюджет, дефицита, профицита, резервы?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_темпам_роста_ВВП
найдите украину и вырабатывайте привычку гуглить перед тем, как что-то написать)
Да есть страны с ростом ВВП 15%, это хороший темп для развивающийся страны. Развитые страны не показывают больше 5% роста ВВП. 5% для евросоюза это колосальная цыфра, для нас это чуть больше минимума.
- снизилась ли цена "борщевого набора" на 10% ?
- стал ли проезд на метро дешевле на 10% ?
- поднялись ли пенсии на 10% ?
- подешевели ли лекарства в аптеках на 10% ?
Вот это - единственное правильное понимание "процентов роста".
Есть только бред сивой кобылы...озвученный тем или иным зебобиком....
И не только мы...но и члены зеленого стада тоже...
Но ни мы...ни те члены ничего не видим...
Вот к примеру вот эта зеленая клуша возмущена...
https://censor.net.ua/news/3152469/v_tselom_plan_deyistviyi_predlojennyyi_pravitelstvom_menya_razocharoval_nardep_sn_vasilevskayasmaglyuk