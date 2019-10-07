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 Политика Украины
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Все про:Чорновол Татьяна (505) евромайдан (6786) Труба (154)

 Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - "5 канал". ВИДЕО

Нынешний директор Государственного бюро расследований Роман Труба, находясь на должности прокурора Пустомытовского района, в 2013-2014 годах активно оспаривал в судах решения местных советов о поддержке Евромайдана.

Об этом говорится в расследовании программы "Наблюдатель" на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.

"Ноябрь 2013 года. На Майдане Незалежности в Киеве начинаются протесты. Из Львова в Киев отправляются автобусы с митингующими. Но им пытаются помешать, перекрывая трассу. Чиновник львовской мэрии Андрей Шевцив вмешивается в ситуацию. Но вскоре получает от тогда еще прокурора Пустомытовского района Романа Трубы подозрение – мол, именно он перекрыл трассу. Дело против евромайдановца Шевцива прокурор вел лично. Сегодня Шевцив отказывается говорить о Трубе – по политическим мотивам. А видео, где он упоминает этот инцидент, было удалено из сети", - говорится в программе.

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Как прокурор района Роман Труба неоднократно судился с Пустомытовским райсоветом и местными сельсоветами, требуя отменить их решения в поддержку Евромайдана.

Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - 5 канал 01
Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - 5 канал 02
Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - 5 канал 03

"Он очень настойчиво оспаривал. В отличие от других прокуроров, которые занимались тем же", – вспоминает нардеп VIII созыва Татьяна Чорновол.

"Суды тогда радостно поддерживали иски прокурора – пока Революция Достоинства не победила. После чего прокурор Труба внезапно отозвал остальные свои иски. А впоследствии – уволился. Как раз накануне принятия закона о люстрации", - рассказывается в программе.

Источник: https://censor.net.ua/v3152442
 
 
 Топ комментарии
 
Сепар вонючий. А еще рассматривает кляузы на Порошенка, которые строчит портнов
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а зачем мне писать это, если у меня есть специально обученый человек "Чо Ойю" для этого? Труба судился с местными советами из-за их поддержки Евромайдана, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 1204
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Как оно попало на должность главы ГБР??
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Иначе петька его бы не назначил на эту должность. Петруха и есть антимайдан, он победил в 2014.
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Ну ты конечно патриот. Вчера был на акции "Нет капитуляции!" ??
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Петя после себя оставил дерьмо, а петикантропы вопят, что это Зе усрался. Лицемеры.
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ПРОЕКТ "ПОРОШЕНКО" - найуспішніша антиукраїнська афера за останні 100 років. Так обдурити українців не вдавалось ще нікому!
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своя "труба" в гбр - это мечта любого портнова...
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Кто-то вообще смотрит биографии подобных "деятелей" перед назначением? Его ж при пэце назначали. Или всем пох? Ну что за дичь,блеать?!
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та хоть при пертре первом
назанчл то не он. конкрус типа был и всекие там межнуродные эхперты. которые даже не знавд что учатсие в корнкрусах такое прибыльное дело
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Це ще та гнида я вам скажу. Так що нічого неочікуваного в його діях не бачу. Але скільки мотузці не витися, а кінець їй всерівно прийде
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а вы думали что он с портновым просто так мутит воду?
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Портнов+Труба+(судья?) и круг для реванша малоросов замкнется )))
Мои поздравления
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Что тут можно сказать? Фейспалм... Алё, оппозиция, мозги есть? Сами же выбрали эту трубу. Слишком много ошибок было допущено в кадровых вопросах. Пожинайте...
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такие полезные церберы нужны любой власти...
как поклонская-им реально похер кому лизать сапог.
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И чего это ЗЕбилы так возбудились на защиту канализационной Трубы?
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Охренеть. Как этот ***** вообще попал на такую должность? И был бы умным хотя бы. Так это просто ватная моль. То-то он с энтузиазмом начал служить новой прокацапской власти.И лично Портнову.
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ооооо..."цензор" стал черпать "информацию" с петиной помойки!!!!!! "правильной" дорогой шагает редакция...
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Починай мантру " Порохоботи гонять фейки про трубу і партнова" .
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порохнявый! я ничего "починать" не буду, просто напомню тебе - троечника трубу(верхом мечтаний которого была должность -зам) в срочном порядке(!) "сделали" директором по петиной указке - свинохряк думал, что "троечник", в благодарность станет ручным...
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посмейся идиот
то есть ты не отрицаешь даже что ты антимайдан
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